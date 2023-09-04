Капитаны сборной Испании выступили с заявлением по «делу Рубиалеса»

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вчера, 23:59

Футболисты сборной Испании , , и за несколько минут до начала первой тренировки перед матчем отборочного турнира Евро-2024 с Грузией прочитали заявление от имени всей команды о ситуации с главой испанского футбола .

Напомним, президент RFEF попал в скандал, поцеловав футболистку женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы на чемпионате мира.