Неймар завершил карьеру. «Наёмник» отправляется в Саудовскую Аравию

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вчера, 14:31

Променял возвращение в «Барселону» на 160 миллионов евро.

Жером Ротен оказался прав

Бывший игрок ПСЖ жесткий эксперт, но честный:

Я выступаю против Месси и Неймара. Это два наёмника! Мне не нравится говорить так о Месси, но такова реальность. Он ходит пешком по полю. Неймар теряет каждый мяч. Его появление в ПСЖ привело к катастрофе. Он сыграл меньше половины матчей. Проблема ПСЖ в Месси и Неймаре.

Месси после переезда в Майами постоянно улыбается. Аргентинец празднует голы жестами супергероев. В интервью рассказывает, как в США хорошо, а во Франции было плохо. В Париже скрывал правду, а молчание тоже бывает лицемерным.

Но история Неймара печальнее. Месси после победы над Мбаппе в финале ЧМ -2022 лучший игрок в истории. А вот его бразильский дружок – разочарование. Самый большой неудачно реализованный талант нового столетия в футболе.

Неймара с сомнительного пьедестала может подвинуть лишь Мбаппе. Килиан обнаглел настолько, что сам определяет условия, а теперь выбил переход в «Реал» через год. Это если к тому времени Килиан не договорится с богатым клубом АПЛ ...

Мбаппе, Месси и Неймар – великолепные футболисты. Но если смотреть через линзу интересов ПСЖ , то это циничные наёмники, которым плевать на парижский клуб. Интересовали деньги и шанс выиграть Лигу чемпионов. Как стало ясно, что не получится, двое убежали, а Мбаппе выдоит ПСЖ и «Реал». Трагедия для футбола.

Пеле предупреждал Неймара

Неймар не выиграет «Золотой мяч». Вряд ли будет чемпионом мира. Вингер говорил, что поражения сборной его уничтожали и вгоняли в уныние. Не был счастлив в Париже, это очевидно. Но Пеле критиковал игрока за любовь к роскоши вместо любви к футболу.

Король позже публично стыдил «десятку» Бразилии. Хватило ли Неймару ума прислушаться? Конечно же, нет. Бразилец заявил, что Пеле неправ, а критикуют Неймара только завистники и «нищеброды». В 31 год футболист уезжает в Саудовскую Аравию, а слова Короля снова актуальные:

Мы несколько раз говорили с Неймаром, я объяснял ему: «Бог футбола преподнес тебе подарок. То, что ты делаешь, усложняет реализацию божьего замысла».

Пеле намекал на помешанность Неймара на вещах. На беспорядочную личную жизнь, на алкогольные вечеринки и бессонные ночи за видеоиграми. А еще на казино с проигрышем сотен тысяч евро. И на слабые тренировки, которые вели к новым и новым мелким травмам.

Вершина айсберга, ведь не знаем, как бразилец вел себя с персоналом ПСЖ и что нес напарникам. Одна из причин для Мбаппе остаться на год – уход бразильца. Что случится с Неймаром в стране, где нет свободной прессы, и его проделки останутся тайной за семью печатями?

Игрок снова предал «Барселону»

В прошлом Неймар отправил адвоката с бумажным чеком на 222 миллиона евро в офис «Барселоны». Очень цинично. Каталонцы при продлении контракта предложили бразильцу выбрать «клаусулу», сумму отступных. Отец Неймара, который контактировал с ПСЖ , назвал 222 млн евро. Пошутил, три двойки. А на деле обманул.

«Барселону» развели, а Неймара волновали только миллионы. Не хотел выступать с Суаресом и Месси в одном из лучших клубов планеты. Просил денег в лиге, где можно чаще не играть в футбол. Теперь Неймар снова предал «Барселону», где к его кандидатуре относились с опаской. Руководство согласовало трансфер.

Боссам нужна звезда с миллионами подписчиков. А Хави сомневался, что Неймар улучшит команду. В Каталонии бразилец мог выдать шикарные матчи. Знакомая лига, возраст не критический. Бензема на пять лет старше, но круто играл за «Реал» до выхода на пенсию этим летом. Но Неймар наплевал на футбольные амбиции.

Право футболистов взять деньги шейхов. А право публики напомнить, что когда любой человек заработал несколько миллионов евро, то у него есть всё для начала надежного инвестирования и получения стабильной прибыли. Неймар давно миллионер, ему не нужно жить внутри пустыни, чтобы прокормить семью.

Саудовцы постоянно бьют по ногам

У защитников Неймара есть аргумент. Бразильца встречали во Франции жестко, устал от травм и лечения, хочет насладиться футболом. Вот только в Саудовской Аравии костоломы. Роналду вечно бьют по ногам, а Неймара будут толкать руками, чтобы спровоцировать на красную карточку. Невероятно грязная лига. Неймар может снова угодить в лазарет.

С момента перехода в ПСЖ футболист действует во вред карьере. Переезд в Саудовскую Аравию это финиш. Роналду празднует Кубок арабских чемпионов с «AliExpress» так, словно выиграл чемпионат мира. Некоторые легендарные игроки сойдут с ума от лести и денег. А фанатам впору грустить, что крутой футболист оказался в лиге с бездарными командами.

В Саудовской Аравии Неймар, Роналду, Мане и Марез на правах канадского цирка, который заказали на праздник. Вот только акробаты зарабатывают представлениями, как певцы на корпоративах. Но у звезды сцены есть музыка, студийные записи, обычные концерты, чтобы оставаться артистом. Заложникам пустыни оставляют для творчества лишь матчи сборных.

Неймар может скатиться как личность

Анчелотти, который возглавит сборную Бразилии через год, должен быть осторожным. Неймар может уничтожить «селесао». Вингер капризный и шейхи его разбалуют искусственной лестью. Страшно смотреть, как великий Роналду спорит с организаторами дворового финала, ведь ему не дали приз «Лучший игрок матча». Это шекспировское падение гордого чемпиона.

А Неймар рискует уничтожить себя как личность. Роналду не пьет и не играет в казино. А бразилец будет как лудоман в Лас-Вегасе, только алкоголь у саудовцев запрещен. Но в контракте на 160 млн евро за два года могут тайно прописать особые права. Тогда «Аль-Хиляль» получит будущего Гарринчу. Деньги и зависимости уничтожали многих одаренных людей.

В Париже Неймар всех достал, его рады отпустить за огромные деньги. В «Аль-Хиляле» у тренера Жезуша нет шансов привить игроку дисциплину. Вместо наследника Пеле получили акробата для шейхов. День трансфера 31-летнего Неймара в Саудовскую Аравию один из самых грустных в футболе. Дар продали дьяволу пустой роскоши, которая у игрока давно была, но не сделала его счастливым и великим.