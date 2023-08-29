«Пари НН» уступил «Краснодару» в игре Кубка России

«Пари НН» проиграл «Краснодару» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:1).
Победный мяч на 88-й минуте поединка забил Джон Кордоба.
Нижегородская команда занимает 4-е место в квартете D, имея в активе 2 очка. Южане располагаются на 3-й строчке, у коллектива 3 балла.
Мне иногда кажется, что это тактика Ивича против автобуса - немного дать противнику атаковать, чтобы они вышли из режима перманентной обороны. Слишком сильно видна закономерность, Краснодар неоправданно отдает мяч противнику на 5-10 минут из матча в матч, если противник в автобусе сидит
Мне иногда кажется, что это тактика Ивича против автобуса - немного дать противнику атаковать, чтобы они вышли из режима перманентной обороны. Слишком сильно видна закономерность, Краснодар неоправданно отдает мяч противнику на 5-10 минут из матча в матч, если противник в автобусе сидит