«Ливерпуль» ведёт переговоры по приобретению полузащитника «Баварии»

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вчера, 13:10

Полузащитник «Баварии» и молодёжной сборной Нидерландов может продолжить карьеру в «Ливерпуле». На данный момент идёт переговорный процесс. «Бавария» просит за своего игрока 30 миллионов евро. Приобретение голландца является приоритетной задачей «Ливерпуля». Сам игрок намерен покинуть «Баварию». Главный тренер «красных» Юрген Клопп общался с Гравенберхом по поводу его роли в команде.

В прошедшем сезоне 21-летний полузащитник провёл 33 матча во всех турнирах, забил мяч, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. Его контракт с «Баварией» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Гравенберха в 30 миллионов евро.