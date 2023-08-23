В «Спартаке» обдумывают увольнение Абаскаля. Каррера и Черчесов не откажутся от работы

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сегодня, 13:21

Всегда надо иметь запасной тренерский план.

Поражения приведут к смене наставника

Абаскаль работает больше года. Его «Спартак» меняет состав, а не футбольный смысл. Тренер подставлял команду, но против «Зенита» получил шанс на реванш. Вместо серьёзного подхода с установками, понятными футболистам, Абаскаль решил оригинальничать. Семак использовал подарки, а Вендел забил дважды. Вряд ли можно стать чемпионом, если не обыгрываешь «Зенит» в РПЛ на протяжении шести лет.

Критики Абаскаля заметили его ключевую особенность. Эксперименты ради экспериментов. Гильермо понимает, что увольнение ему не навредит. Всегда можно сделать, как Норманн из «Динамо», придумав причину экстренного отъезда. 34-летний Абаскаль найдёт себе работу западнее Москвы. Поэтому использует «Спартак» для безумных экспериментов, чтобы не ставить рискованные опыты в следующей команде.

«Спартак» не стал конкурентом «Зениту» в прошлом сезоне. Но даже вылет от «Акрона» из Кубка не пошатнул позиции Абаскаля. Тренер может проиграть Семаку все матчи, но поскольку нет разницы между вторым и двенадцатыми местами в РПЛ , испанец найдёт причину, чтобы себя оправдать. Этим занялся после поражения 1:3 от «Зенита». Настаивал, что правильно выбрал состав и его идеи работали. Расскажите это «Уралу».

Команда Ганчаренко могла забить «Спартаку» шесть мячей, а «Пари НН» забил четырежды. Упрямство отличает «вундеркиндов» из числа тренеров, вроде Нагельсманна, и Абаскаль не исключение. Но Тухель и компания – тренеры без серьёзного опыта как игроки, проходили этапы тренерского взросления. Абаскаль проскочил учёбу. После неудачи с «Базелем» — не стал чемпионом Швейцарии, оказался в богатом «Спартаке».

Карпину наскучило в Ростове-на-Дону

Есть тренеры, которые могут заменить Абаскаля в «Спартаке». Федун называл Карпина «сбитым лётчиком». Супруга миллиардера Салихова заявила, что единственное, в чём Валерий Георгиевич может обвинять Леонида Арнольдовича – тот не покупал арбитров и соперников. Заявление с намеком, что такая просьба была? Федун и Салихова не фанаты тренера сборной России, при них Карпину закрыли путь в «Спартак».

А у новых менеджеров клуба свои предпочтения. Карпин опровергает контакты с представителями «Спартака» год назад. Но к этому кандидату могут вернуться сейчас. «Красно-белые» не позовут Слуцкого, ведь Леонид Викторович многого наговорил, да и тренировал в прошлом ЦСКА . Слуцкий не в форме, из него плохой спаситель. Работа в «Рубине» завершилась фиаско с вылетом из РПЛ и неудачами в низшей лиге.

А вот Карпин, имея скромные по меркам «Спартака» ресурсы «Ростова», в прошлом сезоне набрал на один пункт меньше, чем Абаскаль. Причём ростовчане банально бросили играть. У них четыре поражения в пяти последних матчах. Футболисты и тренер не понимали ценности второго места, в отличие от Федотова и ЦСКА . Сейчас у Карпина снова проблемы, поскольку ему надоело быть тренером провинциального «Ростова».

Возможно, Карпин жалеет, что не пошёл в «Локомотив», где к нему присматривались. Не исключаем, что вообще хочет уйти на пенсию или взять серьёзную паузу в карьере. Говорил об этом, ведь хоть завтра может с семьёй переехать в Испанию и наслаждаться жизнью. Карпин колоритный кандидат на пост в «Спартаке», но не единственный доступный тренер на горизонте.

Черчесов и Каррера ищут новую работу

Возвращение Карреры будет шагом на сближение «Спартака» и фанатов. Отдел маркетинга клуба работает с ностальгией. Недавно был забавный случай, когда играть верного фаната «красно-белых» позвали актёра, который до этого сыграл болельщика ЦСКА . А видео «Спартак» посвятил новой форме с отсылкой к майкам «Спартака» 25-летней давности, когда обыгрывали «Аякс» в еврокубках.

Тогда в воротах был Филимонов, но до него видели в перчатках клуба Черчесова. У Станислава Саламовича после вылета из Лиги чемпионов с «Ференцварошем» от клуба из Фарерских островов стало больше времени, чтобы изучить клубы РПЛ . В «Рубин» и «Ахмат» Черчесов не рвётся, хотя во второй клуб отпустил помощника Ромащенко, с которым работал в разных командах и в сборной России.

Черчесов будет стучать в двери новых боссов «Спартака». Фанаты вряд ли обрадуются кандидатуре, но тренер мечтает перекрыть горечь от скандалов, когда был наставником москвичей в прошлый раз, и проигрывал киевскому «Динамо» в Лиге чемпионов. Однако Черчесов, хотя подучился общаться с людьми, остаётся колючим и своенравным наставником. Такому тренеру нужны противовесы в клубе.

У «Спартака» нет солидного спортивного директора, чтобы ставить Станислава Саламовича на место. Не нравится идея назначить жёсткого специалиста, который обожает ссориться с игроками. Но Абаскаля уволят, если будет ходить по граблям. А пока предложат запастись терпением. Для «Спартака» плохо, что Каррера оказался средним специалистом, даже в «Бари» не задержался.

Клубы Серии А бывшего игрока «Ювентуса» не зовут. Перейти на уровень стабильного главного тренера Каррера не сумел. Но что если он создан, чтобы побеждать со «Спартаком» — бывают случаи полной совместимости клуба и наставника, невзирая на уровень специалиста, то это тоже вариант. У москвичей хорошая команда, они имели подходы к воротам Кержакова и владели мячом против «Зенита».

Вот только Абаскаль слишком наглый тренер. Испанец всегда играет от себя, но не поставил игру в обороне и в опорной зоне. «Спартак» вечно в атаке и постоянно теряет очки. Лучший результат Абаскаля в РПЛ – четыре победы подряд год назад. Но общая статистика так себе, 23 осечки (поражения плюс ничьи) против 26 побед в «Спартаке». Тренер доверяет молодёжи и порой удачно делает замены.

Но если «Спартак» плохо сыграет с ближайшими соперниками, то после дерби с «Динамо» могут поменять тренера. Не забывайте, что за три с половиной трансферных сезона «Спартак» потратил 77 миллионов евро. Огромные деньги для РПЛ , которые победа Ваноли в Кубке не отыграла. С новыми владельцами, но старым спонсором «красно-белые» много тратят, поэтому давление на Абаскаля растёт.

Испанец получил новичков, в том числе центрального защитника. «Спартак» не потерял Промеса, как «Зенит» Малкома. Но где стабильность и длительные серии побед? Атаковать без оглядки и с кошмарными результатами в защите «Спартак» умеет и без Абаскаля.