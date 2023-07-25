Черчесов высказался о возможной работе в Саудовской Аравии

Станислав Черчесов, который ранее покинул пост главного тренера «Ференцвароша», ответил на вопрос о возможной работе в «Аль-Ахли».
После ухода из «Ференцвароша» мне уже звонили представители нескольких клубов, включая зарубежные. Но, как уже вам говорил, торопиться с решением не буду.
Как там говорят в пространстве стран "Райского сада"? Третьескоростные???
Как там говорят в пространстве стран "Райского сада"? Третьескоростные???
В Аль Ахли, можно стать лучшим.,..)
В Аль Ахли, можно стать лучшим.,..)