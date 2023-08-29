«Спартак» обыграл «Динамо» в Кубке России

1693333545

вчера, 21:25

«Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (4:1).

На 6-й минуте Александр Соболев открыл счёт. Срджан Бабич на 15-й удвоил преимущество «красно-белых». Соболев на 18-й оформил дубль. Антон Зиньковский на 25-й забил 4-й мяч хозяев. Муми Нгамалё на 65-й забил единственный гол «бело-голубых».

«Спартак» лидирует в группе D с 9 очками. «Динамо» находится на 2-й строчке, имея в активе 4 балла.