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Де Лаурентис: «Если за Осимхена предложат 500 млн евро, мы подумаем»

вчера, 13:37

Стали известны детали, почему не состоялся трансфер нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в «Аль-Хиляль».

Официальные лица неаполитанского клуба отправили «Аль-Хилялю» электронное письмо, в котором говорилось:

По оценке Де Лаурентиса, по вашему предложению в 200 миллионов евро можно купить только одну ногу Осимхена. Я думаю, что в следующем году вы сможете предложить 500 миллионов, и мы, вероятно, рассмотрим ваше предложение, но я повторяю: возможно.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:12
В сумасшедшем доме вы подумаете....
Всей палатой...
По логике только в таком заведении оказываются те кто отказывается от 200 млн...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:05
Во, дают мафиози Каморра
pomor45
pomor45 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 21:06
Главный орган не оценён, а именно с ним и останется заносчивый Де Лаурентис.
pomor45
pomor45
вчера в 21:03
Они пожалеют о своём хамстве, когда их Осимхен станет Осимхером.
Igo0rek
Igo0rek ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 16:03
Ну как сказать закрыто... Уголовное дело откроется)
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:02, ред.
Лацио тоже мариновали Милинковича-Савича, требовали за него x10 от рыночной стоимости, и что в итоге?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:16
Продать его по частям в разные клубы и дело закрыто!
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:50
Арабы могут столько заплатить и испортить карьеру отличному игроку.
ilia77707
ilia77707
вчера в 14:40
Если это правдивый текст то большой респект Де Лаурентису , все-таки самые крутые мафиози это южные итальянцы=)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:32
Уверен скоро Осимхен сдуется, зря они ломят цену. Не заплатит за него не один европейский клуб больше 100 -120 лямов
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:17
Мухаммед бен Салман: "По частям, как я люблю! Деньги отправлены, высылайте ногу!"
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:16
Аль-Хиляль в ответ согласился выкупать Осимхена частями и представил свой ценник...
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 14:14
Молодец Де Лаурентис! Арабская помойка пусть в 4-5 раз больше платит реальной стоимости.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:39
дед из ума вышел))
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