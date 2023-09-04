«Ливерпуль» не продаст Салаха в саудовский клуб

Нападающий Мохамед Салах продолжит выступать за «Ливерпуль».
По данным источника, главный тренер «красных» Юрген Клопп настаивает на том, чтобы египтянин остался в клубе, несмотря на крупное предложение от «Аль-Иттихада».
Нападающий Мохамед Салах продолжит выступать за «Ливерпуль».
По данным источника, главный тренер «красных» Юрген Клопп настаивает на том, чтобы египтянин остался в клубе, несмотря на крупное предложение от «Аль-Иттихада».
Пусть купят сразу Ливерпуль... и Аль-Иттихад переименовывается в Нью Ливерпуль, а Ливерпуль в Олд Аль-Итихад....:)))
Ну а если кроме шуток, то пока это просто похоже на шоу. Пока платят - едут туда. Что Касается самого Салаха, то ВОЗМОЖНО контракт отработает а потом решит , думаю сейчас он не готов уходить все таки он уже много рекордов побил и уже каждое результативное действие уже как новый рекорд... НО не стоит забывать что он мусульманин и уже могут вести немного другой разговор с ним... (кстати для него уже готов контракт до 2026 года с зарплатой в € 80 млн в год...).
Теперь что касается Ливерпуля....для Ливерпуля всплывает новый аспект. Летом они потеряли 7-8 игроков обоймы, а вместо них они купили 3. В последнем матче со скамейке игру могли усилить только Нуньес ( Брайтон и то лучше укомплектован) .... и теперь у Ливера есть все шансы чтобы ОЧЕНЬ дорого подать Салаха...
Ну а Клопп может что угодно говорить, он тоже наемное лицо, которого могут просто показать на дверь...
Пусть купят сразу Ливерпуль... и Аль-Иттихад переименовывается в Нью Ливерпуль, а Ливерпуль в Олд Аль-Итихад....:)))
Ну а если кроме шуток, то пока это просто похоже на шоу. Пока платят - едут туда. Что Касается самого Салаха, то ВОЗМОЖНО контракт отработает а потом решит , думаю сейчас он не готов уходить все таки он уже много рекордов побил и уже каждое результативное действие уже как новый рекорд... НО не стоит забывать что он мусульманин и уже могут вести немного другой разговор с ним... (кстати для него уже готов контракт до 2026 года с зарплатой в € 80 млн в год...).
Теперь что касается Ливерпуля....для Ливерпуля всплывает новый аспект. Летом они потеряли 7-8 игроков обоймы, а вместо них они купили 3. В последнем матче со скамейке игру могли усилить только Нуньес ( Брайтон и то лучше укомплектован) .... и теперь у Ливера есть все шансы чтобы ОЧЕНЬ дорого подать Салаха...
Ну а Клопп может что угодно говорить, он тоже наемное лицо, которого могут просто показать на дверь...