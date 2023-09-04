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Капитаны сборной Испании выступили с заявлением по «делу Рубиалеса»

вчера, 23:59

Футболисты сборной Испании Альваро Мората, Сезар Аспиликуэта, Родри и Марко Асенсио за несколько минут до начала первой тренировки перед матчем отборочного турнира Евро-2024 с Грузией прочитали заявление от имени всей команды о ситуации с главой испанского футбола Луиса Рубиалеса.

Напомним, президент RFEF попал в скандал, поцеловав футболистку женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы на чемпионате мира.

Прежде всего, хотим ещё раз передать нашу гордость и самые искренние поздравления женской сборной с завоеванием титула чемпионок мира в Сиднее. Историческая веха, наполненная смыслом, которая разделит испанский женский футбол на «до» и «после», вдохновляя многих женщин бесценным триумфом. Поэтому мы хотим выразить сожаление и нашу солидарность с игроками, чей успех был запятнан.

Мы считаем неприемлемым поведение со стороны господина Рубиалеса, оно не соответствует институту, который он представляет.

Мы твёрдо и чётко стоим на стороне ценностей, которые представляет спорт. Испанский футбол должен быть двигателем уважения, вдохновения, инклюзивности и разнообразия, а также должен подавать пример своим поведением как на поле, так и за его пределами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:58
малость лишку увлеклись осуждением
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 10:41
Представь, что Дюков засосал даму сборной..но это же утопия.. Никогда им не стать ЧМ.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:13, ред.
Теперь всем игрокам сборной Испании нужно в знак протеста перед каждым матчем становится на одно колено, а на второе сажать партнёра по сборной и целовать его в течении минуты. Есть минута молчания в память о погибших, а это будет новый футбольный тренд в поддержку европейских "ценностей" под названием Blue Minute
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 08:38
Разнообразия?.. Хе.. Ну так он и разнообразил церемонию награждения.. Ему просто надоело всем пожимать ручки.. Тем более дамам.. Он же не в туалете это сделал.. Раздули из мухи слона.. Я за Рубиалеса..
Asper
Asper
сегодня в 08:05
Стрёмно в таком участвовать даже безотносительно сути дела. Как будто в составе толпы уничтожаешь одного человека
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:01
Смешные они...
Сначала всех красивых женщин позжигали на кострах в XIII-м веке....
Теперь ходят...потомки...друг другу глазки строят...парады проводят...
А тех немногих "отступников" кто решится поцелуем с противоположным полом сверкануть - снова...на костёр....
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:37
Был бы нормальный закон, никто и близко не подходил бы к чужим женщинам.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:29, ред.
Напоминает советский коллективный осуждамс и непримерямс времен пресловутых сталинских репрессий)...каждый "герой" капиталистического труда должен высказаться с осуждением гражданина, порочащего капиталистические ценности...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:11
У нас бы на такое и внимание не обратили!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:10, ред.
Видимо у вас с ценностями полный бардак !( То дело если бы мужик мужика в засос поцеловал, вот тут тогда бы никто ничего и не сказал. А когда мужик девушку поцеловал в пылу радости , то это уже наказуемо . Мир сходит с ума , родители 1 и 2 , ЛГБТ, BLM и все остальные клиенты Кащенко .
Гость
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