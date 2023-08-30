Роналду начал отмечать голы саудовским народным танцем

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вчера, 22:56

Португалец у сделал дубль во вчерашнем матче «Аль-Насра» против «Аль-Шабаба» (4:0).

Свои мячи форвард отметил новым празднованием: после гола португалец подпрыгивал вверх и приседал, подняв правую руку.

Празднование Роналду сначала вызвало недоумение у болельщиков, но потом выяснилось, что он исполняет народный танец Саудовской Аравии под названием «Аль-Арда».

Этот танец, который исполняется с палкой в руке и с ее удержанием в воздухе в ритме музыки, может исполняться только мужчинами.