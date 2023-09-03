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Форвард «Эвертона» сообщил, что его не уважают как личность

вчера, 19:55

Нападающий «Эвертона» Демарай Грэй в соцсетях оставил сообщение:

Болельщики «Эвертона» всегда хорошо относились ко мне, но так сложно играть за кого-то, кто не проявляет к тебе уважения как к личности.

Сообщается, что футболиста хочет подписать «Аль-Иттифак», который тренирует бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард. Саудовский клуб готов заплатить за форварда около 7 млн фунтов и предложить трёх или четырёхлетний контракт, но «ириски» в субботу вечером сообщили, что не хотят продавать Грэя. Саудовцы собираются переключить своё внимание на Даниэла Поденсе из «Вулверхэмптона», если «Эвертон» не согласится отпустить своего футболиста в течение следующих 24 часов.

По информации корреспондента Talksport Бена Джейкобса, пост игрока не является прямой реакцией на решение ливерпульского клуба по отмене трансфера.

К Грэю также проявлял интерес «Аль-Шабаб», но они отозвали своё предложение.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:48
Бухнул походу...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:19
Ну ладно тебе не переживай так сильно, иди лучше поплач.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:17
Нужно уважение заслужить... попробуй.
5srqa3ywyrx9
5srqa3ywyrx9
вчера в 20:01
Так вы и не играете, в пердив отправитесь наконец-то.
Гость
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