ЦСКА в серии пенальти обыграл «Сочи» в матче Кубка России .

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вчера, 19:25

В матче 3-го тура Кубка России «Сочи» и ЦСКА выявили победителя в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, в послематчевых одиннадцатиметровых точнее оказались «армейцы» — 5:4.