Дубль Роналду с пенальти помог «Аль-Насру» крупно обыграть «Аль-Шабаб»

«Аль-Наср» одержал победу над командой «Аль-Шабаб» в матче 4-го тура Саудовской Премьер-лиги (4:0).
Форвард хозяев Криштиану Роналду оформил дубль с пенальти, забив на 13-й и 38-й минуте. Ещё два гола в составе победителей провели Садио Мане на 40-й (с передачи Роналду) и Султан Аль-Ганам на 80-й. У гостей на 79-й минуте красную карточку получил Эвер Банега.
«Аль-Наср» поднялся на 6-е место в чемпионате страны, набрав шесть очков. «Аль-Шабаб» находится на 17-й позиции с 2 баллами.
В прошлом сезоне он так не психовал и на арбитров не кидался, выпрашивая пенальти после каждого эпизода. Что изменилось? Предположу, что из-за дикой результативности Месси у Роналду страх потерять лидерство в гонке бомбардиров.
В прошлом сезоне он так не психовал и на арбитров не кидался, выпрашивая пенальти после каждого эпизода. Что изменилось? Предположу, что из-за дикой результативности Месси у Роналду страх потерять лидерство в гонке бомбардиров.
Как там пишут хейтера
Можно ЗМ давать .
Даже Роналду понял , что хет-трик с пенальти будет слишком и отдал третий партнеру 🤣🤣
Хотя , скорее всего в контракте 2 пенальти за матч .
Чтобы губу сильно не раскатывал 🤣🤣
Кто-то в Америке из-за штрафной забивает , а для кого-то подвиг с пенальти
Как там пишут хейтера
Можно ЗМ давать .
Даже Роналду понял , что хет-трик с пенальти будет слишком и отдал третий партнеру 🤣🤣
Хотя , скорее всего в контракте 2 пенальти за матч .
Чтобы губу сильно не раскатывал 🤣🤣
Кто-то в Америке из-за штрафной забивает , а для кого-то подвиг с пенальти