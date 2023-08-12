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Гол Роналду помог клубу «Аль-Наср» выиграть Кубок арабских чемпионов

вчера, 20:49

«Аль-Наср» переиграл «Аль-Хиляль» в финале Кубка арабских чемпионов (2:1).

Микаэль вывел «Аль-Хиляль» вперед на 51-й минуте, а затем Криштиану Роналду оформил дубль, забив на 74-й и 98-й минуте.

В составе «Аль-Хиляля» в этом матче играл экс-игрок «Зенита» Малком.

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Все комментарии
протон
протон ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:34, ред.
Кстати было бы украшением чемпионата если Месси перешел в СА, но тут не только языковый барьер, или семейный, тут и вероисповедание сыграло роль, у Месси есть тату Иесуса на теле.  Ведь финансовый вопрос отпадает. Хотелось в Барсу, но Барса хотят подписать Неймара что удивило больше всего.  Сравните вклад двух футболистов для Барсы .  
Интер Майами забытый чемпионат, кто за ним следит вообще? Почему Хави который бок в обок играл с Месси, отказал но, предпочел Неймара. По сведениям источника, личное соглашение подразумевает двухлетнее сотрудничество с пролонгацией контракта на один год. Зарплата Неймара может составить в Барсе €13 млн в год. Для перехода бразильца в столицу Каталонии необходима договоренность с «ПСЖ».
протон
протон ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:58
Вот еще один репортаж из СА !
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:56
Красавчик Рон! Поздравляю с очередным трофеем 🏆
протон
протон
сегодня в 00:04
Историческое ликование и радость игроков "Аль-Наср"
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 23:56
Просто сравните защиту и киперов в СА и МЛС. 2 разные вселенные. Тут на 91 минуте защ с ленточки в прыжке из пустых вытаскивает, а вчера второй гол Майами меня на дикий ржач пробрал. Не могу в РПЛ представить себе такой дешёвый голешник, когда мяч еле катится прям во вратаря.
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:32
Роналду сделал дубль в финале ЛЧ
Пусть в арабской но всётаки в ЛЧ
Ну Рон впринципе лучший игрок в истории лиги чемпионов!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:20
Рон это Рон,в любой команде штампует голы !
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:16, ред.
По уровню большинства команд турнир явно не слабее...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:54
Реально высокий уровень кубкового матча,настоящая заруба. Только лишь класс Рона
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:39
" Аль - Халяль" сам виноват в таком результате. Забить мяч, играть в дальнейшем в большинстве и пропустить два мяча - это надо умудриться. И даже очень. Португальцу респект. В матче не показал ничего особенного, был одним из..., но в нужный момент включился и продемонстрировал свой высокий уровень.
Чемпионат СА всё равно смотреть не буду (если вдруг кому-то придёт в голову показывать его или отдельные матчи), хоть насыть его ещё не одним десятком выходцев из Европы или Америки. Душа почему - то не лежит.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:30
ШишануТый с Победой!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:58
Посмотрел полтора тайма.Уровень, конечно низкий.Играют только приезжие футболисты.Не повезло Аль-Хилялю.У Малкома голевая.Конечно он не привык к такому футболу, не с кем обыгрываться в стеночки, делать рывки и забегания.Не смотрел чемп СА, но Роналду совсем не погравился.Хотя тут про него громкие эпитеты.Как обычно располагается впереди слева или по центру.Назад не отрабатывает.В защите не участвует.Стопицотый штрафной удар в стенку либо в молоко.Несколько раз его обкрадывали защитники на ровном месте.Успел увидеть, как замкнул первыц гол.У Аль-Хиляля украли верный пенальти, это просто кошмар.Понравился Брозович, играл и боролся везде.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:58
Ну вот, это совсем другой разговор!!!
астраханец
астраханец ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:53
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 21:50
    Роналду и там ташит
    abuefftagir
    abuefftagir
    вчера в 21:46
    Геша не успевает с Мане ,посмотрел немного, сколько офсайдов,видимо не успевает он держать линию с защитой, и дали ему играть 120 минут, ужас.Чистейщий пенку не назначили ....ну это вообще не знаю как объяснить.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:45
    У СА футбол на порядок сильнее чем МЛС и тут Рон номер один
    abuefftagir
    abuefftagir ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 21:43
    👍👍👍👍👍👍👍👍Супер фото, спасибо большое.
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 21:42
    Матч как ни странно понравился! Молодцы СА, футбол у них лучше стал
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 21:38
    Саудия растет что есть то есть интересный матч получился
    протон
    протон
    вчера в 21:37
    Какой же Роналду король! Устроил камбэк в финале и украл трофей у команды Малкома
    Стоило кришу пройти полноценную предсезонку и вот, пожалуйста. Результат на лицо. Тащит аль насср к победам. Лучший нападающий турнира и лучший игрок. В защите отрабатывал. А чемпионат очень жёсткий, как оказалось.
    5-кратный победитель ЛЧ
    Чемпион Европы
    Победитель Лиги Наций
    4-кратный Клубный Чемпион Мира
    А теперь ещё и победитель Арабского Кубка Чемпионов.
    У уровень футбола выше чем в России уж точно. Много больших игроков там играет. Местные игроки не сказать что слабее наших. Думаю большое будущее ждет лигу. Денег у арабов очень много.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 21:33
    Молодец Роналду,так и дальше держать !!!
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 21:25
    Игрочище!
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 21:23
    Роналду тащер!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:20
    Классный матч получился , действительно уровень чемпионата Саудовской Аравии растёт . Наверняка через пару тройку лет будет один из самых интересных и смотрибельных . Молодцы саудиты, развитие футбольной индустрии идёт в ускоренном режиме . Ну а клуб Рона и его болельщиков с первым трофеем этого сезона . Рон красавчик !!! Удачи в новом сезоне .
    sihafazatron
    sihafazatron ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
    вчера в 21:09
    Он тоже выиграл какой-то там кубок))
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 21:06
    Поздравляем Гешу с "Кубком Мира".. Ах и увы.. Хе...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 20:59
    Когда на поле Роналду, малкомы из Зенита не пляшут)...
    Capral
    Capral
    вчера в 20:57
    Рон- КРАСАВЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 20:55
    В заголовке только гол, а не голы
    Гость
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