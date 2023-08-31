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Объявлен состав сборной Франции на сентябрьские отборочные матчи

вчера, 16:03

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал список игроков, которые будут вызваны на отборочные матчи чемпионата Европы 2024 с Ирландией (7 сентября) и Германией (12 сентября).

Вратари

Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»), Альфонс Ареоля («Вест Хэм»).

Защитники

Тео Эрнандес («Милан»), Люка Эрнандес (ПСЖ), Дайотчанкуль Упамекано («Бавария»), Ибрахима Конате («Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Аксель Дисаси («Чедси»).

Полузащитники

Орельен Тчуамени («Реал»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Юссуф Фофана («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Бубакар Камара («Астон Вилла»).

Нападающие

Кингсли Коман («Бавария»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Оливье Жиру («Милан»), Усман Дембеле (ПСЖ), Маркус Тюрам («Интер»),

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Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 18:58
В сборной Франции нет французов
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 17:47
Эрнандесы,Гризман,Рабьо,Павар,Жиру-6 игроков европейского происхождения но и то среди них только два француза))
adekvat
adekvat
вчера в 16:52
Слабаки всего 23 человека у нас и то больше кандидатов.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:13, ред.
А наш состав всё равно лучше ( по крайней мере -по количеству.)))
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