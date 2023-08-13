ПСЖ и Мбаппе возобновили переговоры

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вчера, 08:58

«Пари Сен-Жермен» и нападающий вернулись к переговорам по новому контракту.

Тем не менее, сообщается, что до заключения соглашения ещё далеко.

В начале недели игрок сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своём решении остаться в клубе до окончания действующего договора, который истекает следующим летом. Ранее футболист отказался продлевать сотрудничество до 2025 года.

Мбаппе не вышел на поле в матче 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0), но наблюдал за игрой из ложи стадиона «Парк де Пренс».