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Салах набрал 200 очков по системе «гол+пас» в АПЛ

вчера, 18:15

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах набрал 200-е очко по системе «гол+пас» в Английской Премьер-Лиге.

Египтянин отличился голом в первом тайме матча 2-го тура АПЛ с «Борнмутом». Форвард не реализовал пенальти, но сразу же успешно сыграл на добивании.

Салах стал 12-м игроком в истории турнира с 200 результативными действиями (начиная с 1992 года, когда стартовал первый сезон Премьер-Лиги). Также он единственный действующий футболист АПЛ, имеющий такое количество баллов.

Лидером по сумме забитых мячей и передач является Алан Ширер (324).

Салах набрал 200 очков по системе «гол+пас» в АПЛ

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:56
Желаю арабу перейти в СА, он этого достоин, арабы его ждут.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:28
хороший результат, так держать и дальше!
Новых рекордов и побед с красными!
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:14
До Ширера как до луны
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:57
Неплохо..
Ironigor
Ironigor ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 18:47
Доброго времени суток. Я тоже всегда играю в КП и у меня никогда не было клонов и выигрываю частенько какой нибудь приз . Ну а клонистам в играх любых отношусь конечно же отрицательно, как и любому шулеру . Удачи тебе !✌️😉🙋🏻‍♂️
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 18:44
Это могут видеть только VIP-пользователи, у Вас этого статуса нет, и поэтому нет кнопки дизлайка, а без неё это не увидеть никак нельзя, кроме как через профиль того кто поставил дизлайк.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 18:43
Я логику действий понимаю. Но у меня нет эмодзи Дизлайк. Есть только Лайк. Я могу видеть только тех кто лайки ставит
На самом деле мне безразличны лайки и дизлайки. Стало интересно как это работает и я поинтересовался
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:41
Привет Олег. Не знаю можно ли в этом чате просто общаться, но отвечу. Жизненный опыт мне подсказывает что один против толпы проигрывает
Через час буду болеть на наш Ростов
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:29
Хороший он, всё таки, игрок
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:27
Рубеж пройден - можно подумать о арабах
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:25
Ширера ему уже не догнать
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:21
Что тут скажешь, красавчик Мохамед !
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