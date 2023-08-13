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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ и Мбаппе возобновили переговоры

вчера, 08:58

«Пари Сен-Жермен» и нападающий Килиан Мбаппе вернулись к переговорам по новому контракту.

Тем не менее, сообщается, что до заключения соглашения ещё далеко.

В начале недели игрок сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своём решении остаться в клубе до окончания действующего договора, который истекает следующим летом. Ранее футболист отказался продлевать сотрудничество до 2025 года.

Мбаппе не вышел на поле в матче 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0), но наблюдал за игрой из ложи стадиона «Парк де Пренс».

Вчера ПСЖ объявил о трансфере форварда «Барселоны» Усмана Дембеле. Килиан тепло поприветствовал переход своего партнёра по сборной Франции.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 16:52
Сериал ,,Санта Барбара " сколько лет длился, никто не помнит?
Incredulous
Incredulous ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 15:16
Тогда это уже не Мбаппе, это - Торетто!
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:01
Опять Псж за лоялность подкинули наверное денег
Igo0rek
Igo0rek ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:26
Там семья рулит всеми делами. Семья даже уже книгу биографию Мбаппе выпустила)
Nazi
Nazi
вчера в 12:16
Теперь Мбаппе может стать абсолютным лидером Парижа, если останется. И команду точно можно будет строить вокруг него.

А нет, так пусть переходит хоть куда. Его дело. Главное, что бы в команде наконец то начали думать о футболе, а не о трансферной саге Киллиана.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:45
Слишком много шума вокруг него.
Скорее бы уже окно закрылось
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:28
А Мбаппе не дурак. Жадный, зазвездившийся, но не дурак. Опять прокрутил свою прошлогоднюю схему с уходом, заставив шейха нервничать и переживать, а потом типа дал ему последний шанс, и тот на радостях ещё вагон денег накинет. Тут удивляет больше поведение самого президента клуба, который позволяет 24-летнему юнцу вытирать об себя ноги как о половую тряпку, причем публично.
drug01
drug01
вчера в 10:24
Похоже это лишь разговоры, нужен результат!!!
lotsman
lotsman
вчера в 10:19
Скорее всего подпишут новый контракт и Мбаппе останется в ПСЖ.
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:57
Продолжается эта Санта Барбара
Dauletbek
Dauletbek ответ chjys8v63q5g (раскрыть)
вчера в 09:43
У них действительно Санта-Барбара, не один персонаж. Мбаппе с мамой-агентом, Неймар со своим отцом, президент клуба. Для "полноты сериала решили ещё включить Вератти"...
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 09:12
Жаль что обсуждаем не игру черепашки а подковерные интриги.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:12
Заходишь на сайт увидеть, что-то новое, а тут очередная серия: ПСЖ и Черепаха Ниндзя.
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:09
Ну вот и встретились Африканцы ,будут шейхов доить дальше!!!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 09:01
Надеюсь это правда, и он останется в псж
chjys8v63q5g
chjys8v63q5g
вчера в 08:59
Решили продолжить сериал с Мбаппе
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