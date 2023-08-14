«Наполи» близок к подписанию одного из открытий прошлого сезона Ла Лиги

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вчера, 14:55

Полузащитник «Сельты» и молодёжной сборной Испании продолжит карьеру в «Наполи». Игрок подпишет пятилетний контракт. Сумма трансфера составит около 40 миллионов евро, если будет выполнен ряд условий. В ближайшие дни о переходе объявят официально. Зарплата испанца увеличится в несколько раз.

Вейга является воспитанником «Сельты». В прошедшем сезоне 21-летний центральный полузащитник провёл 39 матчей, забил 11 мячей, отдал 4 результативных передачи и получил 7 карточек (6 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает испанца в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что испанцы не хотят продавать игрока дешевле 40 миллионов евро.