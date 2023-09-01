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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыГермания. Бундеслига 2023/2024

Берлинский «Унион» подписал Леонардо Бонуччи

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протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 21:46
не понимаю зачем в такой отлаженный защитный механизм брать столь титулованного игрока на спаде. к тому же не разговаривающего на немецком и скорее всего с немалой личкой. Униону не надо отходить от своей концепции, звездные ветераны разрушат командный механизм
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:11
Неплохой трансфер, старый конь может пригодится, как игрок ротации. Игру точно не испортит.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 13:43
Нет, его выперли оттуда.
3ton
3ton
вчера в 13:19
Причина ухода из Ювентуса - ЛЧ
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:38
Бонуччи, это целая эпоха Ювентуса.
Теперь можно и в Бундеслиги попылить , есть ещё порох ! Удачи тебе Леонардо !
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:35
Унион шас на вершине
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