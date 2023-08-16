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Ташуев – рекордсмен «Ахмата» по проценту побед в РПЛ

сегодня, 00:45

«Ахмат» выиграл 50% матчей в РПЛ при уволенном Сергее Ташуеве (12/24), что является рекордом среди тренеров грозненского клуба в чемпионате России.

Также при Ташуеве «Ахмат» набирал рекордные 1.6 очка за игру в РПЛ. По набранным очкам в РПЛ на отрезке работы Ташуева «Ахмат» был седьмым.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 13:44
Рекорд должного впечатления на руководство не произвёл.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:27
Очевидно, что погорячились при увольнении.
makkie
makkie
сегодня в 13:09
Похоже, скоро Рахимова попросят из Рубина и он вернётся в Ахмат )))
Сп62
Сп62
сегодня в 12:06
Тренер тренером, но, если не будет вливания в команду и усиления команды конкурентными игроками, ни один тренер не покажет хорошего результата.
112910415
112910415
сегодня в 10:51
но жизнь прискорбно динамична )
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:30
И рекордсмены - бывает впадают немилость. )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:24
Ладно хоть уволили как рекордсмена...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:17
Родина должна знать своих героев !)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:09
Если уж местного выгнали... Талалаев отдыхает...
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 07:46
Никому не интересны прошлые заслуги, если нет результата сегодня.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:42
Это не самый спасительный показатель.
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 07:16
Статистика это хорошо, НО на турнирную ситуацию не особо влияет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:55
Средняя температура по палате в данном случае не показатель...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ нечитайло (раскрыть)
сегодня в 05:40
Ну здесь можно привести множество за и против его увольнения.
Но как мне кажется, что команды ставящие высокие задачи это не уровень Ташуева.
Я к Ташуеву нормально отношусь, правда жизни такова.
Ташуев выводил в РПЛ Краснодар и Анжи, но с ним сразу же разрывали сотрудничества, так как в него никогда никто не верил.
Кубань же он вывел в первую лигу из РПЛ.

Да, Ахмат сенсационно провёл прошлый сезон и при определённых обстоятельствах мог быть в тройке призёров, неудачи в последних двух турах не дали это сделать, но 5 место это более чем достойный результат.
А в этом сезоне сработало правило "второго сезона" и руководство видит, что результата нет и прослеживается рецессия. Во избежание последствий руководство Ахмата решило не тянуть и встряхнуть команду.
Прошлогодний пример с Уралом яркий пример, что надо было делать срочное хирургическое вмешательство. Шалимов так же неплохо отработал сезон и был уволен после четырёх поражении на старте следующего сезона.
История один в один.

Ну или взять Карреру, да он сразу привёл Спартак к чемпионству, а что потом и самое главное где он сейчас? Так, что увольнять тоже надо вовремя, а не ждать когда "почки" откажут.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:26
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ нечитайло (раскрыть)
    сегодня в 05:14
    Не гонят - уже прогнали.
    7e6z35v49nq2
    7e6z35v49nq2
    сегодня в 05:11
    Не оценило руководство его рекорд
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 05:08
    Так зачем его гоните, может наладится
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ 6knrbdunk8h5 (раскрыть)
    сегодня в 04:42, ред.
    А какая команда Ташуева?

    Юзик, вы просто написали для получения очков и не более того.

    При всём уважении к Ташуеву Ахмат являлся вершиной карьеры, никогда в своей карьере он не тренировал клуб сильнее Ахмата!

    Не стоит обращать внимание, что в его послужном списке есть Краснодар, Кубань и Анжи - это были команды первой лиги.

    Так что вывод один - это Ахмату не повезло с тренером. Ташуев оказался "халиф на час".
    6knrbdunk8h5
    6knrbdunk8h5
    сегодня в 01:35
    Не повезло ему с клубом, не его это команда
    Гость
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