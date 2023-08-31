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«Ливерпуль» ведёт переговоры по приобретению полузащитника «Баварии»

вчера, 13:10

Полузащитник «Баварии» и молодёжной сборной Нидерландов Райан Гравенберх может продолжить карьеру в «Ливерпуле». На данный момент идёт переговорный процесс. «Бавария» просит за своего игрока 30 миллионов евро. Приобретение голландца является приоритетной задачей «Ливерпуля». Сам игрок намерен покинуть «Баварию». Главный тренер «красных» Юрген Клопп общался с Гравенберхом по поводу его роли в команде.

В прошедшем сезоне 21-летний полузащитник провёл 33 матча во всех турнирах, забил мяч, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. Его контракт с «Баварией» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Гравенберха в 30 миллионов евро.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:21
Спасибо, я совсем не в курсе, что пел Боярский.
Capral
Capral ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 18:04
У Боярского песня была "Всё пройдёт". Он её пел. Вот, я её и вспомнил.
lobsterdam
lobsterdam ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:52
А что, Боярский стал композитором?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 16:33
Что ему помешает это сделать?
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 15:30
Критика нужна всегда- иначе не будет творческого роста. Но и требовать заоблачного прогресса за полгода его работы в Баварии- тоже не стоит. К тому же, не всё так безоблачно в руководстве... Но, я надеюсь на безусловный талант Тухеля, а значит- верю в его Успех!!! Всё получиться, только верить надо, как в песне М.Боярского!!!
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:10
Тухлого самого надо критиковать
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:40
Вот, только вчера, появилось сообщение в немецкой прессе, и, само интервью Т.Тухеля, где, его критикуют за невнятную игру его полузащиты. Стоит отметить, что на вопросы журналистов, ГТ Баварии отвечал, несколько нервозно, что не осталось незамеченным...
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:25
Если он в Бундеслиге не заиграл, врядли заиграет в Апл
Гость
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