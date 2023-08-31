Широков сменил Кононова на посту тренера «Сатурна»

Олег Кононов покинул пост главного тренера раменского клуба «Леон Сатурн».
Специалист написал заявление об уходе по собственному желанию без объяснения причин. Исполняющим обязанности главного тренера назначен директор клуба Роман Широков.
После 6 туров «Сатурн» лидирует в своей группе второго дивизиона чемпионата России.
В СССР был такой фильм. Рома сейчас исполнит это с ФК.)))
В СССР был такой фильм. Рома сейчас исполнит это с ФК.)))
Вы абсолютно правы- у каждого человека свой уровень. А вот деньги, часто ломают человеку жизнь...
Вы абсолютно правы- у каждого человека свой уровень. А вот деньги, часто ломают человеку жизнь...
поманили куда-то тренера !
поманили куда-то тренера !
Я думал, что его отлучили от футбола.
Я думал, что его отлучили от футбола.