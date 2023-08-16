Ташуев – рекордсмен «Ахмата» по проценту побед в РПЛ

«Ахмат» выиграл 50% матчей в РПЛ при уволенном Сергее Ташуеве (12/24), что является рекордом среди тренеров грозненского клуба в чемпионате России.
Также при Ташуеве «Ахмат» набирал рекордные 1.6 очка за игру в РПЛ. По набранным очкам в РПЛ на отрезке работы Ташуева «Ахмат» был седьмым.
Юзик, вы просто написали для получения очков и не более того.
При всём уважении к Ташуеву Ахмат являлся вершиной карьеры, никогда в своей карьере он не тренировал клуб сильнее Ахмата!
Не стоит обращать внимание, что в его послужном списке есть Краснодар, Кубань и Анжи - это были команды первой лиги.
Так что вывод один - это Ахмату не повезло с тренером. Ташуев оказался "халиф на час".
Юзик, вы просто написали для получения очков и не более того.
При всём уважении к Ташуеву Ахмат являлся вершиной карьеры, никогда в своей карьере он не тренировал клуб сильнее Ахмата!
Не стоит обращать внимание, что в его послужном списке есть Краснодар, Кубань и Анжи - это были команды первой лиги.
Так что вывод один - это Ахмату не повезло с тренером. Ташуев оказался "халиф на час".