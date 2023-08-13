Норманн, покинувший Россию, должен вернуться в расположение «Ростова»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что полузащитник Матиас Норманн должен вернуться в расположение клуба.
Прошлой осенью норвежец перешёл на правах аренды в московское «Динамо». Недавно игрок уведомил оба клуба о расторжении соглашений и покинул Россию. В южной команде позже рассказали о контактах с «бело-голубыми» по данному вопросу с целью дальнейшей защиты интересов в органах ФИФА.
Посмотрим, что будет в ситуации с Норманном. Давайте дождёмся определённого срока, когда Норманн должен будет вернуться в расположение «Ростова». Если не прибудет, тогда будем говорить об этом.