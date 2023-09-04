Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2023/2024

Форвард МЮ Антони прокомментировал обвинения в домашнем насилии

вчера, 23:41

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони в соцсетях отреагировал на обвинения в домашнем насилии со стороны своей бывшей девушки Габриэлы Каваллин.

Из уважения к моим поклонникам, друзьям и семье я чувствую себя обязанным публично рассказать о ложных обвинениях, жертвой которых я стал. С самого начала я серьёзно и уважительно отнёсся к этому вопросу, предоставив соответствующие разъяснения полицейскому органу. Полицейское расследование проводится в тайне правосудия, поэтому я не могу обнародовать его содержание. Однако я могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными и что доказательства, которые уже были представлены и будут представлены, показывают, что я невиновен в выдвинутых обвинениях. Мои отношения с госпожой Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не практиковал никакой физической агрессии. Каждый раз, будь то в показаниях или в интервью, она представляет другую версию обвинения. Таким образом, я опровергаю выдвинутые обвинения и сообщаю, что остаюсь в полном распоряжении бразильских властей для выяснения того, что необходимо. Я верю, что продолжающееся полицейское расследование раскроет правду о моей невиновности.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ван Гал считает, что победа Аргентины на ЧМ была спланирована для Месси
Сегодня, 12:56
В Месси бросили бутылку после матча МЛС
Сегодня, 11:04 Видео
Капитаны сборной Испании выступили с заявлением по «делу Рубиалеса»
Вчера, 23:59
Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони находится под следствием в Бразилии
Вчера, 21:13
Тен Хаг не отказывается от своих слов о Санчо
Вчера, 20:39
Форвард МЮ Санчо: «Я был козлом отпущения, и это несправедливо!»
Вчера, 00:59
Сортировать
Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 14:19
Бензема после шантажа вальбуэна оставили в реале))
adekvat
adekvat
сегодня в 09:48
Бьет значит любит.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 08:27
Значит выбрал не ту. Сам виноват. Придётся ответить..
kazakoff
kazakoff
сегодня в 08:18
Антони молодец, обьяснился
А то что льётся грязь, она и будет литься
С этим приходится мириться когда на кону много денег
112910415
112910415
сегодня в 06:38
к расставанию с госпожой Габриэлой добавится расставание с частью денег ...
ОПС
ОПС
сегодня в 05:37
Все, что происходит в семье, там же должно и оставаться. А если этот весь сор вылазит наружу, это уже не семья и надо разбегаться.
cfmycbsaa4sb
cfmycbsaa4sb
сегодня в 01:51
-Наш кот постоянно ворует мясо, можно его от этого как-то отучить, но только без насилия?
-Легко, станьте вегетарианцами.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:45, ред.
Антошке надо как следует нажраться..., после чего почитать Графа Монте Кристо и навалять всем обидчикам.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:02
Дальше, веселее
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 00:01
Ложные обвинения или нет, это уже не играет роли. Вся эта грязь уже в публичном пространстве, и обществу это более чем достаточно, чтобы отменить человека. Гринвуду и Менди оправдательные приговоры не помогли вернуться в Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, потому что их имена уже запачканы скандалом. Топ клубы никогда не будут рисковать своей репутацией. Потому что шлейф в виде насильников и абьюзеров так или иначе будет всплывать, и клубам это не нужно.
Futurista
Futurista
вчера в 23:47
Готовь бабки, Антон...

Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 