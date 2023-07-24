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Роналду: «„Аль-Наср“ надеется выиграть все трофеи»

сегодня, 00:47

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о целях команды на новый сезон.

Саудовский клуб прибыл в Японию, где проведёт товарищеские матчи с ПСЖ и «Интером».

Мы так счастливы быть здесь, «Аль-Наср» впервые в Японии. У нас впереди два хороших матча, и мы очень рады. Японцы очень увлечены футболом, мы здесь, чтобы показать хорошее шоу.

Мы надеемся выиграть все трофеи. Знаем, что это будет сложно, но я думаю, что у нас хорошая команда, новый тренер, новые игроки, и мы с нетерпением ждём потрясающего сезона. Конечно, я надеюсь выиграть несколько трофеев в этом году.

Встреча с парижанами пройдёт 25 июля, а с миланцами — 27 июля.

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