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«СКА-Хабаровск» выступил с заявлением после отстранения своих игроков

вчера, 09:59

«СКА-Хабаровск» на своём официальном сайте сделал заявление после того, как вчера КДК РФС пожизненно отстранил бывших игроков второй команды клуба Дениса Деркунского и Руслана Пидлисняка от футбола за организацию договорных матчей.

Накануне на основании расследования Департамента защиты игры, КДК РФС пожизненно запретил любую связанную с футболом деятельность двум экс-игрокам «СКА-Хабаровск-2» Денису Деркунскому и Руслану Пидлисняку.

Наказание вынесено за организацию противоправного влияния на результат матча во Второй лиге сезона-2022/23 «Салют Белгород» – «СКА-Хабаровск-2».

ФК «СКА-Хабаровск» ещё до начала расследования Департамента защиты игры провёл внутреннее расследование. Клуб сотрудничал с Департаментом и предоставил всю имеющуюся информацию о данном матче и футболистах, попавших под подозрение.

В результате контракты с Денисом Деркунским, Русланом Пидлисняком и всеми причастными к сговору игроками были расторгнуты ещё в конце прошлого года.

ФК «СКА-Хабаровск» осуждает любые проявления неспортивного поведения. Мы – за честную игру!

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Варвар7
Варвар7
вчера в 15:57
Всё руководство отчиталось и открестилось от всего - мы все чисты, а все причастные уволены ещё в прошлом году." А то мы слыхом не слыхали", что у нас "под носом" происходило. Но "как только, так сразу", разобрались, наказали виноватых, осуждаем и всё - "мы за честную игру", "уря- уря".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:43
Неужели им зарплаты не хватает!
Гость
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