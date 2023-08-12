«РБ Лейпциг» выиграл Суперкубок Германии, Ольмо сделал хет-трик

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вчера, 23:41

«Бавария» уступила клубу «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии (0:3).

Хет-трик оформил Даниэль Ольмо, который забил на 3-й, 44-й и 68-й (с пенальти) минуте.

В прошлом году этот трофей взяли мюнхенцы, переигравшие «быков» (5:3).