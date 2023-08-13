Аномалии топа бомбардиров РПЛ. В пятёрке много неожиданных игроков – есть даже защитник

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вчера, 13:19

Подходим к смене поколений страйкеров.

В 4-м туре РПЛ делать какие-либо выводы еще совсем рано – но крайне интересно, что на этом этапе в топе бомбардиров много новых имен. Малком уехал на Ближний Восток, так что и лидер, очевидно, сменится. Но пока в топе нет и привычных фамилий: ни Дзюбы, ни Промеса, ни Соболева. Они свое доберут позже, а пока в топ-10 есть несколько мини-сенсаций.

Матео Кассьерра («Зенит»)

Колумбиец стремительно ворвался в РПЛ , пополнив состав «Сочи» летом 2021-го. За 14 мячей в дебютном для Матео чемпионате футболист получил заслуженное предложение от «Зенита» — петербуржцам как раз нужен был новый лидер на острие.

Но в составе чемпиона России Кассьерра забыл, как забивать. Сначала вмешивался мандраж, но спад продолжился и весной – даже выходящий на замену Сергеев забивал чаще.

По всей видимости, голевая засуха колумбийского нападающего осталась в предыдущем сезоне – в первом же туре нового сезона Премьер-Лиги он выстрелил дублем в ворота «Пари НН» и принес «сине-бело-голубым» победу (2:0). В следующие выходные – снова гол, который позволил «Зениту» поделить очки с «Ростовом» (1:1).

К слову, голевое чутье может исчезнуть так же скоро, как и появилось – уверенности в стабильности Матео нет.

Тео Бонгонда («Спартак»)

Дриблер, хорошо играющий на свободном пространстве, но со средними показателями. Именно такую характеристику давали экс-вингеру «Кадиса», когда тот переходил в «Спартак». И потому выплаченная «красно-белыми» компенсация в 7+3 млн евро вызывала вопросы.

При этом Тео сразу взялся доказывать свою эффективность – с попаданием в стартовую обойму не возникло никаких сложностей. Конголезец уверенно владеет мячом и сохраняет его под давлением, либо зарабатывает фолы. Бонгонда отлично вписался на правый фланг – теперь на обоих флангах москвичей есть класс и скорость. А сам футболист успел забить «Балтике», «Рубину» и «Уралу», а также отметился ассистом в матче с «Оренбургом».

Наир Тикнизян («Локомотив»)

3 мяча за 4 тура – аномальная результативность для крайнего защитника, тем более в Кубке Наир тоже успел забить – «Уралу». Роль футболиста изменилась с подписанием Сергея Пиняева, теперь экс-вингер «Крыльев» задает ширину, а латераль смещается в полуфланг.

Это было заметно и по предыдущему сезону – Наир был активен в финальной трети, бил из опасных позиций. И свои 4 мяча за сезон-2022/23 забил как раз весной.

У результативности латераля, которым интересуются в Бундеслиге, есть обратная сторона – в обороне его игру надежной точно не назовешь. Да и определенная доля фарта в трех голах за короткий отрезок есть – но, во-первых, здесь речь именно о результативности, а не сбалансированности. Во-вторых, вряд ли рисунок игры «Локо» существенно изменится – а потому Тикнизян продолжит разрывать в атаке.

Константин Тюкавин («Динамо»)

Воспитанник «Динамо» готов наконец выстрелить. До этого он не мог отвоевать место в старте и сидел в тени Федора Смолова. Ситуация изменилась с назначением на пост главного тренера Марцела Лички. Оба форварда очень важны для команды – Федор дает молодому коллективу опыт и хладнокровие, на стороне Константина – реализация. И кого-то оставлять на скамейке – равно снижать атакующий потенциал.

Поэтому чешский специалист сместил Смолова на позицию атакующего центрхава, а на острие оставил Тюкавина. Результат не заставил себя долго ждать – только добравшись до стартового состава, 21-летний нападающий сразу взялся забивать.

С «Крыльями» сыграла его связка с Арсеном Захаряном, а вот в ворота «Зенита» молодой футболист оформил дубль – всего «бело-голубые» трижды поразили ворота петербуржцев. Скорее всего, начавшийся чемпионат станет для страйкера прорывным – а потому «Динамо» будет тяжело отбиваться от потенциальных претендентов.

Фёдор Чалов готов стать топ-1

«Армейский» форвард прошел долгий путь от выстрелившего, но сникшего проспекта до стабильного лидера российского гранда. Чтобы окончательно оставить темные времена в прошлом, осталось провести настолько же удачный сезон, как и предыдущий.

При этом с показателями Чалова в этом розыгрыше РПЛ интересная ситуация. Хет-трик в ворота «Ахмата», гол «Локомотиву», но все они – с пенальти. На этот раз фактором риска становится короткая скамейка.

Пока Фёдору приходится играть инсайда – под нападающим он тоже полезен, а других исполнителей на эту позицию у Федотова очень мало. При этом на острие хотя бы может выйти Антон Заболотный. Что уж говорить, если даже в чемпионате в основе «красно-синих» появляются сразу несколько молодых воспитанников: Рядно, Кисляк, Ермаков и Арбузов. Забивать с менее опытными одноклубниками в разы сложнее.

Промес, Соболев, Конате, Фамейе, Смолов и Комличенко готовы прибавить

Сезон длинный – состав топ-5 еще несколько раз поменяется. Плюс лидеры пока не сформировали отрыв. И есть форварды, которые готовы составить конкуренцию. Большие надежды на Квинси Промеса и Александра Соболева. В «Спартаке» собралась по-настоящему грозная группа атаки.

Федор Смолов и Николай Комличенко давно адаптировались в своих командах – и в какой-то момент способны вырваться вперед.