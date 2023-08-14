Рейтинг атакующих линий РПЛ. «Зенит» и «Локомотив» оказались на дне списка

1692030702

вчера, 19:31

Собрали самые опасные линии нападения на старте сезона.

7. «Локомотив»

«Урал», «Ростов» и «Оренбург» неплохо играют в атаке в удачных матчах. Но у Ганчаренко в «Урале» на поле скоро будет вратарь, Бикфалви и 9 номинальных разрушителей. У Карпина в «Ростове» есть проблемы с окружением Комличенко. А «Оренбург» создает моменты, но реализация подводит. У «Локомотива» с ней проблем нет. Москвичи забили 8 мячей, делят третье место по голам в РПЛ . Вот только забивал защитник Тикнизян. Дзюба, Пиняев и Глушенков отличились дважды на троих. У Максима есть результативные передачи, но у «Локомотива» всего 1 победа. Одна из самых сильных по именам линий атаки пока разочаровала, хотя благодаря исполнителям попала в этот рейтинг.

6. «Зенит»

Странно видеть петербуржцев на таком месте, но они в реальной таблице тоже шестые. Сказалась потеря Малкома. Без связки Вендела и Кузяева сломали выход в атаку через центр. Фланги не держат строй. Семак мечется между схемами. С «Факелом» сыграли «5-3-2». Отчасти сработало, но непривычно видеть медленный и банальный «Зенит». Клаудиньо и Вендел могут уйти, новые бразильцы пока не радуют. Атака чемпионов стала слабее, им тяжелее собирать удары в створ. Мостовой среди разочарований старта, в отличие от прошлого сезона, когда Андрей был результативным.

5. ЦСКА

У «Динамо» и ЦСКА похожая по уровню атака на старте сезона. Можно считать, что делят четвертое и пятое места. Об этом говорит сумма xG без учета пенальти. «Армейцы» чуть ниже, так как у них тренер компенсирует недочеты, а не сами футболисты. Федотов из Мухина слепил инсайда, поэтому без Карраскаля и Медины атака не развалилась. Еще бы Заболотный промахивался реже, чем Антон привык. Нужен нападающий, ведь с Чаловым и Обляковым в группе поддержки можно развернуться в ближайших турах. А ценность атаки ЦСКА в том, что у них забивают даже защитники, отличались Гайич и Рядно.

4. «Динамо»

Неплохая атака, набирают форму после двух неудач на старте РПЛ . У «Динамо» Лички в каждом матче забитые мячи, но лишь против «Балтики» подарили Шунину долгожданный сотый «сухарь» в РПЛ . Смолов может играть лучше. Тюкавину пора избавляться от роли героя эпизодов. Нгамалё активно делится мячом, но Фомин ему не помогает. Послушайте Смолова, Федор на правах ветерана оценил состав «Динамо» после ухода Захаряна:

Если ожидания от нас и задачи, которые нам озвучивали – борьба за тройку, то нужны трансферы. Надеюсь, привезут хороших игроков. Даже если они не смогут заменить Захаряна, то хотя бы помогут. Считаю, что сейчас состав не совсем конкурентоспособен.

Народу немало — в заявке Грулев, Макаров и Гладышев, но парадокс в том, что даже вместо Смолова мог бы пригодиться прирожденный плеймейкер, потому что Федор в роли «десятки» немного медленный и недостаточно тонкий при игре в пас.

3. «Краснодар»

Народ из Санкт-Петербурга цинично спрашивает, нравится ли публике игра «Краснодара» Ивича? Намекают, что тренер включил израильскую песню, когда его «Маккаби» из Тель-Авива играл рационально, чтобы стать чемпионом. Но для «Краснодара» упорядоченный футбол это нечто новое. Прямых моментов у «быков» маловато. Но появилась организация игры. У Ивича есть великолепный плеймейкер Сперцян. У ЦСКА , «Динамо» и «Локомотива» нет такого игрока. Кордоба сейчас не хуже Заболотного и Дзюбы, колумбиец как носорог. Батчи, Олусегун, Ахметов, Кривцов и Петров принесли пользу в комбинационных атаках. «Краснодар» будет забивать больше. Лидер в таблице РПЛ заслужил комплименты. Осталось выяснить, является ли успех в обороне случайным.

2. «Крылья Советов»

Так высоко из-за голов и искренности, все идут в атаку. Многие богатые и знаменитые клубы ниже, ведь старт сезона дикий, а команда Осинькина хорошо иллюстрирует яркий футбольный подход. Забили три мяча «Динамо», создали моментов на три гола «Локомотиву», но спасал Лантратова. Пять мячей от клуба из Самары получила оборона Карпина. С «Ахматом» было сложнее, но подопечные Осинькина только входили во вкус. Когда развернулись, то показали себя без центрального нападающего Писарского. Понравился 18-летний атакующий хавбек Салтыков. Хорош аргентинец Гарре, крут голландский латераль Бейл. Вингер Ежов тоже в порядке.

1. «Спартак»

Хоть где-то первые, как могут грустно пошутить фанаты клуба после поражения от «Урала». Абаскаль надеется получить очки против «Зенита», потому как по моментам без учета пенальти «Спартак» первый в РПЛ . Всё по делу, ведь заиграл новичок Бонгонда. Круто включался плеймейкер Игнатов после выходов на замену. Есть потенциал для роста у наглого Соболева. Промес после ухода Малкома по номиналу самый сильный футболист в РПЛ . «Спартак» выделяется с активными фланговыми защитниками Рябчуком и Хлусевичем. В команде в нападении видно Зобнина и Мозеса. Даже опорный хавбек Мартинс у чужих ворот как рыба в воде. Команда Абаскаля является одним из символов безумного голевого старта сезона.