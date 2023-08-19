Салах набрал 200 очков по системе «гол+пас» в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах набрал 200-е очко по системе «гол+пас» в Английской Премьер-Лиге.
Египтянин отличился голом в первом тайме матча 2-го тура АПЛ с «Борнмутом». Форвард не реализовал пенальти, но сразу же успешно сыграл на добивании.
Салах стал 12-м игроком в истории турнира с 200 результативными действиями (начиная с 1992 года, когда стартовал первый сезон Премьер-Лиги). Также он единственный действующий футболист АПЛ, имеющий такое количество баллов.
Лидером по сумме забитых мячей и передач является Алан Ширер (324).
Новых рекордов и побед с красными!
Новых рекордов и побед с красными!
На самом деле мне безразличны лайки и дизлайки. Стало интересно как это работает и я поинтересовался
На самом деле мне безразличны лайки и дизлайки. Стало интересно как это работает и я поинтересовался
Через час буду болеть на наш Ростов
Через час буду болеть на наш Ростов