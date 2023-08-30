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ЦСКА в серии пенальти обыграл «Сочи» в матче Кубка России

вчера, 19:25
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

В матче 3-го тура Кубка России «Сочи» и ЦСКА выявили победителя в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, в послематчевых одиннадцатиметровых точнее оказались «армейцы» — 5:4.

После трех туров у ЦСКА 5 очков (2-е место), у «Сочи» — 4 (3-е место).

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Все комментарии
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск
сегодня в 07:01
Было видно , что основа ЦСКА не особо напрягалась в этом матче ( точно так - же и Зенит с Балтикой ) , и те и другие силы берегли к воскресенью , новички пытались адаптироваться , молодежь билась , Кисляк вообще герой , на ровне с Игорем. Ну и поляна - огород на даче и то ровнее. Не самый плохой результат и не самый плохой матч. Ждём воскресенья. И победы.
Capral
Capral ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 00:43
Вам скоро предстоит игра с Зенитом, вот и посмотрим...
Red blu
Red blu ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:49
Как говорится игра забудется , а счёт на табло останется. ЦСКА в других матчах играл лучше но фартило сопернику и ЦСКА терял очки. Сегодня ЦСКА набрал очки. А требовать красивой игры на картофельном поле и в полурезервном составе без 5 основных игроков нет смысла.
Capral
Capral ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 22:43
Поле, конечно очень важная вещь, но искать причины невнятной игры, только в плохом поле- не стоит...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:33
ЦСКА в серии пенальти обыграл «Сочи» в матче Кубка России .
Ох, не легка эта работа.
Из болота, тянуть бегемота !)
Игорь Акинфеев .
KTS84
KTS84
вчера в 22:17
Федотову со школьниками играть
Red blu
Red blu ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:10
Так это родное картофельное поле Сочи, они к нему уже давно адаптировались, в отличии от ЦСКА.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:04, ред.
Володя, я понимаю все ваши проблемы, поэтому и сочувствую вам, и желаю от всей души, решить их, как можно скорей!!!
my8a7hbgu4q5
my8a7hbgu4q5
вчера в 21:57
Оба вратаря понравились,но у Игорька опыт, он лучший
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:55
Виктор, мы прекрасно понимаем, что у нас далеко не всё в порядке даже тогда, когда команда выходит на поле в оптимальном составе. Но обсуждать то, что у не пойми какого состава нет игры считаю пустой тратой времени.
Так вы и купили Карраскаля для того чтобы он и забивал тоже. И если он забьёт нам, так это, как говорят, футбол. Ну не сработались игрок и тренер. Разве так не бывает? Бывает и довольно часто. Расстались и что мне понравилось так это то, что никто не поливает помоями другого.
Capral
Capral ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 21:47
Согласен, поле- безобразное, но Сочи, играл на этом же поле, и смотрелся, гораздо интереснее, чем ЦСКА...
Red blu
Red blu ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:44
Команды играли на полностью убитом картофельном поле о какой хорошей игре вообще можно заикаться.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:43
Привет, Володя!
Володя, Анатолий знает, как у меня за вас болит душа, поэтому и высказываю мнение. Но- это не троллинг, не издевка, а только желание помочь и разобраться в ваших проблемах. Извини, если что не так.

Для меня, все команды вышедшие из советского футбола- посвоему СВЯТЫ!!!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:39
Виктор, добрый вечер! А что можно было ожидать от команды, которая даже на тренировках в таком составе НЕ играет. Какая то сборная солянка. И я полностью согласен с тем, что ответил тебе Анатолий. Поэтому повторятся не буду.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:33
По поводу Зенита, мое мнение однозначное: Семак- самый примитивный тренер и самый обычный. Но надо отдать ему должное в том, что игру Зениту, он поставил академичную- этого не отнять, как бы и кто к нему не относился. Да, там самый сильный состав, но игру ставит тренер.

По поводу Карраскаля, я не в плане обиды, но только, как урок вашему Федотову- такими игроками не разбрасыватся, и не продают, в стан, возможного конкурента. Толя, обидеть не хотел- извини, Дорогой!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:26
А вот последний пассаж про Караскаля, мне кажется, как это помягче, неуместным. А при чем здесь он? Я говорю о том,что игры поставленной, когда нет 4-5 из основы нет ни у кого, а не только у Федотова. А имея такой состав и бюджет как у Зенита, даже Личка поставил бы там игру
Capral
Capral ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 21:12
На Ваш вопрос- я ответил выше. Читайте, и Вам всё станет ясно, и понятно.
blitz
blitz
вчера в 21:10
ЦСКА с победой
Акинфеева с очередным сухарем
и победной серией пенальти в его исполнении.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:03
Насчет вчерашней игры ДИНАМО, дело не только и не столько в составе ДИНАМО, сколько в бездарной тактике Лички, и как обычно в запоздалых заменах. Если тренер ставит в старте такую дырявую ЦЗ в лице Фернандеса и Кутицкого, значит он должен понимать, что играть, он должен очень осторожно, особенно против Спартака, которому нужен простор для его контратак. Но Личка поступил в точности наооборот, он погнал команду вперед, с шашками наголо и получил на контрах Спартака 4 гола!!! Кроме того, он как обычно проворонил замены. Уже после второго гола стало ясно, что нужны замены, но он ждал, пока счет стал 0:4, и только после этого выпустил Нгамальо, после выхода котoрого игра приобрела другой смысл, но было уже поздно...

Что касаемо Зенита, то если эта команда разыграется- она своё возьмет! Поэтому не надо на Зенит кивать- там всё в порядке.

А вот у ЦСКА, далеко не всё нормально и уже не в первой игре. А делать вид, что сегодня играли новички и поэтому не было игры- нелогично, поскольку в дpугих матчах играла основа, а игры не было, как таковой. Сначала разбазарили ведущих игроков, а потом делаете вид, что всё в порядке, итак прокатит. Я уважаю ваше положение с травмированными, но я вижу и другое: Фeдотов не меняет игру в зависимости от ситуации, а ситуация в плане построения игры- у ЦСКА плачевная...

И благодарите Всевышнего, если ваш, бывший Карраскаль не забьёт вам, уже играя за ДИНАМО!
Red blu
Red blu ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:57
О чем вообще речь. У ЦСКА смешанный состав, не играли 5 человек основы. Федотов дал отдохнуть всей основной обойме игроков.
ABir
ABir
вчера в 20:57
Почти , как Факел-Оренбург, только без голов в основное время
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:38
Как же умер этот футбол
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:30
Игорь просто Красава!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:29
Возможно игры у ЦСКА и нет, я про этот конкретно матч. Не играли 5 человек основы. Сейчас смотрю Зенит, который с Балтикой играет тоже без 5 человек основы. Игры нет от слова совсем. Балтика возит их как новичков. Без игроков основы и у Динамо вчера игры не было. Редко у какой команды есть поставленная игра при смешанном составе. Точнее у нас в РПЛ таких команд нет от слова совсем. А игра у ЦСКА пропала , с этим можно согласиться. Чтобы ее поставить с новичками в защите нужно время. Я так думаю
izrafel
izrafel
вчера в 20:21
Игорь выиграл этот матч.... больше сказать нечего....
112910415
112910415
вчера в 20:10
вратарская победа, скажем так
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:53
Файзуллаев тоже ПОКА ни о чём. Правда он мне своей комплекцией, а не игрой, к сожалению, напоминает Г.Хусаинова.
Red blu
Red blu
вчера в 19:51
Смешанный молодежный состав ЦСКА, дали отдохнуть основе и набрали 2 очка в таблицу кубка России. С победой ЦСКА!
Capral
Capral
вчера в 19:49, ред.
Удивительно, но все болельщики ЦСКА говорят про Акинфеева, про других, и никто, про саму игру ЦСКА. А ведь игра ужасная, точнее сказать- её полное отсутствие. С выходом Чалова, немного свежее заиграли и острее, но в целом- просто мрак. Оправдываться только травмами ведущих игроков конечно удобно, но надо и реально, а главное честно смотреть- игры у армейцев нет. И если совсем откровенно, то Сочи смотрелись объективно лучше, а игра острее и умнее. Да, и к голу, хозяева были ближе, если вспомнить, как защитник ЦСКА вынес мяч из пустых ворот. Акинфеев- конечно величина несоизмеримая, но даже замены в команде- ему нет.... А что делают остальные, а где тренер?

Много вопросов по игре. Как по мне, ЦСКА играет в замшелый, всем понятный футбол...

ЦСКА с победой! Но выводы делать надо- время уходит...
Великолепный
Великолепный
вчера в 19:48
Очередная победа в серии пенальти Игоря Акинфеева!!!
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