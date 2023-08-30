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Роналду начал отмечать голы саудовским народным танцем

вчера, 22:56
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)4 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-ШабабМатч завершен

Португалец Криштиану Роналду сделал дубль во вчерашнем матче «Аль-Насра» против «Аль-Шабаба» (4:0).

Свои мячи форвард отметил новым празднованием: после гола португалец подпрыгивал вверх и приседал, подняв правую руку.

Роналду начал отмечать голы саудовским народным танцем

Роналду начал отмечать голы саудовским народным танцем

Празднование Роналду сначала вызвало недоумение у болельщиков, но потом выяснилось, что он исполняет народный танец Саудовской Аравии под названием «Аль-Арда».

Этот танец, который исполняется с палкой в руке и с ее удержанием в воздухе в ритме музыки, может исполняться только мужчинами.

«Аль-Арда» включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и ранее исполнялся Роналду на празднике в Саудовской Аравии в начале этого года.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:15
Деньги влияют на всё)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:58
За такие деньги, что он получает, можно и народные танцы выучить.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:28
"...может исполняться только мужчинами".
А гей-нарцисс какое право имел исполнять этот танец?
112910415
112910415
сегодня в 05:16
очень успешно проходит ассимиляция !
adekvat
adekvat
сегодня в 05:15
Недоумение у болельщиков, хорошо танцевал, что они не поняли , что это такое.
металлург
металлург
сегодня в 04:47
Кто платит, тот и музыку заказывает. В нашем варианте танец.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 03:43
Свой среди чужих, чужой среди своих…
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:33
Это Морган.. Не узнали чтоль?... Хе..
Elliada
Elliada
вчера в 23:26
Испокон веков при каждом короле был придворный шут. Теперь у шейха СА есть свой
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:22
Одно слово, актер!
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:22, ред.
Так агент рядом подтанцовывает , он не не на минуту не оставляет своего клиента - а то "уведут".)))
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:15, ред.
Хороший дриблинг у человека...финты на заглядение...и это без мяча...с мячом будет "бомба"...кто у него агент?)...Зенит интересуется уже...
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 23:11
Шут португальский 😂
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:04
Что не сделаешь ради такого контракта... и спляшет и споёт...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:02

А это на случай если судьба "закинет" Роланду в Африку...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:02
Этот танец исполняется только мужчинами, а Рону можно его танцевать?
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 23:00
Скоро за свои танцы денюжку попросит.😁
протон
протон
вчера в 22:59
Теперь он точно свой!
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