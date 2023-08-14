Мбаппе может отказаться от бонуса, чтобы не продлевать контракт с ПСЖ

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вчера, 08:53

Нападающий «Пари Сен-Жермен» может отказаться от бонуса за лояльность.

По информации источника, одним из рассматриваемых игроком вариантов является тот, при котором футболист не будет продлевать контракт с клубом до 2025 года, а также откажется от причитающегося ему бонуса за подписание нового соглашения.

Также, как сообщает анонимный источник в клубе, зарплата форварда только в прошлом году оценивается в 200 млн евро. Парижанам могут грозить очень серьёзные проблемы с финансовым фэйр-плей, если соглашение с Мбаппе не будет продлено.

Килиан, скорее всего, сыграет в новом сезоне за команду. Ранее француза вернули к тренировкам с основой.