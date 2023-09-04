Де Лаурентис: «Если за Осимхена предложат 500 млн евро, мы подумаем»

Стали известны детали, почему не состоялся трансфер нападающего «Наполи» в «Аль-Хиляль».

Официальные лица неаполитанского клуба отправили «Аль-Хилялю» электронное письмо, в котором говорилось:

По оценке Де Лаурентиса, по вашему предложению в 200 миллионов евро можно купить только одну ногу Осимхена. Я думаю, что в следующем году вы сможете предложить 500 миллионов, и мы, вероятно, рассмотрим ваше предложение, но я повторяю: возможно.