Берлинский «Унион» подписал Леонардо Бонуччи

Защитник Леонардо Бонуччи перешёл из «Ювентуса» в «Унион» Берлин. Об этом сообщила пресс-служба клуба Бундеслиги.
Итальянец выступал за туринцев с 2010 по 2017, а также с 2018 по 2023 год.
Защитник Леонардо Бонуччи перешёл из «Ювентуса» в «Унион» Берлин. Об этом сообщила пресс-служба клуба Бундеслиги.
Итальянец выступал за туринцев с 2010 по 2017, а также с 2018 по 2023 год.
Теперь можно и в Бундеслиги попылить , есть ещё порох ! Удачи тебе Леонардо !
Теперь можно и в Бундеслиги попылить , есть ещё порох ! Удачи тебе Леонардо !