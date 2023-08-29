Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Дубль Роналду с пенальти помог «Аль-Насру» крупно обыграть «Аль-Шабаб»

вчера, 23:06
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)4 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-ШабабМатч завершен

«Аль-Наср» одержал победу над командой «Аль-Шабаб» в матче 4-го тура Саудовской Премьер-лиги (4:0).

Форвард хозяев Криштиану Роналду оформил дубль с пенальти, забив на 13-й и 38-й минуте. Ещё два гола в составе победителей провели Садио Мане на 40-й (с передачи Роналду) и Султан Аль-Ганам на 80-й. У гостей на 79-й минуте красную карточку получил Эвер Банега.

«Аль-Наср» поднялся на 6-е место в чемпионате страны, набрав шесть очков. «Аль-Шабаб» находится на 17-й позиции с 2 баллами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Английской Лиги, уступив по пенальти «Фулхэму»
Сегодня, 00:35
«Пари НН» уступил «Краснодару» в игре Кубка России
Вчера, 21:25
«Спартак» обыграл «Динамо» в Кубке России
Вчера, 21:25
«Оренбург» в добавленное время вырвал победу у «Факела» в Кубке России
Вчера, 19:11
«Рубин» одержал победу над «Уралом» в Кубке России
Вчера, 16:57
«Атлетико» разгромил «Райо Вальекано», забив 7 мячей в матче Ла Лиги
Вчера, 00:28
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:51
Не..., неудивительно.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:50, ред.
"Кто-то в Америке из-за штрафной забивает ..."

)))))
Этот "кто то" - Месси. А остальные в МЛС - простые американские зрители, причём не только на трибунах, но и на поле. Прочувствуй разницу, как говорят.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:33, ред.
"Ахахахха. Всё-таки наплакал на пенальти."

Здесь ветка конкретного матча, поэтому приплетать Месси, ну такое...

А прежде чем "хаха" разводить, посмотрел бы хотя б обзор игры. Рон на поле мощно выглядел, даже несмотря на пенки и весь его привычный театр. Он и бегал и передачи раздавал и принял участие во всех голах команды.

Поэтому твой повод "бить лежачего" выбран, мягко говоря, неудачно.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 10:28
Ну вот, узнаю Рона)) Король пенальти возвращается на свой уровень))
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
сегодня в 09:22
Это уже слишком!
Дима Глухих
Дима Глухих
сегодня в 08:20, ред.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 08:14
    Удивительно...Роналду стрельнул 2 раза с пенальти в Саудовской Аравии, а бабахнуло здесь на соккере)....
    m29h4wvmkf9r
    m29h4wvmkf9r
    сегодня в 07:09
    Пеналду или Геейналду !?
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:23
    картина привычная, картина понятная
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 06:18
    А чего все партнерам не отдал?
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 05:43
    Ну очень лёгкая получилась победа.
    jgs3r2anqycm
    jgs3r2anqycm
    сегодня в 05:35
    Пенальти Криша выручаютпочти в каждом матче
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 04:29
    50 в прямом и переносном смысле этого слова с пенальти в этом матче помог победить аутсайдеров.
    3ton
    3ton
    сегодня в 00:55
    С пенальти - коронный , в пустые - похоронный .
    Как там пишут хейтера
    Можно ЗМ давать .

    Даже Роналду понял , что хет-трик с пенальти будет слишком и отдал третий партнеру 🤣🤣
    Хотя , скорее всего в контракте 2 пенальти за матч .
    Чтобы губу сильно не раскатывал 🤣🤣

    Кто-то в Америке из-за штрафной забивает , а для кого-то подвиг с пенальти
    ЦСКА-06
    ЦСКА-06 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 23:52
      Colchoneros
      Colchoneros
      вчера в 23:43, ред.
      У Рона в контракте прописано два пенальти в каждом матче!
      Шишанутый
      Шишанутый
      вчера в 23:32, ред.
      Молодцы! Вторая разгромная победа подряд. Команда набрала ход а Рон вышел на первое метсо в гонке бомбардиров обогнав Малкома. Мог и третий пенальти забить и делать хет трик но отдал его партнеру показав что команда для него важней личных рекордов. Красава Рон!
      Elliada
      Elliada
      вчера в 23:31
      Ахахахха. Всё-таки наплакал на пенальти. Сколько матчей подряд после каждого эпизода в штрафной Роналду бежал к арбитру и выпрашивал пенальти. Прям вообще по любому поводу. В любом другом чемпионате Роналду получил бы за это желтую или красную, но его купили, чтобы публику развлекать, поэтому в этом матче арбитр уже не колебался и сразу несколько пенальти дал. Кличка Пеналду идет ему как никак. 154 пенальти в карьере. Другие будут вечность догонять.

      В прошлом сезоне он так не психовал и на арбитров не кидался, выпрашивая пенальти после каждого эпизода. Что изменилось? Предположу, что из-за дикой результативности Месси у Роналду страх потерять лидерство в гонке бомбардиров.
      galem72
      galem72
      вчера в 23:14
      Никогда не было и вот опять!
      НЕ ЭГО И СТ
      НЕ ЭГО И СТ
      вчера в 23:11
      Пенали?.. Неплохо.. Хе..
      протон
      протон
      вчера в 23:08, ред.
      Рон молодец отрабатывает по полной контракт. в победе Аль-Насра не сомневался.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       