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Рейтинг атакующих линий РПЛ. «Зенит» и «Локомотив» оказались на дне списка

вчера, 19:31
Игроки «Зенита»

Собрали самые опасные линии нападения на старте сезона.

7. «Локомотив»

«Урал», «Ростов» и «Оренбург» неплохо играют в атаке в удачных матчах. Но у Ганчаренко в «Урале» на поле скоро будет вратарь, Бикфалви и 9 номинальных разрушителей. У Карпина в «Ростове» есть проблемы с окружением Комличенко. А «Оренбург» создает моменты, но реализация подводит. У «Локомотива» с ней проблем нет. Москвичи забили 8 мячей, делят третье место по голам в РПЛ. Вот только забивал защитник Тикнизян. Дзюба, Пиняев и Глушенков отличились дважды на троих. У Максима есть результативные передачи, но у «Локомотива» всего 1 победа. Одна из самых сильных по именам линий атаки пока разочаровала, хотя благодаря исполнителям попала в этот рейтинг.

6. «Зенит»

Странно видеть петербуржцев на таком месте, но они в реальной таблице тоже шестые. Сказалась потеря Малкома. Без связки Вендела и Кузяева сломали выход в атаку через центр. Фланги не держат строй. Семак мечется между схемами. С «Факелом» сыграли «5-3-2». Отчасти сработало, но непривычно видеть медленный и банальный «Зенит». Клаудиньо и Вендел могут уйти, новые бразильцы пока не радуют. Атака чемпионов стала слабее, им тяжелее собирать удары в створ. Мостовой среди разочарований старта, в отличие от прошлого сезона, когда Андрей был результативным.

5. ЦСКА

У «Динамо» и ЦСКА похожая по уровню атака на старте сезона. Можно считать, что делят четвертое и пятое места. Об этом говорит сумма xG без учета пенальти. «Армейцы» чуть ниже, так как у них тренер компенсирует недочеты, а не сами футболисты. Федотов из Мухина слепил инсайда, поэтому без Карраскаля и Медины атака не развалилась. Еще бы Заболотный промахивался реже, чем Антон привык. Нужен нападающий, ведь с Чаловым и Обляковым в группе поддержки можно развернуться в ближайших турах. А ценность атаки ЦСКА в том, что у них забивают даже защитники, отличались Гайич и Рядно.

4. «Динамо»

Неплохая атака, набирают форму после двух неудач на старте РПЛ. У «Динамо» Лички в каждом матче забитые мячи, но лишь против «Балтики» подарили Шунину долгожданный сотый «сухарь» в РПЛ. Смолов может играть лучше. Тюкавину пора избавляться от роли героя эпизодов. Нгамалё активно делится мячом, но Фомин ему не помогает. Послушайте Смолова, Федор на правах ветерана оценил состав «Динамо» после ухода Захаряна:

Если ожидания от нас и задачи, которые нам озвучивали – борьба за тройку, то нужны трансферы. Надеюсь, привезут хороших игроков. Даже если они не смогут заменить Захаряна, то хотя бы помогут. Считаю, что сейчас состав не совсем конкурентоспособен.

Народу немало — в заявке Грулев, Макаров и Гладышев, но парадокс в том, что даже вместо Смолова мог бы пригодиться прирожденный плеймейкер, потому что Федор в роли «десятки» немного медленный и недостаточно тонкий при игре в пас.

3. «Краснодар»

Народ из Санкт-Петербурга цинично спрашивает, нравится ли публике игра «Краснодара» Ивича? Намекают, что тренер включил израильскую песню, когда его «Маккаби» из Тель-Авива играл рационально, чтобы стать чемпионом. Но для «Краснодара» упорядоченный футбол это нечто новое. Прямых моментов у «быков» маловато. Но появилась организация игры. У Ивича есть великолепный плеймейкер Сперцян. У ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива» нет такого игрока. Кордоба сейчас не хуже Заболотного и Дзюбы, колумбиец как носорог. Батчи, Олусегун, Ахметов, Кривцов и Петров принесли пользу в комбинационных атаках. «Краснодар» будет забивать больше. Лидер в таблице РПЛ заслужил комплименты. Осталось выяснить, является ли успех в обороне случайным.

2. «Крылья Советов»

Так высоко из-за голов и искренности, все идут в атаку. Многие богатые и знаменитые клубы ниже, ведь старт сезона дикий, а команда Осинькина хорошо иллюстрирует яркий футбольный подход. Забили три мяча «Динамо», создали моментов на три гола «Локомотиву», но спасал Лантратова. Пять мячей от клуба из Самары получила оборона Карпина. С «Ахматом» было сложнее, но подопечные Осинькина только входили во вкус. Когда развернулись, то показали себя без центрального нападающего Писарского. Понравился 18-летний атакующий хавбек Салтыков. Хорош аргентинец Гарре, крут голландский латераль Бейл. Вингер Ежов тоже в порядке.

1. «Спартак»

Хоть где-то первые, как могут грустно пошутить фанаты клуба после поражения от «Урала». Абаскаль надеется получить очки против «Зенита», потому как по моментам без учета пенальти «Спартак» первый в РПЛ. Всё по делу, ведь заиграл новичок Бонгонда. Круто включался плеймейкер Игнатов после выходов на замену. Есть потенциал для роста у наглого Соболева. Промес после ухода Малкома по номиналу самый сильный футболист в РПЛ. «Спартак» выделяется с активными фланговыми защитниками Рябчуком и Хлусевичем. В команде в нападении видно Зобнина и Мозеса. Даже опорный хавбек Мартинс у чужих ворот как рыба в воде. Команда Абаскаля является одним из символов безумного голевого старта сезона.

Пускай сыграли с «Пари НН» с диким счетом 5:4 в Кубке России, в чемпионате «Спартак» тоже результативный. Но не стоит впадать в эйфорию. «Урал» преподал урок, обыграв «Спартак». А «Зенит» может за несколько туров догнать москвичей по игре в атаке. Рейтинг подбивает итоги стартовых туров, когда команды знакомили со своим состоянием, а тренеры отбраковывали идеи. Впереди самое интересное. И снова чемпионом может стать клуб, который забьет больше всех. «Зенит» был первым по голам в РПЛ пять лет подряд.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:42
Всё разом и в кратчайшие сроки мог бы решить перевод контрактов на сугубо российские рубли.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
Так это давно понятно,что такое количество бразильцев в команде(подозреваю,что и игроков других стран ,в почти любом чемпионате)-это практически "криминальное сообщество",презрительно относящееся к остальным игрокам,и в первую очередь-титульной национальности.Увы,это прискорбный факт.Поэтому я и написал деликатно,что главный тренер может это решить,хотя это зависит в первую очередь,от руководителей-"добытчиков" средств и человеческого материала.
Кстати,эмоции нашего зрителя им менее важны,чем эмоции и одобрения "партнёров по криминальному сообществу".
pomor45
pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:23
Всё бы ничего, если бы многоходовки бразильцев в штрафной были разнообразнее и пореже закачивались потерей мяча с переходом соперника в острую контратаку. Они попросту рисуются перед зрителем. Рисуются даже после потери мяча, изображая недоумение, как же такое могло случиться. Теряют время, а соперник уже в атаке. Им бы понять, что соперники не такие уж и валенки, чтобы их однообразные приёмчики не изучить. В общем, слишком много их в команде. Свою игру затевают. Получается как бы два в одном: бразильская диаспора и остальные. Надеюсь, что продажа главного закопёрщика - Малкома, является началом объединения команды в одно целое. Не без потерь обойдётся, может и без очередного чемпионства, но ради будущего надо перестройку провести.
alex-dsi
alex-dsi ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:18
Потенциал это в электрохимии.... все это как говорится на любителей... спартак играет 20 раз пробивает один забивает.... зенит два удара в створ два гола... так что у спартака потенциал, а у зенита? Класс? Получается... все это бред автора.... что толку от xG если он не соответствует количеству голов!!!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:51
Бразильянцы "Зенита" быстро переходят в атаку(тут автор не прав,говоря о низкой банально их скорости) ,но на подходе к штрафной начинают играть в один понятный только им футбол,с многочисленными перепасами и неудачной финальной фазой.Почему-должен ответить главный тренер.Пока всю конструкцию спасает от развала русский Ванька(в прямом и переносном смыслах).В принципе.этот вопрос решаем. Хотя все подобного рода рассуждения основаны на более,или менее объективных анализах ТТД,на практике часто вступающих в противоречия с имеемыми результатами.Что мы,собственно,и видим.
Ев17
Ев17
вчера в 20:41
Смолов, Дзюба, Заболотный - некие чемоданы без ручки : и выбросить жалко, и нести тяжело, их держать как почётных нападающих, выпуская на 15-20 минут.
112910415
112910415
вчера в 20:12
но не атакой единой ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ alex-dsi (раскрыть)
вчера в 20:09
Это оценка атаки, т.е. атакующего потенциала команд. И у Спартака этот потенциал выше всех в РПЛ. С этим не поспоришь. Атака у Спартака очень даже неплохая.
alex-dsi
alex-dsi
вчера в 19:56
А чем этот бред подкреплен то? Урал выше... а спартак первый))))))
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