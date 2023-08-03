Лапорта: «Чемпионат Испании — наш приоритет»

Президент «Барселоны» рассказал о целях клуба на данный момент.

В прошлом сезоне нашей главной целью была Ла Лига, и в этом сезоне она также главнее всего. Но мы желаем проявить себя в Лиге чемпионов, быть среди претендентов на победу в этом турнире. Но чемпионат Испании — наш приоритет.

У Гвардиолы была великая философия Йохана Кройфа, а теперь она есть у Хави. Да, различия имеются, но оба они тренеры с ярко выраженной индивидуальностью, которые улучшают самобытный футбольный стиль, внедренный Кройфом.