Ван Бастен: «Я бы в 38 лет играл лучше, чем Роналду»

1692385976

вчера, 22:12

Легендарный голландский форвард выразил мнение, что смог бы играть лучше в 38 лет, чем сейчас это делает .

Криштиану Роналду, как мне кажется, близок ко мне по стилю. Хотя физически он сильнее меня. Роналду 38 лет, и он по-прежнему неплох. Но если бы я смог доиграть до этого возраста, то, думаю, я был бы еще лучше, чем он.

Ван Бастен забил за карьеру свыше 300 голов и был вынужден из-за травм повесить бутсы на гвоздь в 30 лет в 1995 году.