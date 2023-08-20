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Рой Кин: «Думаю, что „Манчестер Юнайтед“ — это новый „Тоттенхэм“»

вчера, 10:42
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в эфире Sky Sports оценил выступление команды после матча 2-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Манкунианцы уступили в гостях «шпорам» со счётом 0:2.

Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» — это новые «Шпоры». Они в отчаянии, в абсолютном отчаянии. У МЮ хорошая команда, игроки имеют большую поддержку, но в этот раз «Юнайтед» проиграл, они выглядели слабо.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:58
Непонятно для чего продали Фреда. Все было довольно не плохо в прошлом сезоне, хотя МЮ до топ уровня не дотягивал. И опять вмешалась трансферы. Сейчас уже не разберёшь кто им нужен был в составе. То ли Фред, то ли Эланга.
Попрощались с Фредом, как от обузы. Теперь выясняется что обманули самих себя.
Очень напоминает фильм про "Адвоката дьявола" когда дьявол заболтался, а по итогу уничтожил сам себя.
DXTK
DXTK
вчера в 16:55
Да можно проще будет сказать...........И дном ты не был и до вершины (титула) ты не добрался, прямо как современный Манчестер Юнайтед.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:12
Потроллил ТТХ.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:15
Новый Ттх - новый лузер (bottler). Подколол сразу всех, но это очень глупо (уровень интернет троллей)
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:47
Интересно, каков размер неустойки, которую получит лысый гений при досрочном расторжении контракта? А новый тренер снова займётся поисками высокооплачиваемых игроков…
lobsterdam
lobsterdam ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:40
Да он ещё мягко выразился! Мне пришлось выразиться иначе в послематчевом комменте! Лысому пора в отставку,надо писать по собственному в таких случаях, если застрелиться не хватает духу! Полтора года валандается в поисках состава и всё- мимо! Каждый играет сам по себе, нет ансамБЛЯ!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:12
С одной стороны Рой Кин отчасти прав, но на фоне проигрыша МЮ шпорам это звучит как троллинг, но не МЮ, а «Тоттенхэма».
Типа МЮ опустился до уровня «Тоттенхэма».
Кину надо аккуратно высказываться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:02
Доля правды в словах Кина есть (как не обидно было бы это читать болельщикам МЮ) , другое дело ,что "всё течёт и всё меняется", и у клуба с такими футбольными традициями ещё наступят и другие времена.
kjb83m7xey93
kjb83m7xey93
вчера в 11:55
Кин так сказал заумно, что каждый должен домыслить что он хотел сказать
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:35
Кин ни о чем
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:24
Тоттенхэм значит в этом сезоне потрепет нервы
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:00
Потому что в МЮ игроков уровня и самоотдачи как Кин, Скоулз, Гиггз, Бэкхэм после их эпохи и не было. Видич разве что. Те кто сейчас играют, конечно они профессионалы, но этого мало.
shlomo
shlomo
вчера в 10:57
Кейн ушел и проклятие шпор закончились...:)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:44
Проиграли и ещё не раз проиграют,но надо идти дальше!
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