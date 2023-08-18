Ван Бастен: «Я бы в 38 лет играл лучше, чем Роналду»

Легендарный голландский форвард Марко ван Бастен выразил мнение, что смог бы играть лучше в 38 лет, чем сейчас это делает Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду, как мне кажется, близок ко мне по стилю. Хотя физически он сильнее меня.
Роналду 38 лет, и он по-прежнему неплох. Но если бы я смог доиграть до этого возраста, то, думаю, я был бы еще лучше, чем он.
Ван Бастен забил за карьеру свыше 300 голов и был вынужден из-за травм повесить бутсы на гвоздь в 30 лет в 1995 году.
Вообще, тема "если бы не травмы" очень интересна. Например, чего добился бы Роналдо, если бы не травмы. Почти также интересна (а может интересней), как "если бы не гулянки". Это я про Марадону, Роналдиньо, Неймара и других.
Вообще, тема "если бы не травмы" очень интересна. Например, чего добился бы Роналдо, если бы не травмы. Почти также интересна (а может интересней), как "если бы не гулянки". Это я про Марадону, Роналдиньо, Неймара и других.