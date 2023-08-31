Объявлен состав сборной Англии на сентябрьские матчи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал список игроков, которые будут вызваны на матчи со сборными Украины (9 сентября) и Шотландии (12 сентября).
Вратари
Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).
Защитники
Бенжамин Чилуэлл («Челси»), Леви Колуилл («Челси»), Льюис Данк («Брайтон энд Хоув Альбион»), Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»).
Полузащитники
Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Делан Райс («Арсенал»).
Нападающие
Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Эдвард Нкетиа («Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).
под большим вопросом у меня выбор Хендерсона который уже не играет в европе, обычно пенсионеров не вызывают. по этому Пикфорд Магвайер и Хендерсон ? вопрос что они делают в сборной? по этому сборную отбор на евро они пройдут но провалятся там
PS Почему Поупа вратаря Ньюкасла не берут у него травма? зато взяли вратаря КП, этот днищенский выбор сделан, чтобы оправдать выбор Пикфорда под первым номером.......это как у нас в России было Акинфеев номер один, а больше никого и нет......)))))
под большим вопросом у меня выбор Хендерсона который уже не играет в европе, обычно пенсионеров не вызывают. по этому Пикфорд Магвайер и Хендерсон ? вопрос что они делают в сборной? по этому сборную отбор на евро они пройдут но провалятся там
PS Почему Поупа вратаря Ньюкасла не берут у него травма? зато взяли вратаря КП, этот днищенский выбор сделан, чтобы оправдать выбор Пикфорда под первым номером.......это как у нас в России было Акинфеев номер один, а больше никого и нет......)))))