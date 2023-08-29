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«Спартак» обыграл «Динамо» в Кубке России

вчера, 21:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (4:1).

На 6-й минуте Александр Соболев открыл счёт. Срджан Бабич на 15-й удвоил преимущество «красно-белых». Соболев на 18-й оформил дубль. Антон Зиньковский на 25-й забил 4-й мяч хозяев. Муми Нгамалё на 65-й забил единственный гол «бело-голубых».

«Спартак» лидирует в группе D с 9 очками. «Динамо» находится на 2-й строчке, имея в активе 4 балла.

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Все комментарии
Холод
Холод
сегодня в 07:41
Хорошая игра. Спартак с победой.
Сп62
Сп62 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 07:39, ред.
Часто команда играет так, как позволяет соперник. Пример - матч Спартак - Ахмат.
112910415
112910415
сегодня в 06:11
хороший матч Спартака ...
но Динамо просто не играло
9as2ezxnapn6
9as2ezxnapn6
сегодня в 03:17
Так бы теперь и в РПЛ продолжить
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:01
Отлично. Прорвало Спартак, как вулкан, закопавший соперника пеплом. Полезай в кузов магмой Абаскаль в сборную тура).
4-ый гол Зиньковского классика, к чему обязан стремиться Спартак в каждом туре, или с соперниками равными по силе. Динамо Лички, это серьезно, тем ценнее победа.
Всех почитателей Спартака, ее болел, фанатов с победой!
nubom
nubom
сегодня в 00:17
Динамовцы несерьезно подошли к игре. Не более того. Не хотелось бы, чтобы Зенит повторил сегодня эту ошибку...
ABir
ABir
сегодня в 00:09
Всех болельщиков Спартака с красивой убедительной победой, третьей в Кубке, а говорили что для Спартака эта группа будет группой смерти. Один вопрос, почему Спартаку не удаются такие игры в чемпионате.
Capral
Capral ответ Александр Векшин (раскрыть)
вчера в 23:59
Я Вам, так скажу: можно, кому угодно проиграть 1:4, только не Спартаку!!! Это- слишком принципиально. Если Личка этого не понимает, мне его жаль...
Capral
Capral ответ VAGNER LAVE (раскрыть)
вчера в 23:57
Толя, мне он понравился. Физика отличная, неплох в выборе позиции и в отборе. Мне, он напомнил нашего великолепного в прошлом А.Бубнова- очень похожая манера игры. По одной игре ,конечно трудно судить, но посмотрим, как у него пойдёт... Сегодня, понравился.
52tddstwa9fg
52tddstwa9fg
вчера в 22:47
От Динамо ожидал больше, такому Спартаку нельзя так много проигрывать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:45
    Александр Векшин
    Александр Векшин ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:39
    ...как легко и непринужденно гадят имя, некогда всеми известного клуба, вот такими играми, вот такими эксперементальными составами...!!!
    VAGNER LAVE
    VAGNER LAVE ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:33
    Витя, о каком новобранце речь? Бабич ? Мне запомнился лишь огромным ростом и не очень хорошим пасом. Мне лично понравились оба новобранца Динамо. особенно Караскаль. Прекрасная техника , отличный пас и по прежнему полное игнорирование игры в обороне. А может это установки Лички:
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:30
    После неубедительных последних игр Спартака динамовцы решили, что можно соперника закидать шапками. Однако, получив нокдаун в самом начале матча, растерялись и только замены помогли выровнять игру, но было уже поздно. Урок и для Лички, урок и для игроков. Спартаковцы воспользовались своим преимуществом сполна. Игра вселила опять надежды. Надолго ли?
    DVOK68
    DVOK68 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 22:19
    Да.
    Capral
    Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 22:09
    Приветствую Вас, Уважаемый!
    Я Вам так скажу, еще до прихода Лички в ДИНАМО, как только появились разговоры о его приходе, я сразу сказал: "B футболе Лички нет дворянства, его футбол- простой как угол дома". Мне нечего больше добавить. При всем Уважении к Вам и к Вашему Спартаку, и, никаким образом не уменьшая значимость Вашей победы, в первую очередь- игру провалил Личка...

    Ну, а Вас, Владимир -с победой, заслуженной и красивой!!!
    баск
    баск
    вчера в 22:03
    Ну, что тут скажешь)

    Со стартового свистка организованно дрыхли, а некоторые (вся оборона кроме
    Скопинцева плюс Фомин и Гладышев) вдобавок сладенько похрапывали, будто лёжа в деревенской избе зимним вечерком на жарко протопленной печке..

    Проснулись тоже как по команде, но уже получив за шиворот три банки, после
    чего, вроде бы взбодрившись, словили и четвёртую.
    Лишь затем, с учётом пары замен ещё до истечения первого получаса, взялись
    хоть как-то поиграть в футбол..

    И до начала сезона было примерно понятно, что веселиться будем много.
    Вот и веселимся))
    Впрочем, лучше так, чем иначе- это поражение нас даже со второго места в группе не сдвинуло, так что ничего фатального в турнирном отношении не произошло.

    Но невозможно не заметить, насколько далеко от игрового тонуса пребывает целая группа игроков подосновы, выставленной на этот матч.
    "Многое не доработано", как сказал бы товарищ Сатанеев..)

    Чавеса и Карраскаля с дебютом, но именно сегодня ждать от обоих некоей феерии вряд ли стоило, мне кажется. Чавес два месяца без игровой практики,
    у Карраскаля травма какая-то вроде была, и он только восстановился.

    Для первого раза оба смотрелись в целом нормально.
    Правда, на 80 мин. Карраскаль мог сходу вылететь с поля с прямой красной.
    За такие номера можно и канделябрами огрести, либо от соперников, либо
    от собственного ТШ в раздевалке. Охх, чую наплачемся мы с ним..

    Ладно, смотрим футбол дальше и надеемся, что таких историй как сегодня,
    у Динамо не будет много. Ну а спартачей с победой.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:59
    У меня такое впечатление , что Личка и Абаскаль единомышленники-эксперметаторы...а по русски два сапога пара
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:57
    Только собрались рыжего увольнять и на тебе ... отскочил.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 21:55
    Спартак и его болельщиков с Победой !!! ( сдержанная радость, без эйфории).
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 21:54, ред.
    То ли "Спартак" сегодня был так силён, то ли "Динамо" дало слабинУ, то ли и то, и другое вместе, сразу не поймёшь. Настрой у первых был потрясающим, вторые, по всей видимости, такой прыти от соперника не ожидали. Думали, всего лишь Кубок, не чемпионат, можно и в пол-ноги сыграть, ан нет, не прокатило.
    Желаю "Спартаку" играть ТАК и в чемпионате, а "Динамо" взять себя в руки ( ноги ). Всё же показалось, что они сегодня были какие-то потерянные. А чего "потеряли", сами, наверное, не поняли. Фомин подаёт штрафные, крупный план, а в глазах то ли пустота, то ли потерянность...
    Capral
    Capral
    вчера в 21:53
    Сразу хочу поздравить Спартак с победой- заслужили! Сыграли надежно в обороне, ловили грамотно соперника на контратаках и выставили правильный состав. Но это про Спартак.

    А что же ДИНАМО?! ДИНАМО выставило эксперементальный состав. Кутицкий, Гагнидзе- сразу провалили игру. Спартак, первые 20мин., безжалостно терзал оборону ДИНАМО!!! И что интересно, фактически, все 4 гола Спартак забил на контратаках. Уже после первого гола стало ясно, что Кутицкий проваливается, а Фернандес не страхует... Но Личка упорно продолжал гнуть свою линию и только после 4- го гола решил сделать замены, которые, в дальнейшем успокоили игру.

    После выхода Нгамалью, игра переместилась на половину поля КБ. В игре ДИНАМО появилась острота и стройность в атаке. Да и соперник уже не так резво бежал вперед. После перерыва, Личка насытил середину поля, выставив Лаксальта и двух новобранцев команды. Не сказать, что мысли в игре ДИНАМО стало больше, но соперника, ДИНАМО прижало к его воротам.

    В эти минуты активно и красиво действовали Скопинцев и Нгамальо, который и забил единственный гол ДИНАМО. Концовка игры прошла относительно спокойно и всем стало ясно, кто победитель в игре.

    Итак, подведем итог. Поражение- чисто тренерское!!! Состав на игру- провальный. никакой стратегии в игре ДИНАМО нет. По-прежнему играем исключительно за счет отдельных классных игроков. Не вижу тренерской руки. Недавно Личка заявил, цитирую: "Мне все-равно, сколько мы пропустим, главное- больше забить"!

    Хочу напомнить ГТ ДИНАМО, что он уже не в Оренбурге, и 1:4, как сегодня- не пройдет!!! Мы- ДИНАМО, а не Оренбург!!! Видимо почаще надо напоминать Личке, где он находится!!! Удивительно, как сегодня не вышел на поле Даса- для полного провала... Больше, ничего об игре ДИНАМО сказать не могу. Это- позор, это- провал!!!

    Возвращаясь к Спартаку, хочу отметить их новобранца. Очень понравился парень!!! Думаю, неплохое приобретение!
    LOpp
    LOpp
    вчера в 21:50
    До выходных Абаскаль снова не физрук. Ура.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:48
    Конкурс на "самый несильный" клуб столицы в разгаре....
    Только вроде Абаскаль взял вымпел казалось надолго...как нарисовался Личка....с 4-мя пропущенными ....за 19 минут...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:48, ред.
    С заслуженной Победой Спартачей !
    Динамики вообще не о чём, особенно первый тайм провальный . А вот игра Лисаковича мне напомнила парня с соседнего дома , который довольно неплохо играл в футбол и его приглашали поиграть за тот или иной двор . И вот ему было вообще наплевать за кого он играет, он играл сам за себя вне команды. Вот и Лисакович такой же, сам за себя играет, не видит вообще вокруг себя никого из партнёров по команде . Вообщем сам себе режиссёр. Ну как-то так на мой субъективный взгляд. Ну а болельщикам Динамо не отчаиваться, это всего лишь проигрыш в группе. Ну и понравился ваш новичок Чавес , надеюсь раскроется ещё больше и поможет команде . Удачи вам Динамики !
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:43
    Огорчил пропущенный гол. Нгамолё играит один в один против Мартинса и никто последнего не страхует. Школьная ошибка. Недоработка тренера по обороне. У ЦСКА я таких промахов не видел. Вот у них надо учится игре в обороне.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 21:39, ред.
    Вот опяь возвращаюсь к проходному двору.....). А сегодня четыре влетело в калитку это что...))). Я ответ знаю
    george666
    george666 ответ Hypnoz (раскрыть)
    вчера в 21:39
    Этот мясной не должен руководить динамо!!! Личка меня вполне устраивает игаем весело!!!
    Просто пенсионер
    Просто пенсионер
    вчера в 21:36
    Такое впечатление , что Абаскалю важнее выиграть групповой этап в кубке , а на чемп ему плевать.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 21:36, ред.
    С одной из немногих без валидольной Победой нас Спартаковских болельщиков...!!!
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