Малком отметился 4-м результативным действием в 4-м матче за «Аль-Хиляль»

«Спартак» заслуженно проиграл «Уралу». Фаворит легко мог пропустить шесть мячей С такой обороной не стать чемпионами.

Неймар завершил карьеру. «Наёмник» отправляется в Саудовскую Аравию Променял возвращение в «Барселону» на 160 миллионов евро.

В «Спартаке» опровергли уход Зобнина. Но на трансфер пора выставить не только Бальде и Николсона Готовится запоздалая чистка состава.