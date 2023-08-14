Малком отметился 4-м результативным действием в 4-м матче за «Аль-Хиляль»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком открыл счёт в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Абхи».
Таким образом, бразилец отметился четвёртым результативным действием в четвёртой игре за «Аль-Хиляль» (3 гола и 1 голевой пас).
|Абха1 : 3Аль-Хиляль
|Матч завершен
Нападающий «Аль-Хиляля» Малком открыл счёт в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Абхи».
Таким образом, бразилец отметился четвёртым результативным действием в четвёртой игре за «Аль-Хиляль» (3 гола и 1 голевой пас).
Прикиньте этот русский порвёт всех звёзд и станет лучшим бомбардиром в лиге где есть Фирмино, Рюналду, Бензема)))
Так что удачи Малкому стать лучшим бомбардиром в лиге Верблюдов.
Прикиньте этот русский порвёт всех звёзд и станет лучшим бомбардиром в лиге где есть Фирмино, Рюналду, Бензема)))
Так что удачи Малкому стать лучшим бомбардиром в лиге Верблюдов.