Форвард «Эвертона» сообщил, что его не уважают как личность

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вчера, 19:55

Нападающий «Эвертона» в соцсетях оставил сообщение:

Болельщики «Эвертона» всегда хорошо относились ко мне, но так сложно играть за кого-то, кто не проявляет к тебе уважения как к личности.

Сообщается, что футболиста хочет подписать «Аль-Иттифак», который тренирует бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард. Саудовский клуб готов заплатить за форварда около 7 млн фунтов и предложить трёх или четырёхлетний контракт, но «ириски» в субботу вечером сообщили, что не хотят продавать Грэя. Саудовцы собираются переключить своё внимание на Даниэла Поденсе из «Вулверхэмптона», если «Эвертон» не согласится отпустить своего футболиста в течение следующих 24 часов.

По информации корреспондента Talksport Бена Джейкобса, пост игрока не является прямой реакцией на решение ливерпульского клуба по отмене трансфера.

К Грэю также проявлял интерес «Аль-Шабаб», но они отозвали своё предложение.