Прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Конференций

Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Конференций.
Группа А: «Лилль», «Слован Братислава», «Олимпия Любляна», «КИ Клаксвик».
Группа B: «Гент», «Маккаби» Тель-Авив, «Заря» Луганск, «Брейдаблик».
Группа C: «Динамо» Загреб, «Виктория» Пльзень, «Астана», «Балкани».
Группа D: «Брюгге», «Будё-Глимт», «Бешикташ», «Лугано».
Группа E: «АЗ Алкмар», «Астон Вилла», «Легия», «Зриньски».
Группа F: «Ференцварош», «Фиорентина», «Генк», «Чукарички».
Группа G: «Айнтрахт» Франкфурт, ПАОК, ХИК, «Абердин».
Группа H: «Фенербахче», «Лудогорец», «Спартак Трнава», «Нордшелланд».
Матчи групповой стадии турнира пройдут с 21 сентября по 14 декабря. Финал состоится 29 мая 2024 года в Афинах.
Действующим победителем ЛК является «Вест Хэм».