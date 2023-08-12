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«Ростов» крупно обыграл «Рубин» в матче Премьер-Лиги

вчера, 21:59
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Ростов» выиграл у «Рубина» в поединке 4-го тура РПЛ (3:0).

Николай Комличенко открыл счет на 52-й минуте. Андрей Лангович на 78-й удвоил преимущество команды, а на 88-й Егор Голенков забил третий гол команды.

После матча южане идут на 5-м месте (7 очков), казанцы расположились на 13-й строчке (2 балла).

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Все комментарии
Спагетти вернулся
Спагетти вернулся ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:23
Раньше на этом сайте были сотни комментариев, но админы начали банить пожизненно и теперь здесь по 20-30 комментов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:02
Зенит на 9-м месте...))
Надо чемпионат с тура 10-го смотреть...
А то поначалу твориться что то непонятное...
Ростов с Победой!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:49
Матч команд ностальжи прямо, как ретро матч).
С победой Ростов! Наконец то родили! Рубин уходит в пике. И календарь не сахар. Сочувствие.
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 01:55
Возвращение Рубина пока проходит тяжело. Буду надеяться, что команда всё же соберётся, иначе... ФНЛ ближе, чем кажется.
Little Caprice
Little Caprice ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:11
Опасная картинка xD
Capral
Capral ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:05
Здравствуйте!
Комличенко у нас не заиграл, поскольку наш тренер, ни к ночи будет о нем сказано (шварц)- не признал в Комличенко подходящего игрока и сплавил его в Ростов. А вот Карпин нашел применение Коляну, и сейчас- он лидер Ростова! И что интересно, играя у Карпина, Комличенко подрос интеллектуально, научился играть в пас, понимает партнеров и тд. Валера нашел тот стиль игры, котoрый подходит Комличенко, другими словами- он научил Ростов играть под Kомличенко. Что еще сказать- Молодец!
Capral
Capral ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 00:18
Понятно. Спасибо за разъяснение.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 00:09
За Валеру я всегда искренне рад.
alexgurzan
alexgurzan ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:05
Добрый вечер.
Регулярное нарушение правил.
zooveterinar
zooveterinar ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:53
Да,так часто бывает,всех ростовчан с победой!!!!
Capral
Capral
вчера в 23:52
Уважаемый Админ, прошу объяснить- за что, сегодня, был пожизнено забанен пользователь ВаняLOVE?

Спасибо
протон
протон
вчера в 23:04
Разгром по всем статьям. Ростов с победой.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:03
Неправды не бывает. И правды не бывает. Бывает субъективная субъективность.
Рубин не заслужил, потому что играл- сильнее, выше, быстрее.
В данном случае, победа, что называется- случайна!!!
Capral
Capral ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 22:48
А вот это неправда. Ростов заслужил, потому что играл- лучше, умнее и прагматичнее. В данном случае, победа, что называется- на классе!!!
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 22:43
Случайная случайность. Ростову просто повезло.
Играть - толком не играли, но три мяча закатили.
Бывает и такое, чего уж.
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав
вчера в 22:42
Ростов с победой!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:39
РОСТСЕЛЬМАШ С ПОБЕДОЙ !!!
Дружина Карпина знает своё дело ! ☝️✊️
Ice van Reed
Ice van Reed ответ wafwp9dna5gf (раскрыть)
вчера в 22:38
Сердечно благодарю!!!
wafwp9dna5gf
wafwp9dna5gf
вчера в 22:36
Ростовчан с красивой победой!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:33
Дюпин не смотря на пропущенные, для меня игрок матча Рубина, его как и Беленова из Анжи в своё время мечтал видеть на воротах у Ростова, но видимо нее судьба
Пепс
Пепс
вчера в 22:29
Эххх бл.... Бороться нам в зоне вылета в этом году видать....
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:26
Приветствую! Касаемо Николая, когда он переходил в Динамо как и и Деспотовичем его сватали в Ростов, когда он играл в аренде, неплох был, но когда купили или сентиментальность или по глазам видишь, всё, свой, так же было с Полозом который играл в матче 1-10 против Ростова, но он не праздновал имел совесть и когда вернулся играл не под своим номером 99, но потом 7 взял и вроде вернулся опять НАШ, и не опять, а снова ушёл, но это отдельная тема)
drug01
drug01
вчера в 22:25
Рубин теряет очки, пора делать выводы!!!!
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 22:24
Матч не смотрел, видимо Рахимов вернётся в срач тв
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:16, ред.
Земляки с Победой!!!! 💛💙 самый💪
Capral
Capral
вчера в 22:13, ред.
Ростов с победой!
Кто бы что не говорил- но Комличенко лидер команды. Несколько прямолинейный, но без него представить Ростов- невозможно. Рубин определенно не готов к ПЛ, а Рахимов не тот тренер, что может сходу закрепиться в вышке. Вобщем, Ростов- еще раз с победой, а Рубину найти свою игру и закрепиться в ПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:11
Рубину пора возвращать Слуцкого. И уже с ним в пердив...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:06
Обе команды бились сегодня изо всех сил не жалея ни себя, ни соперников
Самое интересное что в составе Ростов особо некого выделить индивидуально. Вся команда билась и победила
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:03
До пропущенного гола я думал, Рубин удержит нулевую ничью. После первого гола что-то щелкнуло у Казанцев и они посыпались. То ли это Ростов на кураже так пошел вперед. Опять же, как и в матче Оренбург-Краснодар, здесь проигрывающая команда тоже владела мячом больше. Хочу отметить ужаснейшую точность атаки Рубина, всего 3 удара в створ, против 10 ударов в створ у Ростовчан.
С победой, Ростов!
Удачи Рубину!
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