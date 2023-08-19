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Лукас Пакета замешан в ставках

вчера, 11:49

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета пропустит сентябрьские матчи сборной Бразилии в отборе на Чемпионат мира 2026. Игрок не получил вызов из-за того, что Английская футбольная федерация и Международная федерация футбола начали расследование возможных нарушений футболистом правил, связанных с игрой на ставках.

Расследование изучает ставки, которые были сделаны на действия Пакета в бразильских конторах. На данный момент бразилец не находится в роли обвиняемого.

Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз заявил, что рассчитывает на полузащитника в будущем. Пакета сообщил, что он шокирован такого рода подозрениями и категорически отрицает всякие обвинения.

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл 43 матча, забил 5 мячей, отдал 7 голевых передач и получил 8 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что Пакета близок к переходу в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
a2h3dqf5eu8n
a2h3dqf5eu8n
вчера в 13:32
Похоже он на soccere делал ставки
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 11:53
Он не дела ставки. Он всего лишь участвовал в КП на soccer.ru
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