«Ростов» крупно обыграл «Рубин» в матче Премьер-Лиги

«Ростов» выиграл у «Рубина» в поединке 4-го тура РПЛ (3:0).
Николай Комличенко открыл счет на 52-й минуте. Андрей Лангович на 78-й удвоил преимущество команды, а на 88-й Егор Голенков забил третий гол команды.
После матча южане идут на 5-м месте (7 очков), казанцы расположились на 13-й строчке (2 балла).
С победой, Ростов!
Удачи Рубину!
С победой, Ростов!
Удачи Рубину!
Кто бы что не говорил- но Комличенко лидер команды. Несколько прямолинейный, но без него представить Ростов- невозможно. Рубин определенно не готов к ПЛ, а Рахимов не тот тренер, что может сходу закрепиться в вышке. Вобщем, Ростов- еще раз с победой, а Рубину найти свою игру и закрепиться в ПЛ.
Кто бы что не говорил- но Комличенко лидер команды. Несколько прямолинейный, но без него представить Ростов- невозможно. Рубин определенно не готов к ПЛ, а Рахимов не тот тренер, что может сходу закрепиться в вышке. Вобщем, Ростов- еще раз с победой, а Рубину найти свою игру и закрепиться в ПЛ.