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Черчесов высказался о возможной работе в Саудовской Аравии

сегодня, 17:55

Станислав Черчесов, который ранее покинул пост главного тренера «Ференцвароша», ответил на вопрос о возможной работе в «Аль-Ахли».

После ухода из «Ференцвароша» мне уже звонили представители нескольких клубов, включая зарубежные. Но, как уже вам говорил, торопиться с решением не буду.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 19:42
типа из ФНЛ ему звонили или с Кипра а может из Казахстана
galem72
galem72
сегодня в 19:38
Когда 3** там не нужен, приходится говорить о раздумьях и сомнениях. ))
112910415
112910415
сегодня в 19:33
оборвали телефон ... уснуть невозможно ! )
drug01
drug01
сегодня в 19:30
Планы хорошие но что то не верится что его пригласят????
Конь 46
Конь 46
сегодня в 19:14
В качестве ишака, что ли?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 19:01
Нет,но его спросили...И звонят,звонят с предложениями-ни есть,ни спать не дают!!!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ протон (раскрыть)
сегодня в 19:00
Мбаппа его выгонит...
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 18:59
Какой востребованный тренер,мировая величина!
Как там говорят в пространстве стран "Райского сада"? Третьескоростные???
Даврон Караев
Даврон Караев
сегодня в 18:41
только не ты пожалуйста. С твоим трусливым футболом можно уснуть
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:32
Набивает цену...
В Аль Ахли, можно стать лучшим.,..)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:30
А что, разве его пригласили?
протон
протон
сегодня в 18:30
Представляете если Стас возглавит клуб, который в итоге купит Мбаппе... Это будет космос
Scorp689
Scorp689
сегодня в 18:28
Байки из склепа....
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