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Прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Конференций

вчера, 16:13

Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Конференций.

Группа А: «Лилль», «Слован Братислава», «Олимпия Любляна», «КИ Клаксвик».

Группа B: «Гент», «Маккаби» Тель-Авив, «Заря» Луганск, «Брейдаблик».

Группа C: «Динамо» Загреб, «Виктория» Пльзень, «Астана», «Балкани».

Группа D: «Брюгге», «Будё-Глимт», «Бешикташ», «Лугано».

Группа E: «АЗ Алкмар», «Астон Вилла», «Легия», «Зриньски».

Группа F: «Ференцварош», «Фиорентина», «Генк», «Чукарички».

Группа G: «Айнтрахт» Франкфурт, ПАОК, ХИК, «Абердин».

Группа H: «Фенербахче», «Лудогорец», «Спартак Трнава», «Нордшелланд».

Матчи групповой стадии турнира пройдут с 21 сентября по 14 декабря. Финал состоится 29 мая 2024 года в Афинах.

Действующим победителем ЛК является «Вест Хэм».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:22
За Брейдаблик и Клаксвик! Клаксвик вполне может обойти Слован и Олимпию, ну а Лилль как подарок, такую команду привести на Фареры - очень даже не дурно. Брейдаблик даст бой Заре и Маккаби. Вот оно развитие местной инфраструктуры на Севере. Говорят бесполезно и т.д, а на деле играют уже лучше, чем половина стран УЕФА.
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:29, ред.
Половину клубов хотел бы видеть в Лиге Европы, чем в третьесортном турнире.

Лилль, Динамо Загреб, Виктория Пльзень, Брюгге, Бешикташ, АЗ, Астон Вилла, Фиорентина, Айнтрахт, Фенербахче украсили бы ЛЕ лучше, чем Бачка-Топала, Арис, Ракув, Маккаби Хайфа и Хэккен
galem72
galem72 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:16
Сборище ноунеймов, которые никогда ничего не добьются. Дворовой турнир. 10% из списка - кто-то, где-то, как-то себя показал на рандоме, а остальные - мышиная возня для видимости соревновательности. Для УЕФА - очередные халявные бабки, для зрителя - вырвеглазное зрелище, ничем не отличающееся от скрепной медиалиги.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 20:08
В чём именно Вы видите проблему?
galem72
galem72
вчера в 20:08
Вылетевших из группы этого чудо-турнира можно смело ставить оппонентами командам нашей скрепной медиалиги. Не турнир, а п**ец какой-то, кружок по интерасам.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:45
Наших нет, не особо интересно.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ bzhpgcm7v79p (раскрыть)
вчера в 17:00
Я вот вижу решения проблем сколько должно быть матчей в финальный день так: Я в предпоследний день оповещаю администрацию сколько у меня очков и время когда я проснусь, они сверяются и исходя из этого выходит количество матчей и время когда я могу сделать ставку. Причём все должны ждать когда я скажу можно запускать линию, а то вдруг я просплю.

А если серьёзно, то и у меня много раз впустую сгорало много очков, но я никогда не жаловался на это, так как я лично не считаю себя обиженным, просто так сошлось.

На соккере же повелось, что некоторые привыкли, что бы конкурс подстраивался именно под них.
Я считаю есть установленные часы когда в линии могут появится матчи в это время они и появляются, если появились матчи вне установленного правилами, то тогда и надо предъявлять, а не пытаться под себя всё подстроить.
Хочешь выиграть во что бы то ни стало, то запасайся кофе, энергетиками, спичками (в глаза) и т.д и т.п. Но только не надо жаловаться на судьбу и несправедливость во вселенной.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:51
Следующий этап будет уже интереснее.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:45
Очень хочется в финале видеть пару Брейдаблик-Чукарички.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 16:41
До 1/4 финала смотреть нечего!
UKRA1NE
UKRA1NE
вчера в 16:27, ред.
Для Зари проходная группа досталась. Брейдаблик явно ниже классом, Маккаби равный соперник, а Гент чуть посильнее, но и он не является непобедимым. Вполне можно из этой группы выходить в плей-офф. Удачи Заре!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:25
Пока неинетерсно
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