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«Пари НН» уступил «Краснодару» в игре Кубка России

вчера, 21:25
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Пари НН» проиграл «Краснодару» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:1).

Победный мяч на 88-й минуте поединка забил Джон Кордоба.

Нижегородская команда занимает 4-е место в квартете D, имея в активе 2 очка. Южане располагаются на 3-й строчке, у коллектива 3 балла.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:14
Хорошая была игра,Краснодар еле выиграл,все шло к ничьей.
Jocket
Jocket
сегодня в 06:42
Краснодар сильнее, потому и победил.
112910415
112910415
сегодня в 06:21
кубковый матч не показателен, в любом случае
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 01:42
Чего не хватает этому клубу для более хороших результатов и игры?
TheBoLt
TheBoLt ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:25
поправлю. спустя минуту защита НН опять допустила ту же ошибку. Кордоба пробил рядом со штангой
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:00
Обидное поражение, НиНо играли хорошо, особенно во втором тайме подвозили быков...
Сп62
Сп62 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:55
По роликам второго тайма преимущество было на стороне НН. И, если бы не грубейшия ошибка защитника в конце матча, результат был бы другой.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:32
Результат по игре, Краснодар доминировал весь матч. Я помню только одну позиционную атаку НН, которая не продлилась дольше 3 минут. Вратарь НН красава, хорошо отыграл. Нижний провалил первый тайм, а во втором Краснодар начал вяленько, но быстро пришли в себя.

Мне иногда кажется, что это тактика Ивича против автобуса - немного дать противнику атаковать, чтобы они вышли из режима перманентной обороны. Слишком сильно видна закономерность, Краснодар неоправданно отдает мяч противнику на 5-10 минут из матча в матч, если противник в автобусе сидит
Гость
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