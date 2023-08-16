Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за конфликт с журналистом

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вчера, 15:25

Нападающий «Локомотива» наказан за конфликт с журналистом.

По итогам заседания КДК футболист дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Повторное подобное нарушение может активировать дисквалификацию.