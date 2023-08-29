«Спартак» обыграл «Динамо» в Кубке России

«Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (4:1).
На 6-й минуте Александр Соболев открыл счёт. Срджан Бабич на 15-й удвоил преимущество «красно-белых». Соболев на 18-й оформил дубль. Антон Зиньковский на 25-й забил 4-й мяч хозяев. Муми Нгамалё на 65-й забил единственный гол «бело-голубых».
«Спартак» лидирует в группе D с 9 очками. «Динамо» находится на 2-й строчке, имея в активе 4 балла.
А что же ДИНАМО?! ДИНАМО выставило эксперементальный состав. Кутицкий, Гагнидзе- сразу провалили игру. Спартак, первые 20мин., безжалостно терзал оборону ДИНАМО!!! И что интересно, фактически, все 4 гола Спартак забил на контратаках. Уже после первого гола стало ясно, что Кутицкий проваливается, а Фернандес не страхует... Но Личка упорно продолжал гнуть свою линию и только после 4- го гола решил сделать замены, которые, в дальнейшем успокоили игру.
После выхода Нгамалью, игра переместилась на половину поля КБ. В игре ДИНАМО появилась острота и стройность в атаке. Да и соперник уже не так резво бежал вперед. После перерыва, Личка насытил середину поля, выставив Лаксальта и двух новобранцев команды. Не сказать, что мысли в игре ДИНАМО стало больше, но соперника, ДИНАМО прижало к его воротам.
В эти минуты активно и красиво действовали Скопинцев и Нгамальо, который и забил единственный гол ДИНАМО. Концовка игры прошла относительно спокойно и всем стало ясно, кто победитель в игре.
Итак, подведем итог. Поражение- чисто тренерское!!! Состав на игру- провальный. никакой стратегии в игре ДИНАМО нет. По-прежнему играем исключительно за счет отдельных классных игроков. Не вижу тренерской руки. Недавно Личка заявил, цитирую: "Мне все-равно, сколько мы пропустим, главное- больше забить"!
Хочу напомнить ГТ ДИНАМО, что он уже не в Оренбурге, и 1:4, как сегодня- не пройдет!!! Мы- ДИНАМО, а не Оренбург!!! Видимо почаще надо напоминать Личке, где он находится!!! Удивительно, как сегодня не вышел на поле Даса- для полного провала... Больше, ничего об игре ДИНАМО сказать не могу. Это- позор, это- провал!!!
Возвращаясь к Спартаку, хочу отметить их новобранца. Очень понравился парень!!! Думаю, неплохое приобретение!
А что же ДИНАМО?! ДИНАМО выставило эксперементальный состав. Кутицкий, Гагнидзе- сразу провалили игру. Спартак, первые 20мин., безжалостно терзал оборону ДИНАМО!!! И что интересно, фактически, все 4 гола Спартак забил на контратаках. Уже после первого гола стало ясно, что Кутицкий проваливается, а Фернандес не страхует... Но Личка упорно продолжал гнуть свою линию и только после 4- го гола решил сделать замены, которые, в дальнейшем успокоили игру.
После выхода Нгамалью, игра переместилась на половину поля КБ. В игре ДИНАМО появилась острота и стройность в атаке. Да и соперник уже не так резво бежал вперед. После перерыва, Личка насытил середину поля, выставив Лаксальта и двух новобранцев команды. Не сказать, что мысли в игре ДИНАМО стало больше, но соперника, ДИНАМО прижало к его воротам.
В эти минуты активно и красиво действовали Скопинцев и Нгамальо, который и забил единственный гол ДИНАМО. Концовка игры прошла относительно спокойно и всем стало ясно, кто победитель в игре.
Итак, подведем итог. Поражение- чисто тренерское!!! Состав на игру- провальный. никакой стратегии в игре ДИНАМО нет. По-прежнему играем исключительно за счет отдельных классных игроков. Не вижу тренерской руки. Недавно Личка заявил, цитирую: "Мне все-равно, сколько мы пропустим, главное- больше забить"!
Хочу напомнить ГТ ДИНАМО, что он уже не в Оренбурге, и 1:4, как сегодня- не пройдет!!! Мы- ДИНАМО, а не Оренбург!!! Видимо почаще надо напоминать Личке, где он находится!!! Удивительно, как сегодня не вышел на поле Даса- для полного провала... Больше, ничего об игре ДИНАМО сказать не могу. Это- позор, это- провал!!!
Возвращаясь к Спартаку, хочу отметить их новобранца. Очень понравился парень!!! Думаю, неплохое приобретение!
Со стартового свистка организованно дрыхли, а некоторые (вся оборона кроме
Скопинцева плюс Фомин и Гладышев) вдобавок сладенько похрапывали, будто лёжа в деревенской избе зимним вечерком на жарко протопленной печке..
Проснулись тоже как по команде, но уже получив за шиворот три банки, после
чего, вроде бы взбодрившись, словили и четвёртую.
Лишь затем, с учётом пары замен ещё до истечения первого получаса, взялись
хоть как-то поиграть в футбол..
И до начала сезона было примерно понятно, что веселиться будем много.
Вот и веселимся))
Впрочем, лучше так, чем иначе- это поражение нас даже со второго места в группе не сдвинуло, так что ничего фатального в турнирном отношении не произошло.
Но невозможно не заметить, насколько далеко от игрового тонуса пребывает целая группа игроков подосновы, выставленной на этот матч.
"Многое не доработано", как сказал бы товарищ Сатанеев..)
Чавеса и Карраскаля с дебютом, но именно сегодня ждать от обоих некоей феерии вряд ли стоило, мне кажется. Чавес два месяца без игровой практики,
у Карраскаля травма какая-то вроде была, и он только восстановился.
Для первого раза оба смотрелись в целом нормально.
Правда, на 80 мин. Карраскаль мог сходу вылететь с поля с прямой красной.
За такие номера можно и канделябрами огрести, либо от соперников, либо
от собственного ТШ в раздевалке. Охх, чую наплачемся мы с ним..
Ладно, смотрим футбол дальше и надеемся, что таких историй как сегодня,
у Динамо не будет много. Ну а спартачей с победой.
Со стартового свистка организованно дрыхли, а некоторые (вся оборона кроме
Скопинцева плюс Фомин и Гладышев) вдобавок сладенько похрапывали, будто лёжа в деревенской избе зимним вечерком на жарко протопленной печке..
Проснулись тоже как по команде, но уже получив за шиворот три банки, после
чего, вроде бы взбодрившись, словили и четвёртую.
Лишь затем, с учётом пары замен ещё до истечения первого получаса, взялись
хоть как-то поиграть в футбол..
И до начала сезона было примерно понятно, что веселиться будем много.
Вот и веселимся))
Впрочем, лучше так, чем иначе- это поражение нас даже со второго места в группе не сдвинуло, так что ничего фатального в турнирном отношении не произошло.
Но невозможно не заметить, насколько далеко от игрового тонуса пребывает целая группа игроков подосновы, выставленной на этот матч.
"Многое не доработано", как сказал бы товарищ Сатанеев..)
Чавеса и Карраскаля с дебютом, но именно сегодня ждать от обоих некоей феерии вряд ли стоило, мне кажется. Чавес два месяца без игровой практики,
у Карраскаля травма какая-то вроде была, и он только восстановился.
Для первого раза оба смотрелись в целом нормально.
Правда, на 80 мин. Карраскаль мог сходу вылететь с поля с прямой красной.
За такие номера можно и канделябрами огрести, либо от соперников, либо
от собственного ТШ в раздевалке. Охх, чую наплачемся мы с ним..
Ладно, смотрим футбол дальше и надеемся, что таких историй как сегодня,
у Динамо не будет много. Ну а спартачей с победой.