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«Наполи» близок к подписанию одного из открытий прошлого сезона Ла Лиги

вчера, 14:55

Полузащитник «Сельты» и молодёжной сборной Испании Габриэль Вейга продолжит карьеру в «Наполи». Игрок подпишет пятилетний контракт. Сумма трансфера составит около 40 миллионов евро, если будет выполнен ряд условий. В ближайшие дни о переходе объявят официально. Зарплата испанца увеличится в несколько раз.

Вейга является воспитанником «Сельты». В прошедшем сезоне 21-летний центральный полузащитник провёл 39 матчей, забил 11 мячей, отдал 4 результативных передачи и получил 7 карточек (6 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает испанца в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что испанцы не хотят продавать игрока дешевле 40 миллионов евро.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 15:29
Если в Челси, то 120 минимум
ДСА
ДСА
вчера в 15:19
А потом ему прямая дорога в Англию ... миллионов за 80.
Гость
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