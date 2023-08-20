Рой Кин: «Думаю, что „Манчестер Юнайтед“ — это новый „Тоттенхэм“»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в эфире Sky Sports оценил выступление команды после матча 2-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Манкунианцы уступили в гостях «шпорам» со счётом 0:2.
Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» — это новые «Шпоры». Они в отчаянии, в абсолютном отчаянии. У МЮ хорошая команда, игроки имеют большую поддержку, но в этот раз «Юнайтед» проиграл, они выглядели слабо.
Попрощались с Фредом, как от обузы. Теперь выясняется что обманули самих себя.
Очень напоминает фильм про "Адвоката дьявола" когда дьявол заболтался, а по итогу уничтожил сам себя.
Попрощались с Фредом, как от обузы. Теперь выясняется что обманули самих себя.
Очень напоминает фильм про "Адвоката дьявола" когда дьявол заболтался, а по итогу уничтожил сам себя.
Типа МЮ опустился до уровня «Тоттенхэма».
Кину надо аккуратно высказываться.
Типа МЮ опустился до уровня «Тоттенхэма».
Кину надо аккуратно высказываться.