Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Бернли» в 1-м туре АПЛ

1691787683

сегодня, 00:01

«Бернли» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в матче 1-го тура АПЛ (0:3).

Первый гол в игре забил Эрлинг Холанд на 4-й минуте. На 36-й норвежец оформил дубль. Последний мяч во встрече провёл Родри на 76-й. Хозяева остались в меньшинстве на 90+5-й — удалился Анасс Зароури.

В следующем туре «кларетовые» должны были встретиться с «Лутон Таун» на выезде 19 августа, но этот поединок перенесён из-за реконструкции домашнего стадиона «шляпников». «Горожане» во 2-м туре примут дома «Ньюкасл».