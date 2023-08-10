«Зенит» оштрафовали за несанкционированный чемпионский парад

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вчера, 20:24

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 10 августа оштрафовал «Зенит» на 300 тысяч рублей в связи с административным делом об организации несанкционированного массового мероприятия.

Также на 60 тысяч рублей оштрафован глава службы безопасности «сине-бело-голубых» Александр Румянцев.

В полицейском протоколе указано, что гуляния, которые прошли 13 мая в честь празднования чемпионства команды в РПЛ «привели к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории». В материалах дела сообщается, что участниками мероприятия был вытоптан покров, а горящие пиротехнические средства, которые бросались на траву, привели к тому, что газон был выжжен примерно в десяти местах.

Представители «Зенита» не согласились с вынесенным решением и намерены обжаловать его.

Также отмечается, что поводом для разбирательства могло стать то, что во время парада в толпе были замечены плакаты с критикой Fan ID.