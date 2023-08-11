«Урал» вырвал победу у «Спартака» в матче РПЛ

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вчера, 20:00

«Урал» обыграл «Спартак» в матче 4-го тура РПЛ (3:2).

На 12-й минуте встречи Даниел Мишкич не реализовал пенальти, но на 45+2-й вывел хозяев вперёд. Москвичи отыгрались на 54-й усилиями Тео Бонгонды. Александр Соболев на 81-й вывел гостей вперёд. Гол Андрея Егорычева на 90-й восстановил равенство на табло. Победный мяч забил Эрик Бикфалви на 90+4-й. На 90+6-й екатеринбуржцы остались в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён Гильерме Шеттине.

«Урал» занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 10 очков. «Спартак» находится на 3-й строчке с 9 баллами.