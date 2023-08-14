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Малком отметился 4-м результативным действием в 4-м матче за «Аль-Хиляль»

вчера, 19:18
АбхаЛоготип футбольный клуб Абха1 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-ХиляльМатч завершен

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком открыл счёт в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Абхи».

Таким образом, бразилец отметился четвёртым результативным действием в четвёртой игре за «Аль-Хиляль» (3 гола и 1 голевой пас).

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Малком
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:42
Не на шутку разошёлся газпромовец! 🤣🤣🤣
протон
протон
вчера в 21:04
Молодец, Малком! Рад от души!
Прикиньте этот русский порвёт всех звёзд и станет лучшим бомбардиром в лиге где есть Фирмино, Рюналду, Бензема)))
Так что удачи Малкому стать лучшим бомбардиром в лиге Верблюдов.
Futurista
Futurista
вчера в 20:28
Никому не интересен бывший скамеечник из Барсы...
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:43
Неймар там тогда 1000 голов забьет
Elliada
Elliada
вчера в 19:32
Что за чемпионат СА такой донный, если игрок из РПЛ каждый матч забивает?
Alex12357
Alex12357
вчера в 19:26
С приходом Неймара игра обретёт более результативный счёт!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:23
Показывает хорошую результативность!
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