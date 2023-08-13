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Норманн, покинувший Россию, должен вернуться в расположение «Ростова»

вчера, 11:51

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что полузащитник Матиас Норманн должен вернуться в расположение клуба.

Прошлой осенью норвежец перешёл на правах аренды в московское «Динамо». Недавно игрок уведомил оба клуба о расторжении соглашений и покинул Россию. В южной команде позже рассказали о контактах с «бело-голубыми» по данному вопросу с целью дальнейшей защиты интересов в органах ФИФА.

Посмотрим, что будет в ситуации с Норманном. Давайте дождёмся определённого срока, когда Норманн должен будет вернуться в расположение «Ростова». Если не прибудет, тогда будем говорить об этом.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:37
Сейчас,раскатали губы.Баба уже слиняла с вашего воза.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 13:42
Норманн хотел уехать, но его нашли и отбуксируют обратно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:16
Наказать за то, что Папу не слушается и сбежал без спроса. Хитромудрый викинг).
Сп62
Сп62 ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 12:02
Приедит. Бутсы надо забрать.
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:59
Главное чтоб приехал
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 11:58
Спасибо, я понял
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:51
Здравствуйте. Бан был выдан правильно, главным образом за троллинг в отношении футбольных клубов, троллинг и провокации пользователей, флуд, регулярно и в немалых количествах относительно общего количества комментариев, после нахождения аккаунта на премодерации длительное время.
Гость
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