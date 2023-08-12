«Ростов» крупно обыграл «Рубин» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 21:59

«Ростов» выиграл у «Рубина» в поединке 4-го тура РПЛ (3:0).

Николай Комличенко открыл счет на 52-й минуте. Андрей Лангович на 78-й удвоил преимущество команды, а на 88-й Егор Голенков забил третий гол команды.

После матча южане идут на 5-м месте (7 очков), казанцы расположились на 13-й строчке (2 балла).