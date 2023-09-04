Форвард МЮ Антони прокомментировал обвинения в домашнем насилии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» в соцсетях отреагировал на обвинения в домашнем насилии со стороны своей бывшей девушки Габриэлы Каваллин.

Из уважения к моим поклонникам, друзьям и семье я чувствую себя обязанным публично рассказать о ложных обвинениях, жертвой которых я стал. С самого начала я серьёзно и уважительно отнёсся к этому вопросу, предоставив соответствующие разъяснения полицейскому органу. Полицейское расследование проводится в тайне правосудия, поэтому я не могу обнародовать его содержание. Однако я могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными и что доказательства, которые уже были представлены и будут представлены, показывают, что я невиновен в выдвинутых обвинениях. Мои отношения с госпожой Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не практиковал никакой физической агрессии. Каждый раз, будь то в показаниях или в интервью, она представляет другую версию обвинения. Таким образом, я опровергаю выдвинутые обвинения и сообщаю, что остаюсь в полном распоряжении бразильских властей для выяснения того, что необходимо. Я верю, что продолжающееся полицейское расследование раскроет правду о моей невиновности.