Захарян высказался по поводу своего перехода в «Реал Сосьедад»

Полузащитник сборной России высказался по поводу своего перехода в «Реал Сосьедад».

Они меня захотели («Реал Сосьедад»), а я в Ла Лигу – с радостью! Сразу согласился. Каких-то особенных ожиданий не было, но мне всё нравится – классная база, хорошая инфраструктура, тренер. Он разговаривает только по-испански, мне второй тренер переводит на английский. Думаю, со временем подтяну испанский, будем лично общаться. Буду ли учить баскский? Почему нет!

Как только я услышал о предложении «Реал Сосьедад», то сразу же решил, что должен сюда перейти. Я всегда следил за испанским футболом, и «Реал Сосьедад» для меня всегда был в топе. Я видел, в какой футбол играет команда – мне нравится стиль игры, схема, как видит футбол тренер. «Реал Сосьедад» меня зацепил тем, что очень хотел меня видеть в клубе. Как я себя оцениваю как футболиста? Не моё дело себя восхвалять и оценивать, но, думаю, я тот футболист, который любит играть в атаку, забивать и приносить пользу команде. Атмосфера на матче с «Сельтой» была супер: все прыгают, кричат. Было здорово.

Сидеть на трибуне, правда, намного сложнее, чем играть на поле – очень хотелось выйти, помочь команде, проявить себя. Пока не знаю, когда смогу сыграть. Я тренируюсь с командой, но всё зависит от документов. Я не ожидал, что команда меня так хорошо примет: я только зашёл на базу, персонал и футболисты – все меня сразу поприветствовали, помогли. Знаю, что Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов здесь играли, внесли большой вклад в команду. С Валерием Георгиевичем мы сейчас работаем в сборной России, но по поводу «Реал Сосьедад» с ним поговорить ещё не довелось. С Дмитрием Валерьевичем списались, он мне сказал, что подскажет мне любые места в Сан-Себастьяне.

Первый день был очень сложный: перелёт, заселение, тяжёлый медосмотр, подписание контракта. Сегодня здорово – потренировался, с командой познакомился. Ребята все дружелюбные, не ожидал – все помогали. На тренировке лично помогал Микель Ойарсабаль. Очень рад здесь быть!