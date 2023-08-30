ЦСКА в серии пенальти обыграл «Сочи» в матче Кубка России .

В матче 3-го тура Кубка России «Сочи» и ЦСКА выявили победителя в серии пенальти.
Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, в послематчевых одиннадцатиметровых точнее оказались «армейцы» — 5:4.
После трех туров у ЦСКА 5 очков (2-е место), у «Сочи» — 4 (3-е место).
Много вопросов по игре. Как по мне, ЦСКА играет в замшелый, всем понятный футбол...
ЦСКА с победой! Но выводы делать надо- время уходит...
Много вопросов по игре. Как по мне, ЦСКА играет в замшелый, всем понятный футбол...
ЦСКА с победой! Но выводы делать надо- время уходит...
Что касаемо Зенита, то если эта команда разыграется- она своё возьмет! Поэтому не надо на Зенит кивать- там всё в порядке.
А вот у ЦСКА, далеко не всё нормально и уже не в первой игре. А делать вид, что сегодня играли новички и поэтому не было игры- нелогично, поскольку в дpугих матчах играла основа, а игры не было, как таковой. Сначала разбазарили ведущих игроков, а потом делаете вид, что всё в порядке, итак прокатит. Я уважаю ваше положение с травмированными, но я вижу и другое: Фeдотов не меняет игру в зависимости от ситуации, а ситуация в плане построения игры- у ЦСКА плачевная...
И благодарите Всевышнего, если ваш, бывший Карраскаль не забьёт вам, уже играя за ДИНАМО!
Что касаемо Зенита, то если эта команда разыграется- она своё возьмет! Поэтому не надо на Зенит кивать- там всё в порядке.
А вот у ЦСКА, далеко не всё нормально и уже не в первой игре. А делать вид, что сегодня играли новички и поэтому не было игры- нелогично, поскольку в дpугих матчах играла основа, а игры не было, как таковой. Сначала разбазарили ведущих игроков, а потом делаете вид, что всё в порядке, итак прокатит. Я уважаю ваше положение с травмированными, но я вижу и другое: Фeдотов не меняет игру в зависимости от ситуации, а ситуация в плане построения игры- у ЦСКА плачевная...
И благодарите Всевышнего, если ваш, бывший Карраскаль не забьёт вам, уже играя за ДИНАМО!