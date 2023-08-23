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Оздоеву отказались выдавать визу перед матчем Лиги Конференций

вчера, 09:06
ХартсЛоготип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)-:-Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК21:45 Не начался

Полузащитник Магомед Оздоев не полетел с ПАОКом в Шотландию на матч Лиги Конференций против «Хартс».

Россиянин не смог вылететь со своей командой из-за проблем с получением визы. В ПАОКе только Оздоев столкнулся с этой ситуацией.

На данный момент Оздоев находится в Сербии, потому что визы для въезда в Великобританию изначально отправляются в посольство страны в Белграде. Там футболист намерен напрямую получить британскую визу.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:21
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 13:14
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 11:49
      Сколько теперь лет клеймо "русский" будет висеть на наших людях... Как выжженное тавро на теле домашних животных, которое не смывается.
      Vladimir808
      Vladimir808
      вчера в 11:32
      Что взять с гейропы…(((
      А Маге в ответном матче пожелаю парочку голов отгрузить.!!!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 11:05
      Надо вложить в руки Дзюбе, Маузер!
      adekvat
      adekvat
      вчера в 11:04
      Оздоеву визу не дают, Захаряна не оформляют. Загнивающий капитализм.
      ОПС
      ОПС
      вчера в 09:32
      Еще неизвестно, получится ли у Оздоева получить в Сербии британскую визу. А вообще то надо было раньше решать эту проблему.
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 09:26
      Они не дают виз, а игроки лезут в Европу
      2cru55c7vzf9
      2cru55c7vzf9
      вчера в 09:18
      Это вполне ожидаемая по нынешним временам хрень
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 09:13
      Это не первый такой случай - определение одно - беспредел!
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 09:09
      В Европе лишь бы нагадить россиянину.
      Гость
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