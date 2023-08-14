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В «Динамо» заявили, что Норманн нарушил контракт в грубой форме

вчера, 10:43

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации с полузащитником Матиасом Норманном.

Вопросы про Норманна — к юристам. Он нарушил контракт в грубой форме, по нашему мнению. Сейчас не буду отвечать на это. Знаю, что юристы работают над этой ситуацией. Дальше есть его контракт и законодательство, которым регулируется футбольный мир. В этой плоскости всё будет решаться.

В прошедшем сезоне Норманн выступал за «Динамо» на правах аренды, 17 матчей и 4 жёлтые карточки. В текущем розыгрыше российской Премьер-Лиги 27-летний норвежец провёл 45 минут.

Норманн принадлежит «Ростову», его контракт действует до лета 2025 года. Напомним, игрок покинул Россию и желает расторгнуть контракты с российским клубами.

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Все комментарии
Jocket
Jocket
вчера в 16:55
В Динамо что не знали с кем связываются.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:43
Пусть выплачивает неустойки, в чём проблема?
7stars2
7stars2
вчера в 14:14
Он скажет что испугался, фифа его поддержит.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:10
Нечего было его подписывать
Capral
Capral
вчера в 11:30
Если Норманн нарушил закон- должен ответить. Только не гафину говорить о порядочности...
lotsman
lotsman
вчера в 11:00
Ну покинул Россию и чёрт с ним. Ничего вы не добьётесь, в нынешней ситуации.
shlomo
shlomo
вчера в 10:47
Это уже даже можно не осуждать. ФИФА однозначно будет на его стороне.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:45
У каждого клуба свои хлопоты и заморочки. Нужно решать проблему...
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