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Ван Бастен: «Я бы в 38 лет играл лучше, чем Роналду»

вчера, 22:12

Легендарный голландский форвард Марко ван Бастен выразил мнение, что смог бы играть лучше в 38 лет, чем сейчас это делает Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду, как мне кажется, близок ко мне по стилю. Хотя физически он сильнее меня.

Роналду 38 лет, и он по-прежнему неплох. Но если бы я смог доиграть до этого возраста, то, думаю, я был бы еще лучше, чем он.

Ван Бастен забил за карьеру свыше 300 голов и был вынужден из-за травм повесить бутсы на гвоздь в 30 лет в 1995 году.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 05:28
Это вряд ли. Сам же говорит, что физически слабее Роналду.
v2n42zby733u
v2n42zby733u
сегодня в 01:29
Мог или не мог мы можем только догадываться ю лишние это разговоры
salleeh
salleeh
вчера в 23:59
Ван Бастен по ходу начал курить что такое, что запрещено во многих странах и разрешено в Нидерландах. С Гагариным ещё сравни себя…
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:46
Жаль что травмы его доконали,а кто был бы лучше мы уже не узнаем!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:27
В таких случаях говорят: " Если бы да кабы, да во рту росли грибы - был бы не рот, а целый огород".
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 23:23
Марко,ты летучий голландец,,а этот кто,истеричка,который волнует статистика, если бы били как тебя и Мюллера по ногам,тот вообще 28 закончил,португальская Кристина закончила бы 25.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:44, ред.
Тот гол Дасаеву в финале ЧЕ помнят все... Как и танцы второго персонажа на бровке через много лет... Ван Бастен - настоящий чемпион Европы, Авейру - нет..
Elliada
Elliada ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:44
Причина, по которой травмы обходят Роналду стороной, не только в физических показателях и образе жизни, но и в стиле игры Роналду. Он вообще избегает контакта на поле. К примеру, не идет в дриблинг, чтобы не получить по ногам. По-моему, он отказался от дриблинга в 2014, когда получил травму колена. Тогда он стал замыкателем. На и на поле не особо бегает. Как Холанн ждет передачи около штрафной и всё.
Elliada
Elliada
вчера в 22:40
Конечно, всё, что могло быть, но не случилось, это пища для размышлений. Но нельзя отрицать, что Ван Бастен добился большего, чем Роналду к 30-ти годам. Возможно, если бы не травмы, то добился бы большего, чем Роналду к 38-ми годам.

Вообще, тема "если бы не травмы" очень интересна. Например, чего добился бы Роналдо, если бы не травмы. Почти также интересна (а может интересней), как "если бы не гулянки". Это я про Марадону, Роналдиньо, Неймара и других.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:29
Может да…а может и нет.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:24, ред.
"но если бы..." - началось сослагательное писькамерение от старпера, стыдно должно быть Марко
Futurista
Futurista
вчера в 22:23, ред.
Мог бы, да "бы" помешало...травмы как раз и являются показателем того, что организм спортсмена не справляется с нагрузкой. Это может быть связано с чем угодно, в том числе и с генетикой и с недотренерованностью...Марко сам признает, что Роналду физически сильнее...это то что дает последнему возможность играть на уровне в 38 лет...на истину не претендую...чисто моё мнение...
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:17
Вот поэтому ты смог только до 30, а физическая форма Роналду ему позволяет играть и в 38. Врядли бы Бастен держал такую форму в 38 лет.
Гость
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