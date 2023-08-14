В «Динамо» заявили, что Норманн нарушил контракт в грубой форме

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации с полузащитником Матиасом Норманном.
Вопросы про Норманна — к юристам. Он нарушил контракт в грубой форме, по нашему мнению. Сейчас не буду отвечать на это. Знаю, что юристы работают над этой ситуацией. Дальше есть его контракт и законодательство, которым регулируется футбольный мир. В этой плоскости всё будет решаться.
В прошедшем сезоне Норманн выступал за «Динамо» на правах аренды, 17 матчей и 4 жёлтые карточки. В текущем розыгрыше российской Премьер-Лиги 27-летний норвежец провёл 45 минут.
Норманн принадлежит «Ростову», его контракт действует до лета 2025 года. Напомним, игрок покинул Россию и желает расторгнуть контракты с российским клубами.