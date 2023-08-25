МЮ выбросил 900 миллионов евро на бесполезных звёзд. Дело не только в Магуайре

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сегодня, 20:31

Антони и Санчо не полезнее для клуба, чем были Погба и Лукаку.

Новички МЮ хуже, чем одиозный форвард «Арсенала»

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент обратил внимание на парадокс. Британцы по делу ругают «Арсенал» за неразумное подписание Пепе за огромные деньги, но лишь сейчас разгорается пламя критики трансферов Антони (за 95 млн евро) и Санчо (за 85 млн евро). В первых двух сезонах ивуариец Пепе сыграл за «канониров» в 89 матчах, забил 24 гола и отдал 15 ассистов. Его трансфер назвали провальным. Санчо в двух первых сезонах в МЮ забил всего 12 голов и сделал 6 ассистов, сыграв 79 поединков.

Даже если соединить статистику Антони и Санчо, то они проиграют одному Пепе, которого Артета вывел из состава и отправляет в Турцию. Игрок держится за заявку из-за огромной зарплаты. В МЮ тоже есть такие игроки. Когда Магуайру платят в Манчестере 232 тысячи евро в неделю, а в «Вест Хэм» дают значительно меньше, 115 тысяч, то центральный защитник делает всё, чтобы его трансфер сорвался, но сохранил высоченные доходы. Даже Евро-2024 не мотивирует Харри искать частую игровую практику.

Лишь Фернандеш отрабатывает дорогой трансфер

Оставим без оценок трансферы Маунта и Хёйлунда. Эти дорогие новички пришли летом, рано оценивать сделки. Хотя отмечаем, что оба раза переплатили. Маунт в прошлом сезоне не играл на 65 млн евро, а теперь в лазарете. И датский нападающий Хёйлунд в 20 лет не форвард за 75 млн евро. Не все выпускники «Аталанты» здорово играют в других клубах. Вряд ли МЮ нашел своего Холанда.

А без новичков этого лета в десятке самых дорогих оказываются Марсьяль и Фред. Бразилец покинул МЮ , отправился в «Фенербахче». Подписали хавбека за 59 млн евро, отдали за 9.7. Идеальный бизнес, словно директор Вудворд не покидал клуб из Манчестера. За Марсьяля отстегнули 60 млн евро, рассчитывая получить «нового Анри». Но стоимость 27-летнего Антони обрушилась на рынке в четыре раза.

Контракт лишь на год, Марсьяль не спешит уезжать. Аренда в «Севилью» не привела к росту интереса к нападающему. Из внушительной десятки самых дорогих новичков МЮ без учета новобранцев за почти 900 млн евро заиграл в твердой основе и без вопросов только Бруну Фернандеш. У Каземиро бывали неудачи, а стоимость сделки – 71 млн евро, влияет на оценку трансфера тридцатилетнего игрока.

Ценные новички не меняют английскую команду

Рекордным новичком МЮ является Погба, на которого потратили 105 млн евро только за трансфер. Десятки миллионов отдали зарплатой и бонусами. И Поль не стал системным игроком МЮ , хотя разные тренеры пытались реализовать потенциал француза в Манчестере. Если присмотреться, то сейчас у МЮ даже нет нормального капитана. Фернандешу отдали повязку после непонятного защитника Магуайра.

Также отпустили вице-капитана, безвольного голкипера Де Хеа с нередкими грубыми ошибками. Вот только Фернандеш жалобщик и провокатор. У Бруну шикарная статистика, он невероятный мастер. Но по характеру Фернандеша не подарок и не капитан. Бруну не контролирует себя, когда проигрывает. Любит задирать соперников и напарников. Капитан всегда нервничает, если у МЮ совсем не клеится игра.

Спокойствие критически важно в выездных поединках, которые тен Хаг нередко проваливает. Получается, самый удачный дорогой трансфер не привел в команду игрока, к которому нет вопросов. А других лидеров нет. Посмотрите на бывшего капитана Магуайра. Харри саботировал уход из МЮ . Позже высиживать миллионы начнут Антони и Санчо, если рядом с Хёйлундом будут играть на флангах Гарначо и Рэшфорд.

«Юнайтед» совершает заведомо опасные трансферы

Лукаку и Ди Мария благодаря переходам в МЮ входят в мировой топ по сумме стоимости трансферов за карьеру. Но звезды не отработали деньги. Настоящая катастрофа, что из самых дорогих сделок только у двух есть шанс себя хотя немного оправдать. Фернандеш и Каземиро являются игроками мирового класса. Но два человека не сделают клуб чемпионом напряженной АПЛ . А вот Мартинес, Ван-Биссака и Онана могут навредить.

За их переходы тоже щедро заплатили, а в ответ могут получить ошибки в обороне. Самое глупое в новейшей истории великого клуба, что их постоянно предупреждают об опасности рекордных сделок. Клопп, когда за Погба в МЮ отдали 105 млн евро, предупреждал, что открыли портал в ад. Но и до этого «дьяволы» шли на сделки, которые не были продуманными. Подписывая Ди Марию за 75 млн евро, не прощупали почву.

Директора клуба не познакомились с женой футболиста. В результате супруга называла Манчестер «дырой», семья не прижилась в Англии. В момент подписания Марсьяля и Фреда все кричали, что за них переплачивают. Трансфер Лукаку тоже был опасным. В клубе нет стабильного тренера, чтобы работать с такими непростыми игроками, как бельгиец. Санчо следовало отдать Гвардиоле, чтобы с ним мучился.

Антони не стоит 95 млн евро, тен Хаг заставил МЮ выбросить деньги, которые нужны для полезных трансферов. Фантастическая история Магуайра как венец в саге. Игрок в центре насмешек фанатов футбольного мира. Мемов о Харри так много, что люди, которые не смотрят футбол, знают угловатого игрока и видели его ошибки в нарезках на «Tik-Tok». Даже спрашивают близких людей, кто это и почему он популярен в мире.