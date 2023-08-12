Гол Роналду помог клубу «Аль-Наср» выиграть Кубок арабских чемпионов

«Аль-Наср» переиграл «Аль-Хиляль» в финале Кубка арабских чемпионов (2:1).
Микаэль вывел «Аль-Хиляль» вперед на 51-й минуте, а затем Криштиану Роналду оформил дубль, забив на 74-й и 98-й минуте.
В составе «Аль-Хиляля» в этом матче играл экс-игрок «Зенита» Малком.
Стоило кришу пройти полноценную предсезонку и вот, пожалуйста. Результат на лицо. Тащит аль насср к победам. Лучший нападающий турнира и лучший игрок. В защите отрабатывал. А чемпионат очень жёсткий, как оказалось.
5-кратный победитель ЛЧ
Чемпион Европы
Победитель Лиги Наций
4-кратный Клубный Чемпион Мира
А теперь ещё и победитель Арабского Кубка Чемпионов.
У уровень футбола выше чем в России уж точно. Много больших игроков там играет. Местные игроки не сказать что слабее наших. Думаю большое будущее ждет лигу. Денег у арабов очень много.
Стоило кришу пройти полноценную предсезонку и вот, пожалуйста. Результат на лицо. Тащит аль насср к победам. Лучший нападающий турнира и лучший игрок. В защите отрабатывал. А чемпионат очень жёсткий, как оказалось.
5-кратный победитель ЛЧ
Чемпион Европы
Победитель Лиги Наций
4-кратный Клубный Чемпион Мира
А теперь ещё и победитель Арабского Кубка Чемпионов.
У уровень футбола выше чем в России уж точно. Много больших игроков там играет. Местные игроки не сказать что слабее наших. Думаю большое будущее ждет лигу. Денег у арабов очень много.