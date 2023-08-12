«РБ Лейпциг» выиграл Суперкубок Германии, Ольмо сделал хет-трик

«Бавария» уступила клубу «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии (0:3).
Хет-трик оформил Даниэль Ольмо, который забил на 3-й, 44-й и 68-й (с пенальти) минуте.
В прошлом году этот трофей взяли мюнхенцы, переигравшие «быков» (5:3).
|Бавария0 : 3РБ Лейпциг
|Матч завершен
«Бавария» уступила клубу «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии (0:3).
Хет-трик оформил Даниэль Ольмо, который забил на 3-й, 44-й и 68-й (с пенальти) минуте.
В прошлом году этот трофей взяли мюнхенцы, переигравшие «быков» (5:3).
Ну а Лейпциг с первым в истории клуба Суперкубком! Теперь пора и Бундеслигу покорять!!!
Ну а Лейпциг с первым в истории клуба Суперкубком! Теперь пора и Бундеслигу покорять!!!