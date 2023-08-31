Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыОтбор ЧЕ-2024

Объявлен состав сборной Англии на сентябрьские матчи

вчера, 16:45

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал список игроков, которые будут вызваны на матчи со сборными Украины (9 сентября) и Шотландии (12 сентября).

Вратари

Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники

Бенжамин Чилуэлл («Челси»), Леви Колуилл («Челси»), Льюис Данк («Брайтон энд Хоув Альбион»), Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

Полузащитники

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Делан Райс («Арсенал»).

Нападающие

Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Эдвард Нкетиа («Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноРоналду вызван в сборную Португалии на матчи отбора к Евро-2024
Сегодня, 13:55
Севикян в октябре может дебютировать за сборную Армении
Сегодня, 12:54
ОфициальноЧетыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Колумбии
Сегодня, 11:34 Фото
ОфициальноМесси вызван в сборную Аргентины на первые матчи отбора к ЧМ-2026
Сегодня, 10:37 Фото
Севикян отказался играть за сборную России
Вчера, 22:42
ОфициальноОбъявлен состав сборной Франции на сентябрьские отборочные матчи
Вчера, 16:03
Сортировать
Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 18:57
В отборе у Англии проблем не бывает. Проблемы в решающих стадиях. Полуфинал и финал турниров. Так что эти 2 игры выиграют без проблем.
DXTK
DXTK
вчера в 17:56, ред.
Можно даже не смотреть весь список игроков,........но думаю там и так будут фамилии Пикфорд и Магвайер. при чем они будут железнобетоно в основе, Саутгейт не меняется.

под большим вопросом у меня выбор Хендерсона который уже не играет в европе, обычно пенсионеров не вызывают. по этому Пикфорд Магвайер и Хендерсон ? вопрос что они делают в сборной? по этому сборную отбор на евро они пройдут но провалятся там

PS Почему Поупа вратаря Ньюкасла не берут у него травма? зато взяли вратаря КП, этот днищенский выбор сделан, чтобы оправдать выбор Пикфорда под первым номером.......это как у нас в России было Акинфеев номер один, а больше никого и нет......)))))
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
вчера в 17:35
Вообщем то состав по именам нормальный.
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:32
Пишут, что меньше, чем за день все согласовали.
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:31
неожиданно конечно. и переход в челси. и сумма трансфера....
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:28
Тогда хорошо, что его в сборную не вызвали xD
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:26
Поздно... Трансфер оформлен за 45 млн фунтов. Я в а69е
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:18
Сам в шоке. Ну сегодня посмотрим, может просто вкинули утку...
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:17
Ошарашил ты меня этой новостью. надеюсь это не правда)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:15
Неплохой состав собрали,посмотрим в играх.
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:13
атакующих игроков хватает, поэтому нет Палмера, для меня ожидаемо. а вот вызов Филлипса интересен))
Кстати, Палмер вроде в Челси переходит....
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:05
Филлипса вызвали, а Палмера нет... Ммм, справедливо (нет)
протон
протон ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 16:45, ред.
Вы не совсем правильно меня поняли. Я конечно не против что бы было равенство. Я конечно не фиксировал поминутно. я не спал почти всю ночь, работая и на сайт захаживая. Я ведь и озвучил после 12 ночи до 5: 30. Ставку я сделал первую 05: 25. Еще оставались пару ставок до 5: 30, но я не успел, они были закрыты. В общем, я только рад, что бы для всех было хорошо. Я вас поддержать хотел. Люди после 12 в ночь по МСК почти все спят, не говоря о том как обстояли дела на других широтах. Было бы хорошо, если расширили количество игр на ставках, что бы баллы могли сжечь по максимуму. В моем случае 10 000 на воздух - это большое количество, верно? Знай такой исход я бы их бросил ранее что бы попасть в гр. Яшина. А намерение было победить в гр. Заболотного.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 