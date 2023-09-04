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«Ливерпуль» не продаст Салаха в саудовский клуб

вчера, 12:00

Нападающий Мохамед Салах продолжит выступать за «Ливерпуль».

По данным источника, главный тренер «красных» Юрген Клопп настаивает на том, чтобы египтянин остался в клубе, несмотря на крупное предложение от «Аль-Иттихада».

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Mekail
Mekail ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:25, ред.
Добра Вам!

Пусть купят сразу Ливерпуль... и Аль-Иттихад переименовывается в Нью Ливерпуль, а Ливерпуль в Олд Аль-Итихад....:)))

Ну а если кроме шуток, то пока это просто похоже на шоу. Пока платят - едут туда. Что Касается самого Салаха, то ВОЗМОЖНО контракт отработает а потом решит , думаю сейчас он не готов уходить все таки он уже много рекордов побил и уже каждое результативное действие уже как новый рекорд... НО не стоит забывать что он мусульманин и уже могут вести немного другой разговор с ним... (кстати для него уже готов контракт до 2026 года с зарплатой в € 80 млн в год...).

Теперь что касается Ливерпуля....для Ливерпуля всплывает новый аспект. Летом они потеряли 7-8 игроков обоймы, а вместо них они купили 3. В последнем матче со скамейке игру могли усилить только Нуньес ( Брайтон и то лучше укомплектован) .... и теперь у Ливера есть все шансы чтобы ОЧЕНЬ дорого подать Салаха...

Ну а Клопп может что угодно говорить, он тоже наемное лицо, которого могут просто показать на дверь...
5pqad5w7k48e
5pqad5w7k48e ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 14:21, ред.
Жду инсайд от Клоппа с минуты на минуту по этим двум пунктам, как придёт, сразу сообщу)
Shupshup
Shupshup
вчера в 13:49
Зениту стоит присмотреться.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:15
Пусть к декабрю 500 гонят
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Mekail (раскрыть)
вчера в 13:05
Как им удастся это сделать?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ xkjzq2w37cu7 (раскрыть)
вчера в 13:05
Насколько позже и насколько подороже?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:49
Тут много факторов разных, конечно, игроков выгодно продавать именно в возрасте Салаха, но из-за того, что мы живём в мире хайпа, сейчас игроки не столько просто игроки, сколько бренды, возможно, бренд Салаха, который привлекает к "Ливерпулю" огромное количество арабских и мусульманских болельщиков стоит дороже, чем предлагает "Иттихад".
xkjzq2w37cu7
xkjzq2w37cu7
вчера в 12:20
Продаст. Просто не сейчас, а попозже и подороже
Mekail
Mekail
вчера в 12:14
Ну пока может и останется, а вот зимой запросто могут уговорить и Салаха и клубное руководство.
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