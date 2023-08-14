Игрок «Лиона» продолжит карьеру в Саудовской Аравии

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вчера, 13:27

Вингер «Лиона» и сборной Камеруна перейдёт в «Абху» из Саудовской Аравии. Сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро плюс 500 тысяч евро в качестве бонусов. Официальное оформление сделки состоится в ближайшее время.

Отмечается, что в «Лионе» уже давно не рассчитывают на камерунца.

В прошедшем сезоне, выступая за «Лион» и «Ренн» на правах аренды, Токо Экамби провёл 38 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 8 миллионов евро.