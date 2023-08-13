Норманн, покинувший Россию, должен вернуться в расположение «Ростова»

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вчера, 11:51

Президент «Ростова» сообщил, что полузащитник должен вернуться в расположение клуба.

Прошлой осенью норвежец перешёл на правах аренды в московское «Динамо». Недавно игрок уведомил оба клуба о расторжении соглашений и покинул Россию. В южной команде позже рассказали о контактах с «бело-голубыми» по данному вопросу с целью дальнейшей защиты интересов в органах ФИФА .