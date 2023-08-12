Гол Роналду помог клубу «Аль-Наср» выиграть Кубок арабских чемпионов

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вчера, 20:49

«Аль-Наср» переиграл «Аль-Хиляль» в финале Кубка арабских чемпионов (2:1).

Микаэль вывел «Аль-Хиляль» вперед на 51-й минуте, а затем Криштиану Роналду оформил дубль, забив на 74-й и 98-й минуте.

В составе «Аль-Хиляля» в этом матче играл экс-игрок «Зенита» Малком.