Черчесов высказался о возможной работе в Саудовской Аравии

, который ранее покинул пост главного тренера «Ференцвароша», ответил на вопрос о возможной работе в «Аль-Ахли».

После ухода из «Ференцвароша» мне уже звонили представители нескольких клубов, включая зарубежные. Но, как уже вам говорил, торопиться с решением не буду.