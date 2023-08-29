Дубль Роналду с пенальти помог «Аль-Насру» крупно обыграть «Аль-Шабаб»

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вчера, 23:06

«Аль-Наср» одержал победу над командой «Аль-Шабаб» в матче 4-го тура Саудовской Премьер-лиги (4:0).

Форвард хозяев оформил дубль с пенальти, забив на 13-й и 38-й минуте. Ещё два гола в составе победителей провели на 40-й (с передачи Роналду) и Султан Аль-Ганам на 80-й. У гостей на 79-й минуте красную карточку получил Эвер Банега.

«Аль-Наср» поднялся на 6-е место в чемпионате страны, набрав шесть очков. «Аль-Шабаб» находится на 17-й позиции с 2 баллами.