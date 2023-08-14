Soccer.ru
ГлавнаяБлогиПятиминутка ненавистиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Неймар завершил карьеру. «Наёмник» отправляется в Саудовскую Аравию

вчера, 14:31
Неймар

Променял возвращение в «Барселону» на 160 миллионов евро.

Жером Ротен оказался прав

Бывший игрок ПСЖ жесткий эксперт, но честный:

Я выступаю против Месси и Неймара. Это два наёмника! Мне не нравится говорить так о Месси, но такова реальность. Он ходит пешком по полю.

Неймар теряет каждый мяч. Его появление в ПСЖ привело к катастрофе. Он сыграл меньше половины матчей. Проблема ПСЖ в Месси и Неймаре.

Месси после переезда в Майами постоянно улыбается. Аргентинец празднует голы жестами супергероев. В интервью рассказывает, как в США хорошо, а во Франции было плохо. В Париже скрывал правду, а молчание тоже бывает лицемерным.

Но история Неймара печальнее. Месси после победы над Мбаппе в финале ЧМ-2022 лучший игрок в истории. А вот его бразильский дружок – разочарование. Самый большой неудачно реализованный талант нового столетия в футболе.

Неймара с сомнительного пьедестала может подвинуть лишь Мбаппе. Килиан обнаглел настолько, что сам определяет условия, а теперь выбил переход в «Реал» через год. Это если к тому времени Килиан не договорится с богатым клубом АПЛ...

Мбаппе, Месси и Неймар – великолепные футболисты. Но если смотреть через линзу интересов ПСЖ, то это циничные наёмники, которым плевать на парижский клуб. Интересовали деньги и шанс выиграть Лигу чемпионов. Как стало ясно, что не получится, двое убежали, а Мбаппе выдоит ПСЖ и «Реал». Трагедия для футбола.

Пеле предупреждал Неймара

Неймар не выиграет «Золотой мяч». Вряд ли будет чемпионом мира. Вингер говорил, что поражения сборной его уничтожали и вгоняли в уныние. Не был счастлив в Париже, это очевидно. Но Пеле критиковал игрока за любовь к роскоши вместо любви к футболу.

Король позже публично стыдил «десятку» Бразилии. Хватило ли Неймару ума прислушаться? Конечно же, нет. Бразилец заявил, что Пеле неправ, а критикуют Неймара только завистники и «нищеброды». В 31 год футболист уезжает в Саудовскую Аравию, а слова Короля снова актуальные:

Мы несколько раз говорили с Неймаром, я объяснял ему: «Бог футбола преподнес тебе подарок. То, что ты делаешь, усложняет реализацию божьего замысла».

Пеле намекал на помешанность Неймара на вещах. На беспорядочную личную жизнь, на алкогольные вечеринки и бессонные ночи за видеоиграми. А еще на казино с проигрышем сотен тысяч евро. И на слабые тренировки, которые вели к новым и новым мелким травмам.

Вершина айсберга, ведь не знаем, как бразилец вел себя с персоналом ПСЖ и что нес напарникам. Одна из причин для Мбаппе остаться на год – уход бразильца. Что случится с Неймаром в стране, где нет свободной прессы, и его проделки останутся тайной за семью печатями?

Игрок снова предал «Барселону»

В прошлом Неймар отправил адвоката с бумажным чеком на 222 миллиона евро в офис «Барселоны». Очень цинично. Каталонцы при продлении контракта предложили бразильцу выбрать «клаусулу», сумму отступных. Отец Неймара, который контактировал с ПСЖ, назвал 222 млн евро. Пошутил, три двойки. А на деле обманул.

«Барселону» развели, а Неймара волновали только миллионы. Не хотел выступать с Суаресом и Месси в одном из лучших клубов планеты. Просил денег в лиге, где можно чаще не играть в футбол. Теперь Неймар снова предал «Барселону», где к его кандидатуре относились с опаской. Руководство согласовало трансфер.

Боссам нужна звезда с миллионами подписчиков. А Хави сомневался, что Неймар улучшит команду. В Каталонии бразилец мог выдать шикарные матчи. Знакомая лига, возраст не критический. Бензема на пять лет старше, но круто играл за «Реал» до выхода на пенсию этим летом. Но Неймар наплевал на футбольные амбиции.

Право футболистов взять деньги шейхов. А право публики напомнить, что когда любой человек заработал несколько миллионов евро, то у него есть всё для начала надежного инвестирования и получения стабильной прибыли. Неймар давно миллионер, ему не нужно жить внутри пустыни, чтобы прокормить семью.

Саудовцы постоянно бьют по ногам

У защитников Неймара есть аргумент. Бразильца встречали во Франции жестко, устал от травм и лечения, хочет насладиться футболом. Вот только в Саудовской Аравии костоломы. Роналду вечно бьют по ногам, а Неймара будут толкать руками, чтобы спровоцировать на красную карточку. Невероятно грязная лига. Неймар может снова угодить в лазарет.

С момента перехода в ПСЖ футболист действует во вред карьере. Переезд в Саудовскую Аравию это финиш. Роналду празднует Кубок арабских чемпионов с «AliExpress» так, словно выиграл чемпионат мира. Некоторые легендарные игроки сойдут с ума от лести и денег. А фанатам впору грустить, что крутой футболист оказался в лиге с бездарными командами.

В Саудовской Аравии Неймар, Роналду, Мане и Марез на правах канадского цирка, который заказали на праздник. Вот только акробаты зарабатывают представлениями, как певцы на корпоративах. Но у звезды сцены есть музыка, студийные записи, обычные концерты, чтобы оставаться артистом. Заложникам пустыни оставляют для творчества лишь матчи сборных.

Неймар может скатиться как личность

Анчелотти, который возглавит сборную Бразилии через год, должен быть осторожным. Неймар может уничтожить «селесао». Вингер капризный и шейхи его разбалуют искусственной лестью. Страшно смотреть, как великий Роналду спорит с организаторами дворового финала, ведь ему не дали приз «Лучший игрок матча». Это шекспировское падение гордого чемпиона.

А Неймар рискует уничтожить себя как личность. Роналду не пьет и не играет в казино. А бразилец будет как лудоман в Лас-Вегасе, только алкоголь у саудовцев запрещен. Но в контракте на 160 млн евро за два года могут тайно прописать особые права. Тогда «Аль-Хиляль» получит будущего Гарринчу. Деньги и зависимости уничтожали многих одаренных людей.

В Париже Неймар всех достал, его рады отпустить за огромные деньги. В «Аль-Хиляле» у тренера Жезуша нет шансов привить игроку дисциплину. Вместо наследника Пеле получили акробата для шейхов. День трансфера 31-летнего Неймара в Саудовскую Аравию один из самых грустных в футболе. Дар продали дьяволу пустой роскоши, которая у игрока давно была, но не сделала его счастливым и великим.

СлухиАрнаутович близок к возвращению в «Интер» спустя 13 лет
Сегодня, 00:51
Слухи«Бавария» подпишет вратаря «Манчестер Сити» вместо Нойера
Сегодня, 00:12
СлухиЗащитник «Барселоны» станет одноклубником Роналду
Вчера, 23:27
СлухиХавбек «Саутгемптона» принял решение перейти в «Челси», а не в «Ливерпуль»
Вчера, 23:07
СлухиПаредес близок к возвращению в «Рому»
Вчера, 18:20
СлухиЗайнутдинов продолжит карьеру в Турции
Вчера, 16:59
Сортировать
Все комментарии
UncleZack
UncleZack ответ Triem (раскрыть)
вчера в 22:07
И не говори,в советское время за такое отправили бы на Колыму давить ж**ой клюкву.
DXTK
DXTK
вчера в 20:50, ред.
Можно бесконечно пинать бразильца упрекать и искать причины почему он не стал великим среди своих соотечественников но, все же не стоит забывать Карьеру Неймара еще усугубили травмы..........

То что любит деньги футболист, так ему такие контракты дают, потом вы не забывайте карьера футболиста скоротечна и надо успеть заработать, банальная травма может поставить крест на всей карьере, а он подвержан им..........на чм 14 года его просто сломали, хорошо что он восстановился и помог барсе выиграть ЛЧ в 15 году........ Роналдо тоже страдал от травм, но у него получилось взять золото в 2002, а золотые мячи при Роналду и Месси вряд ли кто то бы получил другой.

Он не выиграл титул ЧМ как скажем Роналдо, так у зубастика были классные партнеры Кафу, Карлос, Роналдиньо и Ривалдо, сегодня у них в сборной нету футболистов подобного уровня.....на последнем ЧМ с Хорватами Ней забил гол, кто виноват, что его партнеры дали сопернику сравнять и матч перешел в серию пенальти. Плюс бразильцам так часто не ставили пенки как аргентинцам, чтобы решить те или иные задачи.

Неймар скажем выиграл ЛЧ с Барселоной, Роналдо так ее и не выиграл даже с Реалом.

pS хорошо, что неймар не вернется в Барселону, он ее покинул, разрушив супер трио, его никто не выгонял, как скажем других бразилцев Ривалдо Роналдиньо, их убирали тренеры, он сам решил уйти в ПСЖ, стал ли он от этого счатлив, ну если только счастье деньгами можно измерить.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:04
Чего все накинулись на Неймара?... Да, карьера на уровне Великого у него не получилась... Даже, если он и выиграет ЧМ - таковым ему не стать... У него одна ЛЧ, нет ЗМ, ЗБ... Марадоне достаточно было выиграть ЧМ и он стал Великим... По крайней мере его таковым признало ФИФА... Но это было другое время... Тогда для неевропейцев и не пахло ЗМ-ми... Сейчас, чтобы стать первым - нужно выиграть всё на командном и индивидуальном уровне, играть на уровне "игры" Битлс, много забивать и отдавать, много не болтать... У Неймара этого нет и уже не будет - ему уже 31... Но, по крайней мере он никого не унижали так, чтобы от этого всех вокруг тошнило.. Не давал глупых и неуважающих других интервью... У него есть друзья... Да, есть разгульная жизнь... Но это проблемы Неймара, его семьи - и больше никого... Ситуация отчасти напоминает проблемы Марадоны... Только там был кокс и водка... И это тоже были проблемы только его и семьи... Возможно болельщикам обоих всё это неприятно... Предал Барсу?... Чушь.. Могли прописать отступных 1 лярд и никто его бы не купил тогда... Находился в тени Месси?... Бред.. Они были друзьями и всё это придумали журналисты... Ни в Барсе, ни в ПСЖ, ни в играх за сборные друг против друга - между ними не было проблем никогда... Неймар просто слаб ментально и не понимает что нужно было делать, чтобы выйти на уровень Месси.. Великий должен быть Велик во всём.. Или хотя бы стараться это сделать... Он не понимал и не старался... "Драться" с Кавани в своё время - кому бить пенальти - это признак глупости и слабости... Великими становятся и тогда - когда их уважают... Неймару было плевать на это... Он выбрал то - что выбрал... Неприятно от этого может быть только его почитателям... К коим я себя не отношу... Остальным - фиолетово... Последним он ничего не обещал... Но и не унижал их...
Triem
Triem
вчера в 19:54
Всё по законам нынешних капиталистических дней. Чему тут удивляться?!
Nety
Nety
вчера в 19:43
Автор пишет как цырк для арабов. Разве в Европе это не цырк? Те же зрелища для народа. Я вообще не понимаю как так вышло что к арабам так относятся. Весь мир ракетами мериется, а они науку развивают и города будущего строят.
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:43
Месси, несмотря на то, что Мбаппе моложе его на 9 лет, смог победить француза в финале чемпионата и взять титул. Понятно, что стареющий Неймар против Месси и одного тайма не продержался бы. На данный момент Лионелю могут составить конкуренцию только сборная Аргентины или Гвардиола.
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:20, ред.
Месси и Роналду прежде чем уйти на высокооплачиваемую пенсию, оставили после себя величайший след в истории футбола. Их будут помнить и через три года, и через пять, и десятки лет спустя, как сейчас мы помним Марадону, Пеле, Кройфа, Зидана. Как бы не спорили болельщики Реала и Барселоны, а оба эти футболиста стали легендами, и оба заслуживают уважения именно как спортсмены. А вот о Неймаре спустя пару-тройку лет после завершения карьеры уже никто и не вспомнит, хотя потенциала и таланта у него было не меньше чем у того же Месси или Роналду. Бразилец сам загубил свою карьеру своей жадностью, алчностью, своим завшеным ЧСВ, ленью и пристрастием к спиртному и азартным играм. По сути Неймар уже давно завершил свою карьеру, ещё в далёком 2017-ом, перейдя в ПСЖ. Президент ПСЖ создал нехороший прецедент в мировом футболе, что можно получать огромные деньги, при этом особо не напрягаясь, вот Неймар и оказался первым результатом этой схемы. А ведь мог действительно стать величайшим футболистом...
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:47, ред.
Рад, что наконец эпопея с Неймаром завершилась. По сути, он уже давно завершил играть в футбол. Пусть зарабатывает на безбедную старость внуков и не светится в европейских лигах.

Тем интереснее посмотреть на перестановки в ПСЖ.
112910415
112910415
вчера в 16:15
в жизни не раз были развилки ...
сомнительный выбор спортсмен делает не в первый раз
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:10
Мбаппе кстати он не счастлив в ПСЖ у него раздор произошел на днях с Макроном где-то читал. С клубом еще. Человек сам не знает чего он хочет, ну он то знает что деньги важнее, подпольно вел шумиху с Реалом, но Реал уже укомплектован напами окно закрыто. Может продать в СА? Кстати есть большая вероятность что он в середине или в конце месяца будет в СА. Я про Неймара точно так же спрогнозировал тут многие не верили, а что вышло? Неймар для СА это как в природе чистильщики есть понятие симбиоз и есть понятие паразиты. Так вот Неймар будет играть роль Симбиоза в океане рыбки такие маленькие которые чистят акул китов) за это получает прибыль.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:00
Красивый комментарий со смыслом , желаю что бы попал в лучшие.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:59
Я фанат не только Рона, но и Месси. За поздравления спасибо.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:44
Тоже самое можно сказать про Мбаппе. Его вроде уговорили остаться в ПСЖ. Кстати, поздравляю тебя, как фаната Роналду, с его трофеем! Какой-никакой, но трофей.
Elliada
Elliada
вчера в 15:41
Когда сравнивают Месси и Роналду, то обычно говорят, что Месси талантлив от Бога, а Роналду сделал себя сам. Я считаю, что, несмотря на талант, Месси тоже сделал себя сам. Неймар яркий пример того, что одного таланта мало, чтобы быть великим. Еще когда он играл за Сантос, ему прочили великую карьеру. И что получилось? Самый пик случился в 23 года, а дальше только спад. Сейчас ему 31, а он уже по сути закончил с футболом. Так и не выиграл ЗМ и трофей со сборной (Олимпийское золото не в почете, а Кубок Конфедераций упразднили). Через 5-10 лет его забудут.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:06
По таланту он был круче Роналду, а пошёл по пути Адриано, который так же был одарён, но гулянки загубили и карьеру, и оставили практически без денег.

А учитывая ещё репутацию "плаксы", то Неймара через десять лет даже вспоминать никто не будет.
протон
протон
вчера в 14:46
Неймар карьеру завершил давно не знаю зачем СА этот игрок, видимо ради начального пиара чемпионата СА не более.  можно теперь ходить пешком и зарабатывать в Са. 
Позорное завершение карьеры для звезды такого масштаба. Тут мне сейчас напишут, что выиграл все и тд и тп. У человека потенциала минимум рядом с Роналду и Месси стоять, а он после ухода из Барсы ничего серьезного не выиграл и ни одного сезона полноценного не провел

Я могу понять переход Роналду или тех же Милинковича-Савича или Невеша, у первого нет вариантов, вторым никогда такой контракт больше не видать, но Неймар итак богат и если умерит аппетит его оторвут с руками, новости о клубах АПЛ всплывали неоднократно. Ну что же.. хозяин барин. Слил карьеру в унитаз
А для Саудовской Аравии действительно победа. Харизматичная и популярная звезда, которая ещё не растратила свои навыки, в этой лиге он будет разрывать если не будет сидеть в лазарете
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 