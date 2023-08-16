Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за конфликт с журналистом

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба наказан за конфликт с журналистом.
По итогам заседания КДК футболист дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.
Повторное подобное нарушение может активировать дисквалификацию.
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба наказан за конфликт с журналистом.
По итогам заседания КДК футболист дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.
Повторное подобное нарушение может активировать дисквалификацию.
Наглости журналиста нет предела? Серьезно? Там вопрос с слабой провокацией: "Не обидно ли вам за слова Шалимова, что вы не забьете больше двух мячей за сезон". Если он на такой вопрос так реагирует, то на более жесткий вопрос вообще убьет?
Наглости журналиста нет предела? Серьезно? Там вопрос с слабой провокацией: "Не обидно ли вам за слова Шалимова, что вы не забьете больше двух мячей за сезон". Если он на такой вопрос так реагирует, то на более жесткий вопрос вообще убьет?