«Зенит» оштрафовали за несанкционированный чемпионский парад

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 10 августа оштрафовал «Зенит» на 300 тысяч рублей в связи с административным делом об организации несанкционированного массового мероприятия.
Также на 60 тысяч рублей оштрафован глава службы безопасности «сине-бело-голубых» Александр Румянцев.
В полицейском протоколе указано, что гуляния, которые прошли 13 мая в честь празднования чемпионства команды в РПЛ «привели к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории». В материалах дела сообщается, что участниками мероприятия был вытоптан покров, а горящие пиротехнические средства, которые бросались на траву, привели к тому, что газон был выжжен примерно в десяти местах.
Представители «Зенита» не согласились с вынесенным решением и намерены обжаловать его.
Также отмечается, что поводом для разбирательства могло стать то, что во время парада в толпе были замечены плакаты с критикой Fan ID.
Как дети малые...
Как правило больше всех раздражает чужой праздник не тех кому помешали проехать...а тех кто остался за бортом праздника...
Надеюсь размер штрафа позволит неприглашённым устроить себе небольшой карнавал ....
Одно непонятно ...как начальник службы безопасности Румянцев натоптал травы на 60 тысяч...))
Как дети малые...
Как правило больше всех раздражает чужой праздник не тех кому помешали проехать...а тех кто остался за бортом праздника...
Надеюсь размер штрафа позволит неприглашённым устроить себе небольшой карнавал ....
Одно непонятно ...как начальник службы безопасности Румянцев натоптал травы на 60 тысяч...))