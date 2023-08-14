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Мбаппе может отказаться от бонуса, чтобы не продлевать контракт с ПСЖ

вчера, 08:53

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может отказаться от бонуса за лояльность.

По информации источника, одним из рассматриваемых игроком вариантов является тот, при котором футболист не будет продлевать контракт с клубом до 2025 года, а также откажется от причитающегося ему бонуса за подписание нового соглашения.

Также, как сообщает анонимный источник в клубе, зарплата форварда только в прошлом году оценивается в 200 млн евро. Парижанам могут грозить очень серьёзные проблемы с финансовым фэйр-плей, если соглашение с Мбаппе не будет продлено.

Килиан, скорее всего, сыграет в новом сезоне за команду. Ранее француза вернули к тренировкам с основой.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:08
Так тут ответ кроется в заголовке - никто ему этот бонус не даст если он не станет продлевать контракт, на то это и есть бонус за лояльность, а преподнесено капец пафосно: " может принять, а может и отказаться!.." это Кильянушку могут выпускать на поле, а могут на лавку усадить до окончания контракта и вообще изолировать от футбола, чтоб знал как своё фи высказывать
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:19
Какой ещё финансовый фейр-плей, не смешите. Этот фейр-плей - это лишь инструмент воздействия УЕФА на неугодных Чеферину и компании. А президент ПСЖ сам входит в окружение Чеферина, и является официальным представителем в исполкоме УЕФА. Они с одной кормушки клюют. Это равносильно, чтобы следователь сам на себя завёл дело.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:18
"Бонус за лояльность" и Мбаппе - даже как то звучит нелепо...)))
112910415
112910415
вчера в 09:00
нужен специальный бонус -
за отказ от бонусов !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:58
Непонятно какие проблемы с фэйр-плэй, если Мбаппе будет получать меньше или вообще ничего не будет получать.
Scorp689
Scorp689
вчера в 08:56
Французкая прачечная продолжается...
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