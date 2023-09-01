Берлинский «Унион» подписал Леонардо Бонуччи

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вчера, 12:34

Защитник перешёл из «Ювентуса» в «Унион» Берлин. Об этом сообщила пресс-служба клуба Бундеслиги.

Итальянец выступал за туринцев с 2010 по 2017, а также с 2018 по 2023 год.