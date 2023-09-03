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Марио Фернандес отпраздновал гол «Зенита» в ворота ЦСКА

вчера, 20:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче 7-го тура РПЛ (1:1).

Защитник петербуржцев Марио Фернандес, который с 2012 по 2022 год выступал за «армейцев», покинул поле на 82-й минуте, его заменил Андрей Мостовой. Фернандес быстро выбежал на поле со скамейки запасных, чтобы отпраздновать гол, забитый Дугласом Сантосом на 88-й минуте. Зрители на «ВЭБ-Арене» освистали бывшего футболиста своей команды.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ ЦСКА-06 (раскрыть)
сегодня в 05:21
А почему Марио должен уважать ЦСКА?
У ЦСКА был приоритет в подписании Марио, но в клубе зажали деньги и когда он стал полностью свободен от этических обязательств, документально он был свободен давно, он и заключил контракт с Зенитом.
Во первых очень некрасиво повело себя руководство ЦСКА подставив Марио перед фанатами. Они даже после заключения контракта с Зенитом думали, что Марио принадлежит ЦСКА. Даже здесь на сайте это доказывали и требовали наказать его и дисквалифицировать.
А после всего, что было сказано в сторону Марио и того, что вытворяли во время матча, особенно мерзко выглядело как ему мальчики падаваны не хотели мяч давать, что вы хотели какого отношения Марио?
Думаю Марио не стыдно за своё поведение, да они были на эмоциях, но как по мне правильных эмоциях.
В данной ситуации, если конечно разобраться и смотреть нейтрально со стороны, то ЦСКА выглядит мягко сказать некрасиво. Это прежде руководство и фанаты, а так же обслуживающий персонал.
Руководству ЦСКА надо набраться смелости и извиниться перед Марио, за то, что подставили его перед фанатами.
Хотя о чём это я нет у них...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:06
Скорее всего Марио по другому реагировал бы на забитый матч если бы его не провоцировали всю игру.
Фанаты на протяжении всего матча скандировали пакости в его сторону, при касании мяча трибуны начинали шумовую психологическую атаку, мальчики для подавания мяча не хотели давать ему мяч.
В итоге Марио отреагировал согласно тому как к нему относились трибуны.
Как говориться за что боролись, на то и напоролись.
Struhan
Struhan
сегодня в 03:38
настоящий профессионал. Выполнил работу качественно.
Nety
Nety ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 02:43
Талейран бы оценил)
viv
viv
сегодня в 00:45, ред.
По свински поступил Фернандес, правильно решили в ЦСКА убрать граффити с его изображением на ВЭБ арене.
valt134
valt134
сегодня в 00:37
Я, честно говоря, предполагал, что Марио даже не выйдет на игру против своего бывшего клуба по причине долгих лет проведенных в нем и к уважению к клубу и болельщикам. Где там… Он еще и радовался слишком бурно. Предательство у него в крови. Никакого понятия Совести и Чести.
Agamaga...........
Agamaga...........
сегодня в 00:23
Вот это новость...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:59
Очень быстро переобулся Марио Фернандес. Это очень недостойно, по отношению к болельщикам ЦСКА.
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:49
Ну как минимум нужно уважать свой бывший клуб который дал тебе многое. Если пошел туда где больше денег и где больше титулов то так и скажи а не обвинять бывший клуб в том что он не выкупил своего же игрока.

Гол можно было отпраздновать сидя на скамейке а не так как сделал он. Стыдно что я болел за него 10 лет плюс последние 2 года
Хиромант
Хиромант ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:24
    SU_R_
    SU_R_ ответ ABir (раскрыть)
    вчера в 23:14
    Как говориться: - "не я такой, жизнь такой", тогда уж получается всю систему легионерскую нужно освистывать.
    pomor45
    pomor45 ответ ЦСКА-06 (раскрыть)
    вчера в 22:56
    Благородство не предполагает благодарности за него. Поступок, требующий пожизненной благодарности за него - это не проявление благородства, это попытка закабалить.
    goodmonter
    goodmonter
    вчера в 22:45
    Так забил гол его соплеменник. Странно, что вместе танцевать не начали, и на этом спасибо.
    pomor45
    pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 22:44
    Не всю же жизнь ему быть заложником однажды совершённой глупости.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 22:43
    Марио не бесполезный игрок в команде. Работает, набирает форму, всё больше и дольше может активно работать в основе. Сегодня и голом мог отличиться, если бы мяч чудом не угодил в бутсу окаменевшего в воротах Акинфеева. Забавная ситуация: невезуха Марио обернулась славой чудодейственной ноги Игорю. Кстати, он обещал не праздновать свои голы, а не все голы вообще. Так что, приветствуя гол Сантоса своего обещания не нарушил. И он не перебежчик из ЦСКА - он пришёл из другого клуба. Отошёл от своего опрометчивого заявления не играть за Зенит и Спартак? Да отошёл, но не всю же жизнь быть заложником совершённой глупости. К тому же, руководители ЦСКА от него отказались, освободив, тем самым, от любых моральных условностей.
    Сергей Хостинский
    Сергей Хостинский
    вчера в 22:22
    Чистый хой
    ABir
    ABir
    вчера в 22:07
    Похоже радость была искренней, для легионеров, как правило, напрочь отсутствует такое понятие, как клубный патриотизм, где больше платят, там и родина
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 22:06
    Был лучшим в составе "Зенита",остальное-"игры мотыльков".
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 22:01
    Во первых мы не знаем всей кухни,как он оказался в Зените,во вторых он имеет право на то,свободный человек.
    Futurista
    Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 21:58
    Наполовину сдержал слово))...
    112910415
    112910415
    вчера в 21:52
    ну ... бывают и такие люди
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 21:46
    Вовремя предать — это значит предвидеть»...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Справедливый Хам (раскрыть)
    вчера в 21:43
    Он говорил, что за СпаМ и Зенит никогда играть не будет. Редиска.)))).
    Red blu
    Red blu
    вчера в 21:40
    Портрет с изображением защитника «Зенита» Марио Фернандеса убрали со стены в подтрибунном помещении стадиона «ВЭБ Арена» перед матчем 7-го тура между ЦСКА и сине-бело-голубыми
    Вместо бразильского защитника на стену стадиона было нанесено изображение экс-полузащитника ЦСКА Даниэла Карвальо
    ЦСКА-06
    ЦСКА-06 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:38
    Заболотный был в зените года 4 назад и то он перешёл из сочи. А тут первый матч после конкретного кидняка. Это две разные истории. Ну а вообщем заболотный тоже ср своими причудами
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 21:37
    Иуда не смог помочь питерским обыграть ЦСКА...и был заменён во втором тайме.🤗
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 21:37
    Да им всем по фигу...у них деньги давай и по больше..

    )
    Справедливый Хам
    Справедливый Хам
    вчера в 21:35
    И что? Он им клятву верности не давал.
    ЦСКА-06
    ЦСКА-06 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 21:35
    Это Руководство его отпустил в Бразилию хотя у марио был контракт. А потом он и его агент вешали лапшу и после всего этого он заслуживает этих помоев.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 21:34
    Он поступил, как бразилец.
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