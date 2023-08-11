«Урал» вырвал победу у «Спартака» в матче РПЛ

«Урал» обыграл «Спартак» в матче 4-го тура РПЛ (3:2).
На 12-й минуте встречи Даниел Мишкич не реализовал пенальти, но на 45+2-й вывел хозяев вперёд. Москвичи отыгрались на 54-й усилиями Тео Бонгонды. Александр Соболев на 81-й вывел гостей вперёд. Гол Андрея Егорычева на 90-й восстановил равенство на табло. Победный мяч забил Эрик Бикфалви на 90+4-й. На 90+6-й екатеринбуржцы остались в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён Гильерме Шеттине.
«Урал» занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 10 очков. «Спартак» находится на 3-й строчке с 9 баллами.
Спартак же был не плох, весьма не плох, но одной атакой на кураже чемпионат не выиграть, с такой защитой надо в каждом матче забивать голов 3 минимум.
Хотя сегодня Спартаку и везло неслабо, Урал мог забивать больше, гораздо больше.
Красивая развязка.
Спартак же был не плох, весьма не плох, но одной атакой на кураже чемпионат не выиграть, с такой защитой надо в каждом матче забивать голов 3 минимум.
Хотя сегодня Спартаку и везло неслабо, Урал мог забивать больше, гораздо больше.
Красивая развязка.
Теперь Спартак будетв каждом матче по 3-4 мяча пропускать? Где защита вообще, где опорная зона, есть ли вратарь? Ошибки одни и те же 🤦♂️
Нет слов просто... куда побежал Свинов, уму непостижимо.
Но по факту Урал смотрелся лучше, так что их победа закономерна. А Спартаку нужны классный ЦЗ и опорник.
Теперь Спартак будетв каждом матче по 3-4 мяча пропускать? Где защита вообще, где опорная зона, есть ли вратарь? Ошибки одни и те же 🤦♂️
Нет слов просто... куда побежал Свинов, уму непостижимо.
Но по факту Урал смотрелся лучше, так что их победа закономерна. А Спартаку нужны классный ЦЗ и опорник.
Но давайте смотреть правде в глаза: деструктивный "человек с остановки", не может, не способен поставить грамотный футбол. Никакого конструктива в игре КБ, и даже сумашедшая атака КБ не помогла.
Невозможно всё время играть только за счет сильных форвардов - они тоже ошибаются. Ну а Урал мог победить и крупнее, будь эта команда более классной и забей она все свои моменты. Ганчар очень грамотно подошел к игре, не ставя автобус, перекрыв центр поля - выжимал максимум из того, что было под рукой. Урал с победой- вы молодцы!
Спартаку пожелаю не посыпать голову пеплом, а разобраться в проишедшем. И не возносите до небес вашего Абаскаля, в нем ничего героического нет- он самый обычный.
Но давайте смотреть правде в глаза: деструктивный "человек с остановки", не может, не способен поставить грамотный футбол. Никакого конструктива в игре КБ, и даже сумашедшая атака КБ не помогла.
Невозможно всё время играть только за счет сильных форвардов - они тоже ошибаются. Ну а Урал мог победить и крупнее, будь эта команда более классной и забей она все свои моменты. Ганчар очень грамотно подошел к игре, не ставя автобус, перекрыв центр поля - выжимал максимум из того, что было под рукой. Урал с победой- вы молодцы!
Спартаку пожелаю не посыпать голову пеплом, а разобраться в проишедшем. И не возносите до небес вашего Абаскаля, в нем ничего героического нет- он самый обычный.