Капитаны сборной Испании выступили с заявлением по «делу Рубиалеса»

Футболисты сборной Испании Альваро Мората, Сезар Аспиликуэта, Родри и Марко Асенсио за несколько минут до начала первой тренировки перед матчем отборочного турнира Евро-2024 с Грузией прочитали заявление от имени всей команды о ситуации с главой испанского футбола Луиса Рубиалеса.
Напомним, президент RFEF попал в скандал, поцеловав футболистку женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы на чемпионате мира.
Прежде всего, хотим ещё раз передать нашу гордость и самые искренние поздравления женской сборной с завоеванием титула чемпионок мира в Сиднее. Историческая веха, наполненная смыслом, которая разделит испанский женский футбол на «до» и «после», вдохновляя многих женщин бесценным триумфом. Поэтому мы хотим выразить сожаление и нашу солидарность с игроками, чей успех был запятнан.
Мы считаем неприемлемым поведение со стороны господина Рубиалеса, оно не соответствует институту, который он представляет.
Мы твёрдо и чётко стоим на стороне ценностей, которые представляет спорт. Испанский футбол должен быть двигателем уважения, вдохновения, инклюзивности и разнообразия, а также должен подавать пример своим поведением как на поле, так и за его пределами.
Сначала всех красивых женщин позжигали на кострах в XIII-м веке....
Теперь ходят...потомки...друг другу глазки строят...парады проводят...
А тех немногих "отступников" кто решится поцелуем с противоположным полом сверкануть - снова...на костёр....
Сначала всех красивых женщин позжигали на кострах в XIII-м веке....
Теперь ходят...потомки...друг другу глазки строят...парады проводят...
А тех немногих "отступников" кто решится поцелуем с противоположным полом сверкануть - снова...на костёр....