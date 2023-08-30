Роналду начал отмечать голы саудовским народным танцем

Португалец Криштиану Роналду сделал дубль во вчерашнем матче «Аль-Насра» против «Аль-Шабаба» (4:0).
Свои мячи форвард отметил новым празднованием: после гола португалец подпрыгивал вверх и приседал, подняв правую руку.
Празднование Роналду сначала вызвало недоумение у болельщиков, но потом выяснилось, что он исполняет народный танец Саудовской Аравии под названием «Аль-Арда».
Этот танец, который исполняется с палкой в руке и с ее удержанием в воздухе в ритме музыки, может исполняться только мужчинами.
«Аль-Арда» включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и ранее исполнялся Роналду на празднике в Саудовской Аравии в начале этого года.
А гей-нарцисс какое право имел исполнять этот танец?
А гей-нарцисс какое право имел исполнять этот танец?
А это на случай если судьба "закинет" Роланду в Африку...)))
А это на случай если судьба "закинет" Роланду в Африку...)))