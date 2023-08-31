Широков сменил Кононова на посту тренера «Сатурна»

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вчера, 21:52

покинул пост главного тренера раменского клуба «Леон Сатурн».

Специалист написал заявление об уходе по собственному желанию без объяснения причин. Исполняющим обязанности главного тренера назначен директор клуба .

После 6 туров «Сатурн» лидирует в своей группе второго дивизиона чемпионата России.