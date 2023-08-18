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Рэпер Джарахов выступит перед Суперкубком России по мини-футболу

вчера, 17:58

РФС объявил о старте продаж билетов на матч Суперкубка России по мини-футболу. Также стало известно, что перед игрой состоится развлекательная программа и выступление рэпера Эльдара Джарахова.

В заявлении РФС сказано:

Российский футбольный союз объявляет о старте продажи билетов на матч за БЕТСИТИ Суперкубок России по мини-футболу среди мужских команд. В игре, которая пройдёт 25 августа в Санкт-Петербурге в КСК «Арена», встретятся чемпион России МФК КПРФ и обладатель Кубка страны екатеринбургская «Синара». Начало встречи – 19:30 по московскому времени. Стоимость билетов – от 200 рублей.

Зрителей ждет развлекательная программа и возможность сфотографироваться с трофеем турнира. Также перед стартом матча и после церемонии награждения на арене выступит Эльдар Джарахов с хитами «В Питере» и «В моменте».

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Источник: rfs.ru
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CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 03:17
Мини футбол - мини супер звезда )))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:14
кто это
idres
idres
вчера в 18:47
Очень футбольная тема для статьи...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:00
Учитывая рост Джарахова, забавно что он выступит в кубке России именно по мини футболу)
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