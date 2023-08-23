Оздоеву отказались выдавать визу перед матчем Лиги Конференций

Полузащитник Магомед Оздоев не полетел с ПАОКом в Шотландию на матч Лиги Конференций против «Хартс».
Россиянин не смог вылететь со своей командой из-за проблем с получением визы. В ПАОКе только Оздоев столкнулся с этой ситуацией.
На данный момент Оздоев находится в Сербии, потому что визы для въезда в Великобританию изначально отправляются в посольство страны в Белграде. Там футболист намерен напрямую получить британскую визу.
А Маге в ответном матче пожелаю парочку голов отгрузить.!!!
А Маге в ответном матче пожелаю парочку голов отгрузить.!!!