Дубль Сперцяна помог «Краснодару» переиграть «Оренбург» .

1691857911

вчера, 19:31

«Оренбург» уступил «Краснодару» в матче 4-го тура РПЛ (0:2).

Дубль оформил Эдуард Сперцян, который забил на 67-й и 90-й (с пенальти) минуте.

После поединка «Оренбург» идет на 15-м месте (1 балл), «Краснодар» лидирует в таблице (12 очков).