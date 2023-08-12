Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Бернли» в 1-м туре АПЛ

«Бернли» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в матче 1-го тура АПЛ (0:3).
Первый гол в игре забил Эрлинг Холанд на 4-й минуте. На 36-й норвежец оформил дубль. Последний мяч во встрече провёл Родри на 76-й. Хозяева остались в меньшинстве на 90+5-й — удалился Анасс Зароури.
В следующем туре «кларетовые» должны были встретиться с «Лутон Таун» на выезде 19 августа, но этот поединок перенесён из-за реконструкции домашнего стадиона «шляпников». «Горожане» во 2-м туре примут дома «Ньюкасл».
МС в супер эконом режиме набирает громит соперника, Холланд сразу же задает планку для остальных форвардов, машина просто!)))
Жаль Кдб вновь получил травму, здоровья рыжему! Щас и Гюндогана нет в команде и не удивлюсь, если сити все-таки подпишет этого Пакету из ВХЮ и выложит за него немалые деньги!
А в первом тайме много ошибались и пожарил этот молодой Льюис. Явно команда еще не в форме, да и отсутствие Диаша и Стоунса могло сказываться.
Этот Заруори вообще костолом какой-то!!! Зачем так идти в подкат уже в доп.время, когда результат матча уже был ясен???
P.s: При счете 0:3 добавлять 6 мин?? Ну, и кому это надо??? Обе команды уже хотят побыстрее закончить эту игру...
МС в супер эконом режиме набирает громит соперника, Холланд сразу же задает планку для остальных форвардов, машина просто!)))
Жаль Кдб вновь получил травму, здоровья рыжему! Щас и Гюндогана нет в команде и не удивлюсь, если сити все-таки подпишет этого Пакету из ВХЮ и выложит за него немалые деньги!
А в первом тайме много ошибались и пожарил этот молодой Льюис. Явно команда еще не в форме, да и отсутствие Диаша и Стоунса могло сказываться.
Этот Заруори вообще костолом какой-то!!! Зачем так идти в подкат уже в доп.время, когда результат матча уже был ясен???
P.s: При счете 0:3 добавлять 6 мин?? Ну, и кому это надо??? Обе команды уже хотят побыстрее закончить эту игру...