«Вест Хэм» интересуется полузащитником «Ювентуса»

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вчера, 13:26

«Вест Хэм» вступил в переговоры с «Ювентусом» по приобретению полузащитника «старой синьоры» и сборной Сербии . Клуб из Лондона рассматривает аренду игрока с возможностью выкупа. «Ювентус» оценивает Костича в 20-25 миллионов фунтов. Отмечается, что «Вест Хэм» пытался приобрести серба когда он ещё играл за «Айнтрахт».

В прошедшем сезоне, выступая за клуб из Франкфурта и «Ювентус», Костич провёл 56 матчей, забил 3 мяча и отдал 12 голевых передач. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего серба в 22 миллиона евро.