Марио Фернандес отпраздновал гол «Зенита» в ворота ЦСКА

ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче 7-го тура РПЛ (1:1).
Защитник петербуржцев Марио Фернандес, который с 2012 по 2022 год выступал за «армейцев», покинул поле на 82-й минуте, его заменил Андрей Мостовой. Фернандес быстро выбежал на поле со скамейки запасных, чтобы отпраздновать гол, забитый Дугласом Сантосом на 88-й минуте. Зрители на «ВЭБ-Арене» освистали бывшего футболиста своей команды.
Гол можно было отпраздновать сидя на скамейке а не так как сделал он. Стыдно что я болел за него 10 лет плюс последние 2 года
Гол можно было отпраздновать сидя на скамейке а не так как сделал он. Стыдно что я болел за него 10 лет плюс последние 2 года