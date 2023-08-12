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Дубль Сперцяна помог «Краснодару» переиграть «Оренбург»

вчера, 19:31
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Оренбург» уступил «Краснодару» в матче 4-го тура РПЛ (0:2).

Дубль оформил Эдуард Сперцян, который забил на 67-й и 90-й (с пенальти) минуте.

После поединка «Оренбург» идет на 15-м месте (1 балл), «Краснодар» лидирует в таблице (12 очков).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:10
Ну, вот как Сперцяну уходить из такой команды... Нужно оставаться и бороться за медали и чемпионство.
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:24
Как можно с точностью до процента орпределять взятие ворот? Здесь всё отдаётся на откуп бригаде судей пока не будет внедрена система фиксации гола. Все остальные разговоры в пользу бедных.
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:47
Значит те, что вверху таблицы, исключительно благодаря календарю? Будет и другое время. Календарь беспристрастен.
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:45
С какого места? Не с линии ворот, случайно.
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:39, ред.
Я точно видел, что мяч пересёк линию на 102%.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:04
Быки прут, серьёзно настроены парни !
TheBoLt
TheBoLt ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:57
При том, что они сейчас в данный конкретный момент внизу таблицы
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:53
Календарь-то причём? Он совершенно беспристрастен: все играют со всеми. Это же не жребий.
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:50
И этот 1% свои болельщики легко различают с трибун и даже по телевизору, а болельщики соперника - ровно наоборот.
kip-elev
kip-elev
вчера в 20:34
Понравился Оренбург (кроме формы, по мне сильно весёленький цвет) характер у команды есть, будут и победы.
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:23
Он давно перерос эту убитую лигу
TheBoLt
TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:07
Там считается, когда мяч на все 100% пересек линию. Года два назад бы гол засчитали. Сейчас если хоть 1% мяча условно на линии - не гол
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:03, ред.
Сам любил и люблю физкультуру!). Этот не прагматик и не романтик. Ни рыба, ни мясо, а так..язык только подвешен. Пусть тренируется. Может, что и получится.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:02
Ьяч полностью не пересек линию
pomor45
pomor45
вчера в 19:57
Пора Краснодару на вершину взобраться, но скорее всего снова сорвётся с высокой ступеньки.
pomor45
pomor45 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:55
Физкультурники, как правило, сугубые прагматики и результат получают чаще романтиков.
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:53
Пружина не лопнула - она распрямилась.
Nottrow
Nottrow
вчера в 19:50
Оренбург большими шагами идет в пердив, первый кандидат с импортным спортинстрктором.
sova147
sova147
вчера в 19:50
Краснодар лидер, так играть дальше!
cska1948
cska1948
вчера в 19:49
А гол в ворота Краснодара надо было засчитать. Сафонов правой рукой прокатил мяч по своей груди до уровня плеча, которое было за линией ворот. Оренбург мне понравился больше.
TheBoLt
TheBoLt ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:47
Спартак, Урал и Краснодар. У вас из четырех соперников, трое - лидеры на данный момент. В кубке нарвались на ЦСКА - тоже в топе таблицы. Вам реально тупо не повезло с календарем. Бывает такое, на Иржи гнать не стоит. Рано его оценивать
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:44, ред.
Дубль Сперцяна помог «Краснодару» переиграть «Оренбург» .
Мои искренние поздравления болельщикам Быков с заслуженной Победой !
Быки заслужили не только Победы в этом матче , но и то что команда на сегодняшний день является лидером чемпионата России . И по факту и по игре Быки заслуженно возглавили турнирную таблицу РПЛ . Да и сегодняшний матч тому яркое подтверждение , четыре игры и четыре Победы ✌️, двенадцать очков из двенадцати возможных . При этом в четырёх матчах команда пропустила всего один мяч. И даже тот случай когда один из лидеров Рамирес который покинул команду, не стало критичным . Хочется конечно отметить игру другого лидера Краснодара, это Эдуарда Сперцяна, который забил два мяча в ворота Оренбурга и стал лучшим игроком сегодняшнего противостояния . И ещё хочется пожелать Удачи команде Ярошика , болельщикам команды не отчаиваться, ведь всё только начинается и смена главного тренера не всегда проходит гладко и безболезненно .
Всем Добра !
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 19:43
Мои поздравления лучшему клубу Краснодарского края,ничего делать Уралу на месте.
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:43
Вполне себе бодренький и неплохой в плане смотрибельности, как для РПЛ, матч выдали команды, на мой взгляд. "БиЦЦа-бороЦЦа с горящими глазами" конечно хватало, но и в созидании кое-что получалось, причем у обеих команд. В итоге Эдик зарешал, сначала с игры, ну а потом и подвел черту с 11-ти метров. ФК "Оренбург" видел впервые в этом сезоне, если кратко, то очень даже хорошо смотрелись по игре, да и рубились до последнего, даже уступая 0-2 в концовке. Резюмируя, болельщиков "Краснодара" с победой, Ивича с пока приносящим результат футболом, Ахметова к психологу, болельщикам "Оренбурга" терпения. Скриню таблицу, ухожу отмечать чемпионство. Как обычно личное мнение.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:42
Понравилась фраза комментатора: "пружина сжималась-сжималась и все-таки лопнула" - когда забили быки.

Примечательно, что по владению Оренбург переиграл Быков. По ударам равенство, по ударам в створ на один меньше у Краснодара 14(7) - 14(6). Что это если не победа на классе? Более классные игроки лучше реализовали моменты, отдав хозяевам мяч. По полумоментам Краснодар явно креативнее, до удара не всегда доходит. Сафонова отмечу, 7 ударов в створ - 7 сейвов. да и не заигрывался в пас с защитниками, привозов не создал.

Пенка спорная? нет, пенка чистая, двумя ногами, со спины, без попытки играть в мяч. Повезло, что красную прямую не показал арбитр, Сперцяна и за меньшее наказали, а Барриоса за аналогичный фол убрали с поля.

Оренбург, не расстраивайтесь, только 4 тура позади, это только старт. Играете хорошо, потенциал есть. не повезло с календарем, всего-то. Ну и моменты вы создаете, реализация лишь хромает. Удачи вам
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:33
Краснодар с победой! Ярошика с Днём физкультурника!
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