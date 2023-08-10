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«Зенит» оштрафовали за несанкционированный чемпионский парад

вчера, 20:24

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 10 августа оштрафовал «Зенит» на 300 тысяч рублей в связи с административным делом об организации несанкционированного массового мероприятия.

Также на 60 тысяч рублей оштрафован глава службы безопасности «сине-бело-голубых» Александр Румянцев.

В полицейском протоколе указано, что гуляния, которые прошли 13 мая в честь празднования чемпионства команды в РПЛ «привели к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории». В материалах дела сообщается, что участниками мероприятия был вытоптан покров, а горящие пиротехнические средства, которые бросались на траву, привели к тому, что газон был выжжен примерно в десяти местах.

Представители «Зенита» не согласились с вынесенным решением и намерены обжаловать его.

Также отмечается, что поводом для разбирательства могло стать то, что во время парада в толпе были замечены плакаты с критикой Fan ID.

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Зенит
Источник: kommersant.ru
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 07:10
Власти, как всегда ,занимаются хе....нёй ! Делом надо заниматься ,господа ,делом !
112910415
112910415
сегодня в 04:56
бесплатного в этой жизни всё меньше
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:29
Теперь жди повышения тарифов на газ..
ABir
ABir
вчера в 22:51
Довольно скромно отпраздновали и совсем на небольшой штраф налетели
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:30
Для Зенита это не штраф, а цена, которую разумно заплатить, если не хочешь платить половину этой цены за согласование. бегать договариваться не надо по кабинетам, путь ленивых)
sova147
sova147
вчера в 22:04
Это было ещё в мае а решают только сейчас!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:39, ред.
Опять забыли Администрацию на фуршет пригласить...
Как дети малые...
Как правило больше всех раздражает чужой праздник не тех кому помешали проехать...а тех кто остался за бортом праздника...
Надеюсь размер штрафа позволит неприглашённым устроить себе небольшой карнавал ....

Одно непонятно ...как начальник службы безопасности Румянцев натоптал травы на 60 тысяч...))
lotsman
lotsman
вчера в 21:25
Чемпионский парад, это праздник. А за праздник можно и заплатить. Тем более, что газон был повреждён аж примерно, (счетоводы были плохие) в десяти местах.
adekvat
adekvat
вчера в 21:05
В Петроградском суде фанаты Спартака работают.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:02
Можно и не обжаловать... пожертвуйте городу...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 20:57
Нет,деньги им действительно-тьфу!,но им нанесено оскорбление какой-то местной властью! Это же хамство!!!!!!!!!!!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:56
Вл второй судебной инстанции треба добавить ещё!.
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:55
Главное не ЛГБТ парад
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:53
... как мёртвому припарки!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:44
За такой парад можно и заплатить,это вам не еврогейская демонстрация!
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