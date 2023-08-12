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«РБ Лейпциг» выиграл Суперкубок Германии, Ольмо сделал хет-трик

вчера, 23:41
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)0 : 3Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Бавария» уступила клубу «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии (0:3).

Хет-трик оформил Даниэль Ольмо, который забил на 3-й, 44-й и 68-й (с пенальти) минуте.

В прошлом году этот трофей взяли мюнхенцы, переигравшие «быков» (5:3).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт Бундеслиги
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Все комментарии
2eumd626gdc9
2eumd626gdc9
сегодня в 06:55
В этом сезоне в Бундеслиги ожидается интересная борьба
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:41
В Баварию перешёл бестрофейный Кейн...
Больше можно не продолжать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:37, ред.
Лейпциг прям как инструкция...
"Как за 14 лет создать клуб который будет шатать Баварию"
В сухую...в Мюнхене...в титульном матче......без ушедших Слобослои...Нкунку...Лаймера...Гвардиола...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:15
Говорил я тут , Тухлый не задержится в Баварии до зимы, а Кейн вообще и тут обделался видать не видать ему трофеи и в Баварии
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 00:47
Насчет Кейна, рано делать выводы. Человек, только недавно, вообще в клубе, толком, никого не знает, даже как звать. Смешно требовать уже сейчас от него результат. Сыграться надо, познакомиться, вникнуть в тренерскую доктрину и тд. Я и не сомневался, что сразу, он не выдаст шедевральный матч. Посмотрим, насколько хватит терпения у руководства. Там, постоянно Маттеус воду мутит, вечно ему что-то не нравится...
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 00:39
Посмотрим. Не думаю, что за одно поражение его уволят. Игры продуманной конечно нет, в защите ужас что творится. При этом, Бавария пропускала контратаки Лейпцига, в точности, как в прошлом сезоне. В атаке, кое-как справлялись, но тоже- продуманной системы нет и организации игры не видно. Вобщем- всё плохо. Что касается Лейпцига, то там работает очень грамотный специалист М.Роуз, кстати, лучший друг шварца- вместе отдыхают, играют в тенис, дружат семьями и тд. Немецкий комментатор не стал драматизировать, сказав, что СК- это непоказательный турнир, но игру Баварии менять надо. Лейпциг очень тренерская команда, обученная и как сказал комментатор- поборется в этом сезоне за призы. Бавария плохо двигается, 1-й тайм, фактически проходили пешком. И как сказал однажды Наполеон: "Нельзя выиграть сражение- сидя на заднице"!

После великолепного второго гола, комментатор воскликнул: "Ich weis nicht, wo mir der Kopf steht"!!! И действительно, с ним- трудно не согласиться!
амурец
амурец
сегодня в 00:38
Да уж неожиданно
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:23
По ходу нас ждёт ещё одно увольнение. Как я и говорил раньше, эту Баварию ТТ не соберёт…🤔
salleeh
salleeh
сегодня в 00:19
Сегодняшняя Бавария ничем не отличалась от Баварии конца прошлого сезона, разобранная до неузнаваемости. Кейна зря выпустили в конце матча, когда команда практически встала, не зная что делать. Гнабри тяжёлый, Сане чудит как и прежде, теперь без Мане совсем расслабился. Что бы там не говорили, но Мане был лучший в Баварии. Что за угловые и штрафные в исполнении Баварии, Киммих уже должен был призадуматься и перестать подавать. Про Кейна, если 100 млн. € в будущем на поле будут выглядеть как сегодня, то к концу сезона будет скорее всего дефолт…)))
Capral
Capral
сегодня в 00:04
Злопыхателей Баварии хочу успокоить- недождетесь!!!!!!!
Мысыктар
Мысыктар ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 00:03
хаах тоже об этом подумал)
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 00:03
Нагель до сих пор без работы- точно в ауте...
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 00:02
Вот смеха то будет, если Кейн не выиграет Бундеслигу xD
Norwegianpower9
Norwegianpower9
вчера в 23:53
Почему финальная игра игралась на Альянц арене? но в принципе какая разница, достойнейшая команда победила и это главное! Утром Бавария была посрамлена своим умением договариваться о трансферах вне своей лиги, вечером осрамилась на футбольном поле.
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:53
ТТ вообще не прет в мюнхенском клубе, и если бы не обидное поражение Дортмунда в заключительном туре прошлого сезона, то и Бундеслигу бы продул....может это карма клубу за увольнение Нагельсмана???
Ну а Лейпциг с первым в истории клуба Суперкубком! Теперь пора и Бундеслигу покорять!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:52
Вот это укатали Мюнхенскую машину)
Браво Лейпциг!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:50
Нагельсман просто в ауте… Тухель протух конкретно. Лейпциг с заслуженной победой! Бавария дно!
HalaMadrid99
HalaMadrid99
вчера в 23:48
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 23:48
    Наверное второй нужнее было
    3ton
    3ton
    вчера в 23:47
    Бавария поменяла нормального тренера на вот это чудо )))
    Никогда его не считал топовым тренером ))
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 23:45
    Ну ничего себе,как Бавария влетела !!!
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear
    вчера в 23:43
    Неожиданный результат, но ещё более неожиданной является разница забитых и пропущенных мячей.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 23:43
    С победой Лейпциг!))
    А над кейном теперь будут посмеиваться)) Вот если еще и ТТХ щас начнет трофеи брать, будет вообще умора))
    Borussia Mönchengladbach
    Borussia Mönchengladbach
    вчера в 23:42
    Поздравляю РБ Лейпциг!
    Гость
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