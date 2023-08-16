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Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за конфликт с журналистом

вчера, 15:25

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба наказан за конфликт с журналистом.

По итогам заседания КДК футболист дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Повторное подобное нарушение может активировать дисквалификацию.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:45
Всё как то наполовину...аккуратно-недоделано....ибо правых нету...всё какие то шалонно-осторожно-недоделанные....
Вроде журналист...а вроде и нет в 19 лет...так...пиаро-писака....
Вроде Дзюба футболист - а вроде уже и не очень...
КДК вроде наказало - а вроде и нет...

Так..вроде что то делают все эти персонажи...а по факту гоняют из пустого в порожнее....
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
сегодня в 06:49
Зарплату тоже ему условную
112910415
112910415
сегодня в 05:14
решение вполне приемлемое
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:58
Человек с ребёнком был и какое-то чудо на него агрилось из-за машин
протон
протон ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:27
Думаю, что он еще покажет себя в свете. с отрицательными всплесками. Ведь на первый раз удалось зацепить, а почему бы во второй раз не сообразить такой контент?
Igo0rek
Igo0rek ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:53
Через неделю никто уже не вспомнит о существовании этого журналиста)
А то что вы биолог, это хорошо. Наука дело уважаемое)
протон
протон ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:16
Так я по профессии биолог пример привел обдуманно. Это аналогия респонденту, есть еще трансплантология, гетеротрансплантат, я знал что Вы на этом меня решите поймать.)))
"В моем понимании журналист хорош тогда, когда не боится задавать провокационные и неудобные вопросы." 
 Да ради Бога только что бы за рамки здравого смысла не выползали.
"Опять-таки, журналист в случае с Дзюбой не спросил ничего такого. Что вы все накинулись на журналиста?"
Встречный вопрос: а что все накинулись на футболиста? 
"В моем понимании журналист хорош тогда, когда не боится задавать провокационные и неудобные вопросы."
В лице этого журналиста я бы сказал отпрыска не увидел профессионализма  если ты хочешь стать проф журналистом. То позвони, обговори, попроси что бы он дал согласие на интервью. Сделай  почву о которой тебя учили, но ярко выражалось что это не журналист судя по отрывкам просто хам.  А суть в том что Журналист из хама стал знаменитостью за счет реципиента вот что обидно.  
Igo0rek
Igo0rek ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:04
Реципиент - это человек, которому переливают кровь или пересаживают органы, а дающий ответы на интервью, это респондент)
В моем понимании журналист хорош тогда, когда не боится задавать провокационные и неудобные вопросы. Опять таки, журналист в случае с Дзюбой не спросил ничего такого. Что вы все накинулись на журналиста? Вот что он такого спросил, чтобы говорить какой он провокатор и наглец?
Что касается Познера, то я не видел ни одного его хорошего материала. А стилистика его интервью мне тоже не импонирует.
протон
протон ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:22
Не понимаю, о кой девочке идет речь? Познер это Динозавр журналистики человек с большим опытом. Да, Познера на телепередаче бывают провокационные вопросы, но это заранее обговариваются с реципиентом. Насчет Литвининой говорить не хочу Вы затронули Познера. Но я не затрагиваю Ксению.
Дзюба для меня тоже не является любимчиком, но заслуги его не вычеркнуть. Суть ведь в провокации журналиста. Не будь этой провокации, не было бы истории. Сколько у меня было споров с Байкалом насчет Дзюбы которого он выгораживал тут если рассказать терабайтов не хватит. И как я порицал игрока. Сейчас познер это политическая фигура и про американист. Не хочу получать бан. Возможно когда-то журналист смело признается что хотел спровоцировать игрока ради пиара и поднятия статуса. не имея паспорта
Igo0rek
Igo0rek ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:12
Познер, на ряду с Литвиновой надменно и хамски загасили 5 летнюю девочку, которая хорошо спела. Причем сделали это по абсурдным критериям.

С регалиями Дзюбы в нашем скудном чемпионате, ну смешно же. Для меня в принципе футболист никогда не будет являться кем-то особенным. Для меня футболист ничем не лучше обычного прохожего. Они не делают ничего созидательного.
протон
протон ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:02
Исходя из той информации, что я получил в постах на одном политическом сайте - я, скорее, сочувствую именно артёму и гораздо больше верю ему. Возможно, некоторый политический сайт уже научил меня тому, что спортивных журналистов в стране не существует, есть только кучка 19-летних 56ов, которые готовы продать много чего за пару матов в их сторону на видео))
Возможно журналист   погнался за пиаром, но Познер как журналист очень умный человек слушать одно наслаждение и такое он бы точно не допустил как этот Бородин или как  его звать. 
Суть то вот в чем дружище , Дзюба обещал засунуть телефон в бумажник Быстрова)
Достижения
Командные
«Спартак»

Серебряный призёр чемпионата России (3): 2006, 2007, 2011/12
«Ростов»

Обладатель Кубка России: 2013/14
«Зенит»

Чемпион России (4): 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Обладатель Кубка России (2): 2015/16, 2019/20
Обладатель Суперкубка России (4): 2015, 2016, 2020, 2021
Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2015/16, 2016/17

Личные
Почётная грамота Президента Российской Федерации (27 июля 2018 года) — за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения[100]
Заслуженный мастер спорта России (2018).
Лучший бомбардир чемпионата России: 2019/20 (17 голов), 2020/21 (20 голов)
Лучший ассистент чемпионата России (2): 2018/19 (10 передач)[101], 2019/20 (13 передач)
Лучший бомбардир в истории чемпионатов России по футболу (144)[102]
Член Клуба Григория Федотова (2016 год).
Член Клуба 100 российских бомбардиров (2016 год).
Член Клуба Игоря Нетто (2021 год).
В списке 33 лучших футболистов чемпионата России (10): № 1 — 2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21, № 2 — 2013/14, 2015/16, 2017/18; № 3 — 2010, 2021/22, 2022/23
Лучший футболист 2018 года по версии РФС[103].
Футболист года в России по версии еженедельника «Футбол» (2018).
Лучший футболист сезона чемпионата России по версии РПЛ: 2019/20[104]
Лучший футболист чемпионата по версии «Спорт-Экспресса» (2): 2019, 2020
Лучший футболист года по версии «Спорт-Экспресса», РФС и РПЛ (2): 2018, 2019
Лучший футболист месяца чемпионата России (9) — июль 2013, август 2014, июль 2015, август 2018, апрель 2019, октябрь 2019, сентябрь 2020, сентябрь 2021, март 2023
Награда «Малый Золотой кабан» от болельщиков ФК «Спартак»: 2006
Лучший игрок ФК «Ростов» по версии сайта фанатов ФК «Ростсельмаш»: 2013/14[105]
«Футбольный джентльмен года в России» (2015).
Вошёл в ТОП-10 самых популярных людей 2018 года по версии «Яндекса»[106].
Хороший днарь не правда?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:56
Учитесь у Валеры Карпина как надо общаться с прессой
Igo0rek
Igo0rek ответ НикСта63 (раскрыть)
вчера в 19:55
Ибрагимович посредственный футболист с раздутым ЧСВ, и ничего большего.
Igo0rek
Igo0rek ответ adrianes (раскрыть)
вчера в 19:54
Да что там, можно сразу к стеночке журналиста поставить. Чего мелочиться то?
Igo0rek
Igo0rek ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:52
В журналистике всегда было важно "продать" статью читателям, максимально возможному количеству. Это всегда погоня за сенсацией. Будь то Дудь, Кушанашвили, Невзоров, Познер и так далее. Этот журналист по факту не сказал ничего такого, на что можно было так отреагировать. Я бы еще мог понять Дзюбу, если бы журналист сказал: "Артем, ты как футболист днище, как думаешь настреляешь хотя бы два гола за сезон?". Тут еще можно было бы постараться оправдать Дзюбу.
adrianes
adrianes
вчера в 19:40
Дзюбу мягко говоря недолюбливаю,но здесь его поддержу. Жаль на месте Артемки не было Ромы Широкова. Журналюга был бы бит ногами по делу.
протон
протон ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:24, ред.
Может что бы не допускать таких явлений впредь запретить участие непрофессиональных псевдо -журналистов? Которые сами не знают всю этику журналистики. Которые провоцируют эпичных персонажей зная что они вспыльчивы? Мы все наслышаны действиями футболиста как отрицательный персонаж, суть то в другом действия журналиста который не имеет аккредитации и кто он вообще ? Суть то в том что посчитали угрозами слова игрока Дзюбы. Кому-то прокатывает когда отмазываются тем что я хотел сказать что в карман имел в виду засунуть. Я не люблю Дзюбу, для меня он негатив, но действия журналиста меня просто огорчило , адекватный человек тут бы каждый заступился за игрока, что и многие сделали и в пабликах те кто не любит игрока заступились.
В этом конфликте я за Дзюбу. Давно пора журнал югам "накидать", чтобы не провоцировали ни ерунды не писали. 
19-й летний парнишка понятия не имеет о том, что такое нормальная - не желтая - журналистика
Этим бездельникам с телефонами, называющих себя журналистами, повезло, что во времена Овчинникова и Евсеева не было телеграма.
Таких клоунов из желтой прессы терпеть не могу. Наверное парнишка на семинары Дудя катался и Отара Кушанашвили. Раньше спортивная журналистика была профессией, но сейчас
НикСта63
НикСта63
вчера в 19:24
И по Дзюбе… что-то я не слышу негатива в адрес, например, Ибрагимовича? Вот уж идеал поведения.Вы можете здесь галдеть только благодаря Дзюбе. Для справки никогда не болел ни за Спартак, ни за Зенит.
НикСта63
НикСта63
вчера в 19:20
КДК надо же чем то заниматься
Igo0rek
Igo0rek ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 19:14
Это аккредитация на мероприятие. Для этого не обязательно иметь диплом журналиста.
Igo0rek
Igo0rek ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:12
Футболист, это медийное лицо, которое может необдуманными поступками и словами нести имиджевые потери. Более того, футболист своими действиями может создать негативный фон вокруг команды. Есть вещи, которые недопустимы с точки зрения профессиональной этики. Провокационные вопросы от журналистов, это обыденность, в этом их работа, если конечно журналист не аффилированный. Но задача медийного человека, сохранять лицо.
Взять например ресторанный бизнес. Гость может вести себя как последний черт, но управляющий и официант обязаны сохранять хладнокровие, потому что это правила сервиса, потому что ресторан дорожит своей репутацией. Дзюба же своим поведением морально опустился настолько, что осталась лишь малая горстка людей, которые готовы его защищать.
alexamit
alexamit
вчера в 18:46
В 19 лет аккредитированный журналист?Это наверное из Пионерской правды или Мурзилки.Ну а в КДК точно сидят полные 56Ы,которые в лучшем случае административное правонарушение,переводят в плоскость футбольных отношений.Не их эта прерогатива.А вообще у нас с приходом Горбачёва вылезла всякая мразь в писательской среде.Жаль,что Дзюба этому журналюге-недомерку рожу не набил.Очень зря!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 17:47
честно говоря - ни о чём, говорю же, лучше всех с журналистами общается Игорь Добровольский )
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:31
А как его фамилия?
Хочу совершить административное правонарушение
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:28
А при чем тут футбол?
Журналист испытывает гордость
протон
протон ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:14
Насчет наглости журналиста не стал пересматривать, посчитал что чересчур наглость в его проф. деятельности. Ну задал ты вопрос тот проигнорировал , второй , третий раз начинает досаждать игрока. 
Но что делать с провокациями и грубостью журналиста, вопрос остался. Допустим Дзюба дал журналисту комментарий дальше журналист выложит коммент. так как ему выгодно без согласия.  Тогда слушайте всех футболистов на поле и после матча 10 из 22 давайте дисквалификации, там такая ругань и угрозы стоят. Ну давайте привлекать каждого тренера у бровки который матом кроет своих футболистов?  19 лет журналист…. В училище новые профессии появились иначе как в таком юном возрасте можно им стать в профессиональном смысле этого слова.  КДК совсем нечем заняться? В российском футболе всё так замечательно, что кроме, как на ябеды одного наглеца, и реагировать не на что? Слуцкий кстати отреагировал на этот скандал и обозначил что этот 19 летний 56.   К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы.  А почему нет нигде фото якобы "журналиста"? Хотелось бы посмотреть на героя.  Человек (Дзюба) идёт к машине по улице с детьми. Какой то не пойми кто пристает к нему с вопросами. Дзюба не в микст ( или как там правильно?) зоне где можно задавать вопросы. Дзюба имеет право пройти с семьёй до авто. Дзюба по пути к авто может хранить молчание. Дзюба по пути к авто может обругаться на пристающих, кода он находится в общении с семьёй. Дзюба прав. Пристающий с вопросами-провокатор, решивший слупить по лёгкому.  Журналист в 19 лет?.. Что, уже дипломированный, типа - вундеркинд? Или один из многих, которые крутятся вокруг футбола? Что-то слишком много "журналистов" развелось.   Журналистам тоже было бы не плохо соблюдать хоть какие-то рамки приличия, человек идет с семьей! Засунуть  телефон...  впрочем каждый думает в меру своей распущенности. 
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:09
Ещё и клуб должен оштрафовать, по идее.
Igo0rek
Igo0rek ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:58
Насколько я помню, там были не только слова "я тебе этот телефон засуну в одно место", но и "тебе потом плохо будет" или что-то в этом роде. И если уж вы решили поговорить об этом в юридическом поле, говоря мол, что место не обозначил, мог иметься в виду карман. То фраза: "Я тебе твой телефон засуну в одно место", вполне может расцениваться как угроза грабежа, тем более в нашей стране, где один и тот же закон могут вертеть как флюгер.
Наглости журналиста нет предела? Серьезно? Там вопрос с слабой провокацией: "Не обидно ли вам за слова Шалимова, что вы не забьете больше двух мячей за сезон". Если он на такой вопрос так реагирует, то на более жесткий вопрос вообще убьет?
протон
протон ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 16:52, ред.
Видимо, у Дзюбы нет хорошего адвоката. От этого и все беды. Но с другой стороны с таким КДК тут сам Генрихом Падва с Кучерной не в помощь.
протон
протон ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 16:50
это было бы смешно, если бы не было так грустно)))
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