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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 3 2023/2024

Широков сменил Кононова на посту тренера «Сатурна»

вчера, 21:52

Олег Кононов покинул пост главного тренера раменского клуба «Леон Сатурн».

Специалист написал заявление об уходе по собственному желанию без объяснения причин. Исполняющим обязанности главного тренера назначен директор клуба Роман Широков.

После 6 туров «Сатурн» лидирует в своей группе второго дивизиона чемпионата России.

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 10:46
В этой новости, конкретно Кононову, даже не знаю что не приятнее. Что его уволили, или что его сменил Широков...
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:29
у Широкова наверняка отложилось кое что когда он тренировался под началом Адвоката Спаллетти может и он чего нибудь добьётся по крайней мере у нас в стране
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 09:44, ред.
,,Сатурн почти не виден.»….
В СССР был такой фильм. Рома сейчас исполнит это с ФК.)))
ABir
ABir
сегодня в 09:05
А когда-то Сатурн был крепким середняком высшего футбольного дивизиона России и регулярно огорчал лидеров
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 08:31
Добрый день!
Вы абсолютно правы- у каждого человека свой уровень. А вот деньги, часто ломают человеку жизнь...
Olegator95
Olegator95
сегодня в 08:21
В Саудовскую Аравию
Сп62
Сп62
сегодня в 07:49
Ждём прогресса Сатурна под руковдством нового педагога.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 06:52
Это неприкрытое давление на судей
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:31
Доброе утро или день уже . У Кононова все клеилось и все шло хорошо в Тульском Арсенале . Вот и работал бы там. У него кстати там и Мирзов с Бакаем хорошо смотрелись , да и Джорджович на высоте был. Команда играла. Но наше человеческое...деньги и как можно больше сгубили его
112910415
112910415
сегодня в 04:40
плохая новость для Сатурна ...
поманили куда-то тренера !
8h2s53whp2ct
8h2s53whp2ct
сегодня в 03:57
А мог бы дома сидеть ёпта!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:34
Мощная спартаковская рокировка.
протон
протон
сегодня в 02:07
Главное, Широкова у бровки поля к судьям не подпускать).
Doping87
Doping87
сегодня в 00:54
Что за чудо тренер Кононов? Из каждой помойки выгоняют.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:22
Это тот, который бьет судей?
Я думал, что его отлучили от футбола.
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 23:22
этого неадеквата нельзя допускать до тренерства.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:52
Человек, дважды за последние годы избивший судей, становится тренером. Отличная федерация!)
Capral
Capral
вчера в 22:21
Жаль Кононова. Очень талантливый тренер и в высшей степени культурный, образованный человек. Но вот, как-то не клеится у него...
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 22:15
Сбылась юношеская мечта, в колхоз поехал.
Futurista
Futurista
вчера в 21:55
Рома снял пиджак...судьям повнимательнее теперь)....
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