Дубль Сперцяна помог «Краснодару» переиграть «Оренбург» .

«Оренбург» уступил «Краснодару» в матче 4-го тура РПЛ (0:2).
Дубль оформил Эдуард Сперцян, который забил на 67-й и 90-й (с пенальти) минуте.
После поединка «Оренбург» идет на 15-м месте (1 балл), «Краснодар» лидирует в таблице (12 очков).
«Оренбург» уступил «Краснодару» в матче 4-го тура РПЛ (0:2).
Дубль оформил Эдуард Сперцян, который забил на 67-й и 90-й (с пенальти) минуте.
После поединка «Оренбург» идет на 15-м месте (1 балл), «Краснодар» лидирует в таблице (12 очков).
Примечательно, что по владению Оренбург переиграл Быков. По ударам равенство, по ударам в створ на один меньше у Краснодара 14(7) - 14(6). Что это если не победа на классе? Более классные игроки лучше реализовали моменты, отдав хозяевам мяч. По полумоментам Краснодар явно креативнее, до удара не всегда доходит. Сафонова отмечу, 7 ударов в створ - 7 сейвов. да и не заигрывался в пас с защитниками, привозов не создал.
Пенка спорная? нет, пенка чистая, двумя ногами, со спины, без попытки играть в мяч. Повезло, что красную прямую не показал арбитр, Сперцяна и за меньшее наказали, а Барриоса за аналогичный фол убрали с поля.
Оренбург, не расстраивайтесь, только 4 тура позади, это только старт. Играете хорошо, потенциал есть. не повезло с календарем, всего-то. Ну и моменты вы создаете, реализация лишь хромает. Удачи вам
Примечательно, что по владению Оренбург переиграл Быков. По ударам равенство, по ударам в створ на один меньше у Краснодара 14(7) - 14(6). Что это если не победа на классе? Более классные игроки лучше реализовали моменты, отдав хозяевам мяч. По полумоментам Краснодар явно креативнее, до удара не всегда доходит. Сафонова отмечу, 7 ударов в створ - 7 сейвов. да и не заигрывался в пас с защитниками, привозов не создал.
Пенка спорная? нет, пенка чистая, двумя ногами, со спины, без попытки играть в мяч. Повезло, что красную прямую не показал арбитр, Сперцяна и за меньшее наказали, а Барриоса за аналогичный фол убрали с поля.
Оренбург, не расстраивайтесь, только 4 тура позади, это только старт. Играете хорошо, потенциал есть. не повезло с календарем, всего-то. Ну и моменты вы создаете, реализация лишь хромает. Удачи вам
Мои искренние поздравления болельщикам Быков с заслуженной Победой !
Быки заслужили не только Победы в этом матче , но и то что команда на сегодняшний день является лидером чемпионата России . И по факту и по игре Быки заслуженно возглавили турнирную таблицу РПЛ . Да и сегодняшний матч тому яркое подтверждение , четыре игры и четыре Победы ✌️, двенадцать очков из двенадцати возможных . При этом в четырёх матчах команда пропустила всего один мяч. И даже тот случай когда один из лидеров Рамирес который покинул команду, не стало критичным . Хочется конечно отметить игру другого лидера Краснодара, это Эдуарда Сперцяна, который забил два мяча в ворота Оренбурга и стал лучшим игроком сегодняшнего противостояния . И ещё хочется пожелать Удачи команде Ярошика , болельщикам команды не отчаиваться, ведь всё только начинается и смена главного тренера не всегда проходит гладко и безболезненно .
Всем Добра !
Мои искренние поздравления болельщикам Быков с заслуженной Победой !
Быки заслужили не только Победы в этом матче , но и то что команда на сегодняшний день является лидером чемпионата России . И по факту и по игре Быки заслуженно возглавили турнирную таблицу РПЛ . Да и сегодняшний матч тому яркое подтверждение , четыре игры и четыре Победы ✌️, двенадцать очков из двенадцати возможных . При этом в четырёх матчах команда пропустила всего один мяч. И даже тот случай когда один из лидеров Рамирес который покинул команду, не стало критичным . Хочется конечно отметить игру другого лидера Краснодара, это Эдуарда Сперцяна, который забил два мяча в ворота Оренбурга и стал лучшим игроком сегодняшнего противостояния . И ещё хочется пожелать Удачи команде Ярошика , болельщикам команды не отчаиваться, ведь всё только начинается и смена главного тренера не всегда проходит гладко и безболезненно .
Всем Добра !