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«Урал» вырвал победу у «Спартака» в матче РПЛ

вчера, 20:00
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Урал» обыграл «Спартак» в матче 4-го тура РПЛ (3:2).

На 12-й минуте встречи Даниел Мишкич не реализовал пенальти, но на 45+2-й вывел хозяев вперёд. Москвичи отыгрались на 54-й усилиями Тео Бонгонды. Александр Соболев на 81-й вывел гостей вперёд. Гол Андрея Егорычева на 90-й восстановил равенство на табло. Победный мяч забил Эрик Бикфалви на 90+4-й. На 90+6-й екатеринбуржцы остались в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён Гильерме Шеттине.

«Урал» занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 10 очков. «Спартак» находится на 3-й строчке с 9 баллами.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 15:37
Сергеич.
Ты снова свалился в прямые оскорбления в мой адрес, причем совершенно незаслуженно. Ладно, проехали. Теперь по поводу моей поддержки, моим друзьям- болелам ЦСКА. У меня, среди болельщиков Спартака, друзей не меньше, чем среди болельщиков ЦСКА, однако, я критикую Абаскаля. А Кандаурову, я неоднократно говорил, что не люблю- ни Спартак, ни ЦСКА, но Уважаю эти клубы за их великую историю. От тебя, Сергеич, мне, никогда, ничего не надо было- никакой поддержки, не выдумывай!!! А, Гинера, я, как УВАЖАЛ, так и буду УВАЖАТЬ- как незаурядного управленца, даже, если тебе это не нравится!!!!!!!

И последнее. В России, коррупция была всегда- и при Петре Первом, и при Екатерине, и даже при Сталине. Всех не пересажаешь. С тобой, разговор закончен- навсегда!!!
Capral
Capral ответ 67p7e3bvmgpy (раскрыть)
сегодня в 15:18
Олег, обычно, в таких случаях я говорю: "Браво, Маэстро- Браво"!!!!!!!
67p7e3bvmgpy
67p7e3bvmgpy ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:04
Да что там непонятного...
Не хочу выглядеть нескромно, но это прямая вина А Б А С К А Л Я!!! Если команда наступает на одни и те же грабли - виновен тренер. Нельзя затачивать команду только на бей - беги, надо и назад оглядываться, особенно когда там есть, пусть и не все, пешеходы. Это от Броуновского движения КБ!
Если игрок соперника стоит 3-4 секунды один, чуть ли не во вратарской, кто виноват? Вот недавно такая картина была? Где был левый защитник. Золотое футбольное правило - защитник должен держать впереди себя игрока визави, дальше по обстоятельствам... Угловой? Все в штрафной... Глянул где судья и на своем скромнейшем уровне выступления в футболе, прыгаешь "со своим нападающим" и прихвачиваешь низ его трусов (в мое время они были короткими) или ещё лучше (в зависимости от счета и статуса игры) за переднюю часть трусов и что под ними...)))
К чему это? Выполнял то чему учил тренер....))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:45
Насчет, шипов- не знаю, главная ли это причина поражения.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:45
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 14:44
    Олег, вспомни, как мы победили недавно Краснодар- два гола после рикошетов. А ведь второй тайм, Краснодар смотрелся убедительнее. Нельзя в футболе всё предвидеть. Конечно, отдельные ошибки вратарей, защитников сказываются на результате, но смотреть надо глубже. Да, тренер не может выйти на поле вместо игроков, понятно. Непонятно другое- почему, защита Спартака постоянно проваливается, даже в простейших ситуациях...
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 14:36, ред.
    Мну как бы слегка подытожил большей частью чужие посылы, плюс свою точку зрения. Больше даже скажу, я как то привел В пример Гинера, когда его все критиковали за "работу" с судьями (был момент когда за сезон очень много было "сомнительных" пенальти) , что надо брать пример с харьковского парня за умение договариваться с людьми по тем или иным вопросам.
    В конце концов, не Гинер же мешал руководству ФК Спартак, купить полноценного левого защитника, без которого одно время мы играли лет пять? Кто мешает сейчас взять ЦЗ защитников? Вечная тема вратари.. Песьяков.... Ребров... Теперь вот Свинов... Ну отбил пенальти и что? орден? Это его хорошо выполненная работа. Не один он так отбивал, но это не значит, что он ТОП.
    Вопрос в другом, когда будут сведены к минимуму просто разгильдяйские огрехи в Спартаке, тогда можно будет пошептаться и о высоких материях.
    А так... Вот например второй гол Спартаку. Все снимают вину с вратаря - рикошет, а мну считает его вина (пусть даже и Левников что то недосмотрел) Почему? Ты обратил внимание на ракурс со спины вратаря во время движения мяча в сетку? Посмотри! Свинов не дотянулся до мяча какие то 30 -40 сантиметры. У него проскользнула нога!!! Млять! Это второй тайм! он не видел состояние газона под собой? (Скорее всего очень влажное) Или на этот случай не было соответствующей обуви? Наверное это был тот случай когда размер шипов имел значение...)
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 14:13
    Олег, если, я чего-то не понял в твоём посте, сразу- приношу мои извинения!!! Значит, был невнимателен... Еще раз- извини.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 14:05, ред.
    Привет Витя!

    Ты очень критично подошел к п.8...
    Замечу, я просто написал. БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ факты. Случайность, совпадение время покажет. Вообще я никогда не критикую лиц выше тренера. Ты не найдёшь стрелы пущенные в того же Гинера, Бабаева, Медведева, Галицкого, Мкртчан...
    И главное - кавычки)
    Capral
    Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 13:49
    Ты можешь нахваливать Абаскаля сколько душе угодно, от этого ничего не изменится. Когда Бесков пришел в Спартак в 1977-м, у него тоже не всё получалось. Спартак, в 1-й лиге, после первого круга болтался в середине таблицы. Но, уже тогда, было видно- в какой футбол будет играть Спартак!!! А вот, в какой футбол хочет играть Абаскаль, мне, лично непонятно... И не надо сравнивать Гварда с Абаскалем- это несерьезно и даже оскорбительно для тренера МС...
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 13:32
    Привет, Олег!
    Олег, ты всё написал грамотно, верно, профессионально!!! Со всем согласен!!! Кроме одного, прошу тебя- не уподобляйся одному товарищу, который терпеть не может Главбуха. Ошибки судьи или откровенная предвзятость- не проделки Гинера. Точно также, как и возможно, не самый удачный календарь КБ... Во всем остальном- полностью согласен!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 13:26
    Тренер, Абаскаль, это пол команды. За примерами ходить не нужно. Финал ЛЧ Интер Сити чисто тренерский.
    АПЛ выиграл тренер, Ла Лигу выиграл тренер.
    Сегодняшний Спартак это Абаскаль, Куинси, Литвинов, Игнатов, Селихов и теперь ещё и Бонгонда.
    Но сначала Абаскаль.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 13:25
    Коротко, почти тезисы:):

    1. Защитник оттеснял уральца от мяча, вратарь пошел на мяч...
    Спросите Филю - надоть идти до конца... Или забирать мяч или кулаками выносить... Это если пошел и неизвестно что шептал Свинов из ворот Литвинову...
    2. Сколько можно экспериментировать составом?
    3. Джикия в каждой игре непосредственно причастен к взятию спартаковских ворот....
    4. Оппонентам с роликовой лыжни скажу одно - факты упрямая вещь, расклад расписания игр в сравнении безусловно в пользу ЦСКА...
    5. К тем же оппонентам и вопрос судейства (ах как сейчас затрубят недруги КБ)) всё верно кто то из юзеров подметил - Спорт-экспресс подробно разобрал ситуацию с художественным падением (Бускетс поставил бы наивысшую оценку) игрока Урала на левый пенальти (это стопудовая ЖК) а Левников нарисовал штрафной, который в конечном итоге привел к взятию ворот КБ!
    6. Рябчук пять баллов! Но видно - КБ истеблишмент что то "недогружает" парня..... мягко говоря)
    7. Не будем останавливаться на персонах, но физически Спартак НЕ готов к сезону! Посмотрите АПЛ, Южноамериканцев..., в чемпах по 30-40 команд, но в конце первых таймов никто не бегает с открытым ртом ловящим воздух....
    8. Вопрос "Главбуха"... Опять см. п.4, факты: смотрим даты игр ЦСКА - Сочи..., Факел Спартак - Пари НН..., Урал... Четыре армейские пенальти, как и два в ворота Спартака вызвали много "откликов"...)))
    9. По Абаскалю. Вызывают большую настороженность его затянувшиеся эксперименты с составом. Перековать мечи на орала быстро можно на бумаге, но если Хлусевич "базово" не защитник, зачем из него лепить оного, у него неплохо получается изображать роль атакующего полузащитника... Пока Литвинов примеряет доспехи защитника, в опорной зоне более менее справляется переквалифицировавшийся Умяров... Пора бы что то вразумительное создать...
    10. Как итог по составу: опорник, Ц. защитники, вратарь... срочно!
    С дисциплиной тоже надо что то делать, тот же Соболев...
    11. И последнее. Любого соперника надо уважать, тем более такого как Урал.
    Кому ещё непонятно, что главный у них, не такой то уж и физрук и это он доказывал, если ему не мешали, в любой команде...

    Всем КБ удачи!
    Но что то говорит, что после первого круга может появиться другой тренер...
    Capral
    Capral ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 13:23
    Приветствую, Дорогой!
    Давай, подождем... Я не требую от Абаскаля мгновенного результата. Я только пытаюсь понять- в какой футбол он играет. Конечно, защита Спартака, пожалуй, исторически- самое слабое место, так было и при Бескове. Но оборона любой команды- это не только отдельные сильные защитники, но и полная организация всех линий команды. В голландском тотальном футболе- все атаковали и все защищались. В Спартаке, я не припомню, чтобы Соболев или Промес отходили в оборону. В Спартаке- все бегут в атаку, но возвращаться в защиту не все хотят. Лобановский, имея в команде такую потрясающую атаку в лице Блохина и Онищенко, всегда, строительство команды начинал исключительно с обороны.
    Больше чем игра
    Больше чем игра
    сегодня в 13:17
    Ну что сказать, спартак, как обычно, на старте после трех туров чемпион, а дальше как всегда
    Сп62
    Сп62 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 13:08
    Добрый день. Ввяжусь в вашу дискуссию без приглашения одной репликой. В твоих рассуждениях много верного, но не прибегай к категорическим выводам. Давай немножко подождём.
    Capral
    Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 11:51
    Еще раз говорю- нет у меня к Спартаку никакого хейта!!! Всегда Уважал и Уважаю Спартак!!! Неужели непонятно? Значит, если я критикую ГТ КБ- значит я хейтер? Это твоя такая позиция?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 11:46
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ АРМЕЕЦ_06 (комментарий удален) (раскрыть)
      сегодня в 11:44
      Я поддержал в другом ключе, что обе команды не смогли показать то что могли бы. И в этом кстати, больше проиграл Спартак, как и говорил коллега.Потому что мастерство спартаковцев в субботу уже бы дало большую разницу нежели рикошет от удара Соболева. Забил бы Куинси и Игнатов
      Capral
      Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      сегодня в 11:33
      Это не отдельные ошибки Литвинова- это комплексные надоработки Абаскаля. Я конечно понимаю что нося аватарку этого человека- некорректно его обвинять. Но иногда, существуют моменты, когда надо наступить на горло собственной песне...
      Capral
      Capral
      сегодня в 11:29
      Сергеич!
      Не лукавь и не придумывай, моё Уважение к Спартаку общеизвестно, из-за чего, меня недолюбливают отдельные болельщики ДИНАМО. И в пику тебе, мне, НИЧЕГО доказывать не надо. Отвечу тебе словами В.В.Лобановского: "Я уже давно всё доказал"!!!

      Про судейские проколы в игре с Уралом я написал, что штрафного не было и близко- это предвзятость арбитра. Но, ты, Сергеич, всё время в поиске виноватых, а главного не видишь или сознательно не хочешь видеть- это некомпетентность Абаскаля.

      И не поливай помоями Гинера. Доказательств у тебя нет и не будет. А просто так, голословно обвинять достойного человека в махинациях- чести никому не делает!!! ЦСКА, за 20 лет, что только не выиграл!!! И что, всё это нечестные проделки Главбуха?! Вобщем, я всё сказал!
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ АРМЕЕЦ_06 (комментарий удален) (раскрыть)
      сегодня в 11:23
      Я только за то, чтобы глупую ошибку Литвинова и вратаря не приписывать Абаскалю и везению в первых турах с аутсайдерами.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      сегодня в 10:57
      КББ в Динамо(Махачкала). Последняя инфа о нем: команда уступила дома КАМАЗу с Татарстана.0:1. Они опоздали на матч на 1 час и по регламенту должны были получить техпоражение, но КББ, как человек, сказал, что Динамо будет играть с КАМАЗом и отказался от техпоражения. Это пример порядочности тренера.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      сегодня в 10:30, ред.
      Респект, всё по делу. Этот матч в пятницу нужен лишь матч тв и рандомно или нет, но он достался нам и Уралу. По хорошему он должен был быть в субботу.
      Но мы ныть не будем, как на календарь так и на оборону, которую и упрекнуть не в чем, 1-2 должна была заканчиваться игра и всё было бы по делу, но судьи душат с первых туров главного претендента на чемпионство.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Владимир Кульгав (раскрыть)
      сегодня в 10:25
      Но ведь играет, в отличие от Чалова
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Dima salev (раскрыть)
      сегодня в 09:38, ред.
      Не стал бы сравнивать Рубин КББ с Уралом. Гончар, который будучи конем, имея все привелегия, открыл рот против коллеги по цеху, критикуя его и уверен по отмашке их президента, а болельщики накинули на вентилятор, как модно сейчас говорить и пошел дикий галоп подискредитации КББ среди них и СМИ. Некорректно обвинять коллегу в то, что он играет в прагматичный футбол имея на руках материал не того качества. Аналогия проглядывается конечно и скорее с Ростовом. Но и здесь мимо. Будь еврокубки Гончар пролетел бы, как фанера над Уралом. В ЦСКА он показал это с составом сильнее того же Ростова имея к тому же админресурс).
      К сожалению нет еврокубков. Настоящий экзамен для тренеров, лакмусовая бумага.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ zooveterinar (раскрыть)
      сегодня в 09:28
      Держи лайк теперь👍).
      zooveterinar
      zooveterinar ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 08:58
      Матч,ксожалению не глядел,но полностью доверяю Вашему мнению,и критике,а в довесок,к этому еще и результат,говорит сам за себя!! Хочу поздравить уральцев с победой,и первым местом,надеюся ,они его закрепят,на продолжительный срок!! А Абаскаля,наверное зимой,надо срочно менять,ну смотреть по результатам,хотя,они ,впринципе,кажется,уже предсказуемы!!😁😏
      Владимир Кульгав
      Владимир Кульгав
      сегодня в 08:57
      Урал Молодцы!!!!! Не нравится мне Спартак. В нем играет натуральный бандюган.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Dima salev (раскрыть)
      сегодня в 07:49
      Согласен, ничего особенного. А кстати, где сейчас Бердыев? а где Рубин? вот
      Гость
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