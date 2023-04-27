«СКА-Хабаровск» выступил с заявлением после отстранения своих игроков

«СКА-Хабаровск» на своём официальном сайте сделал заявление после того, как вчера КДК РФС пожизненно отстранил бывших игроков второй команды клуба Дениса Деркунского и Руслана Пидлисняка от футбола за организацию договорных матчей.
Накануне на основании расследования Департамента защиты игры, КДК РФС пожизненно запретил любую связанную с футболом деятельность двум экс-игрокам «СКА-Хабаровск-2» Денису Деркунскому и Руслану Пидлисняку.
Наказание вынесено за организацию противоправного влияния на результат матча во Второй лиге сезона-2022/23 «Салют Белгород» – «СКА-Хабаровск-2».
ФК «СКА-Хабаровск» ещё до начала расследования Департамента защиты игры провёл внутреннее расследование. Клуб сотрудничал с Департаментом и предоставил всю имеющуюся информацию о данном матче и футболистах, попавших под подозрение.
В результате контракты с Денисом Деркунским, Русланом Пидлисняком и всеми причастными к сговору игроками были расторгнуты ещё в конце прошлого года.
ФК «СКА-Хабаровск» осуждает любые проявления неспортивного поведения. Мы – за честную игру!