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Захарян высказался по поводу своего перехода в «Реал Сосьедад»

вчера, 14:46

Полузащитник сборной России Арсен Захарян высказался по поводу своего перехода в «Реал Сосьедад».

Они меня захотели («Реал Сосьедад»), а я в Ла Лигу – с радостью! Сразу согласился. Каких-то особенных ожиданий не было, но мне всё нравится – классная база, хорошая инфраструктура, тренер. Он разговаривает только по-испански, мне второй тренер переводит на английский. Думаю, со временем подтяну испанский, будем лично общаться. Буду ли учить баскский? Почему нет!

Как только я услышал о предложении «Реал Сосьедад», то сразу же решил, что должен сюда перейти. Я всегда следил за испанским футболом, и «Реал Сосьедад» для меня всегда был в топе. Я видел, в какой футбол играет команда – мне нравится стиль игры, схема, как видит футбол тренер. «Реал Сосьедад» меня зацепил тем, что очень хотел меня видеть в клубе. Как я себя оцениваю как футболиста? Не моё дело себя восхвалять и оценивать, но, думаю, я тот футболист, который любит играть в атаку, забивать и приносить пользу команде. Атмосфера на матче с «Сельтой» была супер: все прыгают, кричат. Было здорово.

Сидеть на трибуне, правда, намного сложнее, чем играть на поле – очень хотелось выйти, помочь команде, проявить себя. Пока не знаю, когда смогу сыграть. Я тренируюсь с командой, но всё зависит от документов. Я не ожидал, что команда меня так хорошо примет: я только зашёл на базу, персонал и футболисты – все меня сразу поприветствовали, помогли. Знаю, что Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов здесь играли, внесли большой вклад в команду. С Валерием Георгиевичем мы сейчас работаем в сборной России, но по поводу «Реал Сосьедад» с ним поговорить ещё не довелось. С Дмитрием Валерьевичем списались, он мне сказал, что подскажет мне любые места в Сан-Себастьяне.

Первый день был очень сложный: перелёт, заселение, тяжёлый медосмотр, подписание контракта. Сегодня здорово – потренировался, с командой познакомился. Ребята все дружелюбные, не ожидал – все помогали. На тренировке лично помогал Микель Ойарсабаль. Очень рад здесь быть!

Напомним, 19 августа Захарян перешёл из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

За московский клуб 20-летний футболист сыграл 89 матчей, забил 19 мячей, отдал 25 голевых передач и получил 17 жёлтых карточек.

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Реал Сосьедад  Захарян Арсен
Источник: YouTube-канал Okko Спорт Фото: твиттер аккаунт «Реал Сосьедад»
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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:21
Пусть пробует,раз подписался,лишь бы не опозорился!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:42
Привет Володя!
Я почему то считал, что и ты парковался "За Динамо"!
Да, припоминаются Ваши визиты к "Блоссии", в миру Наталья Николаевна! Что то вертится в памяти поначалу был напряжённый . первый прием "коня"!))
Где она? Всем оффтопом ушли куда то, в Телеграмм что ли.

Намедни её супруг заходил на наш ресурс - "Супервайзер".
Я так и приз за победу в конкурсе не забрал у неё.
Вообще очень умная дама....
112910415
112910415
вчера в 19:03
удачи тебе, парень !
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:59
Привет, Володя!
А может и не вспомнит. Кому-то и по арендам ходить за счастье. Но посмотрим, возможно, так сложится, что сразу заиграет в основе. Так или иначе, а Захе- удачи!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:48
Если не через год, то уж через ДВА года скитания по арендам точно вспомнит...
Добрый вечер, Виктор!
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:45
Олег, привет! Я заходил в оффтоп Блоссии или как там её. Вроде больше ни куда. А, кстати, ты не в курсе куда пропала эта дама в красном?
Михаил Шацк
Михаил Шацк
вчера в 18:23
Удачи тебе Арсен, пусть у тебя все получится в Испании.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:18
Нет, Олег, такого не знаю. Возможно, это было еще до меня...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:55
Пусть звёзды Сан-Себастьяна освещают ему дорогу.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:54
Не знал, не знал...
Тогда просто "За Динамо"!

Кстати, Витя, не помнишь был здесь юзер Владимир (не должен мну запамятовать), он блог вел динамовский, сам выходил в эфир "За Динамо"
Подводник, два похода ходил через океан...
Когда мои КБ сорадники наехали на меня он дал кров..., с пол года вдвоем были....
Кажется Володя армеец ( ...1948) заходил к нам в кубрик!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:53
У футболистов привычка пошла, когда переходят в клуб что-то подобное начинают говорить. А если так смотреть, кто из нас следил за Сосьедад? За их стилем? Болельщики Барсы, Реала, Атлетико наверное смотрели матчи с Сосьедад, когда их команды играли с ними. Максимум 6 матчей, дома и в гостях. Но кто следил за их стилем?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:47
В общем, с детства за Сосьедад)))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:43
Олежа, ты слишком много от него требуешь. Он когда получил первую свою заоблачную зарплату в ДИНАМО и начал хвастать- что папе купил квартиру, дяде машину, и тд., и тп., я сразу понял, как только появится возможность свалить- тут же, и свалит. Игрок он конечно талантливый, не отнять, но чисто душевного, в нем мало, меркантильности много, как на мой взгляд. Но пусть ему будет хорошо и сопутствует ему удача!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:37
Надоть было перед уходом татуху набить "А ты выпил за Динамо?"
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:23
Посмотрим на тебя в чемпионате Ла Лиги, на что ты способен.
Capral
Capral
вчера в 15:57
Сенатов, а может они будут думать, что он из Армении. Юрчик, ну ты и выдал конечно. И зачем брали, чтобы думать что он из России? Ну-ну...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:55
Выгонят ли, не знаю, скорее всего может пойти по арендам. Собственно, понятие "патриотизм", давно себя изжило. Поэтому без разницы- вспомнит или нет...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:54, ред.
Я с детства болел за "Реал",
чему несказанно был рад,
но Димка Хохлов подсказал,
что это "Реал Сосьедад".

Но долго я думать не стал,
с контрактом сошёлся "на ты"!
Да хрен с ним,что этот "Реал"
совсем не из детской мечты!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:50
Когда из Сосьедада выгонят)...
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:35
Фамилия Захарян уже потихоньку начинает напоминать фамилию Мбаппе.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:34
Пожелаем Арсену удачи. Оценивая его игру, испанцы прежде всего будут думать, что он из России.
c9ajuv2ycyve
c9ajuv2ycyve
вчера в 15:30, ред.
С Дмитрием Валерьевичем списались, он мне сказал, что подскажет мне любые места в Сан-Себастьяне.

Эх, жаль не в Фиорентину попал, а то бы тебе там Сан Саныч такие места во Флоренции подсказал, каких ты и в жизни не видывал!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:14
Вот что значит с детства мечтать о «Реал Сосьедад»!
Мечты материализовались...)
Интересно Месси тоже с детства мечтал о Майами Интер?))
hzsud4336san
hzsud4336san
вчера в 15:12
А я-то, дурак, наивно надеялся, что приземление самолёта в Сан-Себастьяне станет долгожданным финалом явно затянувшегося Захарян-шоу!. Вай-вай-вай...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:05
Интересно, когда теперь- он вспомнит о ДИНАМО...
Futurista
Futurista
вчера в 14:58
С детства Сосьедад...
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:58
Будем следить с вдохновением
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