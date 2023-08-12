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Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Бернли» в 1-м туре АПЛ

сегодня, 00:01
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Бернли» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в матче 1-го тура АПЛ (0:3).

Первый гол в игре забил Эрлинг Холанд на 4-й минуте. На 36-й норвежец оформил дубль. Последний мяч во встрече провёл Родри на 76-й. Хозяева остались в меньшинстве на 90+5-й — удалился Анасс Зароури.

В следующем туре «кларетовые» должны были встретиться с «Лутон Таун» на выезде 19 августа, но этот поединок перенесён из-за реконструкции домашнего стадиона «шляпников». «Горожане» во 2-м туре примут дома «Ньюкасл».

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Стадион «Тюрф Мур»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Сити»
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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:01
Повезло МС с Холандом.
DXTK
DXTK
сегодня в 12:24
Это ожидаемо было. МС с победой думают титул будет ваш.

PS Вот теперь Кейн ушел и у Холанда соперников больше нет.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 12:05
Холланд топ за свои деньги))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 11:39
ожидаемая, заслуженная победа на классе
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 11:33
Месси снова забил. Соккер тишина
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:33, ред.
Ожидаемо и солидно, чего уж там...
Теперь ждём на авансцене Клоппиков и Хаговцев.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:21
Всех поклонников английского футбола со стартом чемпионата!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:33
Поздравляю всех любителей АПЛ с началом нового сезона! Надеюсь сезон вновь будет держать всех в тонусе вплодь до последнего тура!
Теперь по матчу.
Сити легко выиграл Бёрнли, хотя в первом тайме хозяева еще пытались играть в свой футбол, и даже могли сравнивать пока счет был 0-1, но мастерство дало о себе знать....
Вообще, думаю команда Компани попьет кровушки многим
Ну а Сити начал чемпионат с легкой и уверенной победы, жаль только КДБ сломался....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:35
Манчестер с победой,Холанд с дублем!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:26
Начало положено . Ну а Бернли не отчаиваться.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:00
Холанд- крутой забивака. Очень много забьёт.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:14
Похоже у него есть все шансы за сезон забить в чемпионате 50 голов.
Noiprocs
Noiprocs
сегодня в 07:06
Очень много ошибок, команда такого уровня не должна себе такого позволять, даже с учётом того что соперник не такой уж сильный.
Nottrow
Nottrow
сегодня в 07:05
Манчестер Сити с победой!
Elliada
Elliada
сегодня в 07:05
Сити с победой! Победа в первом матче должна была вселить уверенность, но немного не получилось из-за травмы КДБ. Надеюсь, что травма не серьезная и он побыстрее вернется в строй. Впереди матч за Суперкубок УЕФА. Гвардиоле нужно много поработать. Удачи!

Не понравилось, что теперь будут много добавлять к матчам. Сейчас и так много турниров (АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, ЛЧ, матчи сборных), а теперь еще нужно играть еще больше. Зачем это всё?
Elliada
Elliada ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 07:00
АПЛ можно смотреть через ВК трансляции
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 06:36
Холланд забил 2 гола в первом туре АПЛ
У Холланда 3+2 в первых двух турах АПЛ
Холланд забил 6 голов в трёх первых турах АПЛ и лидирует в гонке бомбардиров
Холланд не забивает в двух турах АПЛ подряд
Холланд сделал дубль и две голевые передачи в матче против Эвертона
Холланд забивает в 5 турах подряд и лидирует по системе гол+пас с 18-очковым отрывом от Де Брюйне
Холланд прервал однотаймовую голевую засуху в матче против "Манчестер Юнайтед" и сделал 4+4 во второй половине встречи
Холланд побил свой рекорд, забив 20 мячей за матч. На этот раз пострадал Челси
Холланд бьёт рекорд Харри Кейна по голам в АПЛ в свой третий сезон в АПЛ, опережая англичанина на 562 гола
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 05:19
Три забитых гола,для начало не плохо!!!
протон
протон
сегодня в 03:09
Игроки Бёрнли запомнились в этом матче только грубостью местами и ситуативно хорошим прессингом. Ожидал побольше от них. Чел который удалился летит в подкате на 90 минуте при счёте 3-0 в середине поля - сумасшедший вообще. Надеюсь ему дисквал матча на 3 минимум дадут.
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:17, ред.
Sport3tv, там даже русские комментаторы бывают. Кстати на этом матче тоже была пометка, что будут русские комментаторы, но видать их игра тоже не впечатлила, поэтому слушал комментаторов SkySport)

Но зато картинка нормальная и лагов почти нет)
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 00:13
Слушай, а где щас АПЛ смотришь?
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:08
Для меня реально было мучительно высидеть за просмотром второго тайма. Вот прям реально превозмогал самого себя xD
Спасибо, тебя тоже с победой)
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 00:06
Да скучновато, но ты перегибаешь!))
А так с победой, идем дальше!)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:05
И Родри конечно очень хорош! И гол забил, и голевую отдал, да и всю игру помогал обороне, подчищал за Льюисом, отбирал мячи, разгонял атаки....
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 00:05, ред.
Я финальный свисток в этом матче ждал больше, чем в финале ЛЧ. Это просто мучение было смотреть эту игру. Манчестерских детишек родители будут пугать просмотром этой игры целый день, подряд за плохое поведение. В церковной школе отсидеть 7 уроков изучая библию было бы веселее, чем посмотреть хотя бы 5 минут этого матча.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:03
Холанд продолжает отжигать,,
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:02
Всех с началом АПЛ!!)))
МС в супер эконом режиме набирает громит соперника, Холланд сразу же задает планку для остальных форвардов, машина просто!)))
Жаль Кдб вновь получил травму, здоровья рыжему! Щас и Гюндогана нет в команде и не удивлюсь, если сити все-таки подпишет этого Пакету из ВХЮ и выложит за него немалые деньги!
А в первом тайме много ошибались и пожарил этот молодой Льюис. Явно команда еще не в форме, да и отсутствие Диаша и Стоунса могло сказываться.
Этот Заруори вообще костолом какой-то!!! Зачем так идти в подкат уже в доп.время, когда результат матча уже был ясен???


P.s: При счете 0:3 добавлять 6 мин?? Ну, и кому это надо??? Обе команды уже хотят побыстрее закончить эту игру...
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