В «Динамо» заявили, что Норманн нарушил контракт в грубой форме

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации с полузащитником .

Вопросы про Норманна — к юристам. Он нарушил контракт в грубой форме, по нашему мнению. Сейчас не буду отвечать на это. Знаю, что юристы работают над этой ситуацией. Дальше есть его контракт и законодательство, которым регулируется футбольный мир. В этой плоскости всё будет решаться.